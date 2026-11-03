Δεν πίστευαν στα μάτια τους στην Πύλα: Τι έκρυβε το όχημα 26χρονου - Φωτογραφίες

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων Κύπρου, η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις 2 Νοεμβρίου 2026, όταν μέλη του ΟΠΕ Λάρνακας (Ειδικών Καθηκόντων Πύλας) πραγματοποίησαν έρευνα στο όχημα και ενημέρωσαν σχετικά τους λειτουργούς του Τελωνείου Λάρνακας.

Τι εντοπίστηκε μέσα στο όχημα

Το όχημα μεταφέρθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Ορόκλινης, όπου οι λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων προχώρησαν στην καταμέτρηση και κατάσχεση των προϊόντων.

Συνολικά κατασχέθηκαν:

150 κούτες τσιγάρων , που αντιστοιχούν σε 30.000 τσιγάρα .

68 κιλά και 400 γραμμάρια καπνού για στριφτά τσιγάρα.

62 κιλά καπνού για ναργιλέ.

Όπως αναφέρει το Τμήμα Τελωνείων, οι συσκευασίες δεν έφεραν τις προβλεπόμενες προειδοποιήσεις για τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, ούτε τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τους μοναδικούς κωδικούς ιχνηλασιμότητας, στοιχεία που υποδείκνυαν ότι επρόκειτο για αδασμοφορολόγητα προϊόντα.

Χειροπέδες και τριήμερη κράτηση

Ο 26χρονος συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα και το πρωί της Τρίτης (3/11) οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, το οποίο εξέδωσε διάταγμα τριήμερης κράτησής του.

Τα κατασχεθέντα καπνικά προϊόντα πρόκειται να καταστραφούν, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από το Τελωνείο Λάρνακας σε συνεργασία με τον ΟΠΕ, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων από τις κατεχόμενες περιοχές.