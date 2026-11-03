Λεγεωνέλα σε νεογνό: «Δεν υπάρχει τελικό πόρισμα» - Απαντά το Υπουργείο Υγείας στην Πολυκλινική

«Δεν έχουμε ακόμη τελικά αποτελέσματα, ή τελικό πόρισμα», είπε Ο Δρ Μένδρης και πρόσθεσε ότι τα δείγματα έχουν σταλεί στο ευρωπαϊκό εργαστήριο αναφοράς που βρίσκεται στη Γαλλία και τα αποτελέσματα αναμένονται το αργότερο την ερχόμενη εβδομάδα.

Υπενθύμισε ότι από την πρώτη στιγμή, όταν υπήρξε το θετικό κρούσμα στο νεογνό το Υπουργείο έκανε δειγματοληψίες σε όλους τους χώρους που θα μπορούσε να κολλήσει το νεογνό, δηλαδή έλαβε δείγματα τόσο από τον νοσηλευτήριο τόσο και από την οικία του νεογνού.

«Με όλα αυτά τα δείγματα για να μπορέσεις να ταυτοποιήσεις το μικρόβιο το οποίο βρέθηκε στο νεογνό δεν είναι μία εύκολη διαδικασία. Δεν σημαίνει δηλαδή όταν όταν έχω λεγεωνέλα στο δίκτυο και όταν έχω λεγεωνέλα στο νεογνό ότι έχει κολλήσει από αυτή τη βρύση ή την άλλη βρύση», είπε και σημείωσε ότι θα πρέπει να γίνει πιο εξειδικευμένος έλεγχος «για να ταυτοποιήσουμε το μικρόβιο που έχουμε βρει σε κάθε βρύση σε σχέση με το μικρόβιο που έχουμε βρει στο νεογνό».

Αυτή η διαδικασία, είπε, απαιτεί μια εξειδικευμένη εξέταση και ότι το Υπουργείο συνεργάζεται μέσω του ECDC με το ευρωπαϊκό εργαστήριο αναφοράς που βρίσκεται στη Γαλλία.

«Θα πρέπει επομένως να περιμένουμε αυτά τα αποτελέσματα για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την επιδιολογική μας διερεύνηση, για να μπορέσουμε να δώσουμε και ένα τελικό πόρισμα, αν μας δώσουν την δυνατότητα τα αποτελέσματα να δώσουμε ένα τελικό πόρισμα, γιατί πάντα έχει σημασία και τι αποτελέσματα θα έχουμε», υπέδειξε.

Ερωτηθείς πότε περίπου αναμένουν τα αποτελέσματα, είπε ότι αυτό εξαρτάται από το εργαστήριο στη Γαλλία, αλλά εκτίμησε το αργότερο την επόμενη εβδομάδα.

Κληθηκε επίσης να σχολιάσει την ανακοίνωση της Πολυκλινικής Λευκωσίας, η οποία αναφέρει ότι δεν αποτέλεσε την πηγή έκθεσης και μόλυνσης του ασθενούς η Πολυκλινική, σύμφωνα με το πόρισμα της εργαστηριακής ταυτοποίησης, η οποία ολοκληρώθηκε.

Ο κ. Μένδρης είπε ότι αυτός που έχει αναλάβει την διερεύνηση της υπόθεσης είναι το Υπουργείο Υγείας το οποίο δεν έχει βγάλει ακόμη κάποιο πόρισμα.

Είπε ότι όντως η Πολυκλινική Λευκωσίας έχει προβεί σε ενέργειες για να απολυμάνει και να αποστειρώσει το δίκτυό της και ότι το Υπουργείο έλεγξε ξανά το νοσηλευτήριο για λεγεωνέλλα και κατέληξε ότι μπορεί να δοθεί η άδεια να ανοίξει ξανά.

«Αλλά άλλο το ένα που έχει να κάνει με το θετικό περιστατικό και άλλο το άλλο που έχει να κάνει με λειτουργία της κλινικής. Αυτά είναι δύο ξεχωριστά πράγματα», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ