Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΠαμπορίδης: Ζητά τη στήριξη των Συναγερμικών, αλλά δεν λέει ποιον στήριξε το 2023
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παμπορίδης: Ζητά τη στήριξη των Συναγερμικών, αλλά δεν λέει ποιον στήριξε το 2023

 03.11.2026 - 12:40
Παμπορίδης: Ζητά τη στήριξη των Συναγερμικών, αλλά δεν λέει ποιον στήριξε το 2023

Η παραδοχή ότι δεν στήριξε τον Αβέρωφ Νεοφύτου, η αποφυγή απάντησης για την εκλογική του επιλογή και η πολιτική σημασία της στάσης του ενόψει των εσωκομματικών εξελίξεων στον ΔΗΣΥ.

Ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της στάσης που τήρησε ο Γιώργος Παμπορίδης στις Προεδρικές Εκλογές του 2023, με τον πρώην υπουργό Υγείας να επιβεβαιώνει ότι δεν στήριξε τον επίσημο υποψήφιο του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αβέρωφ Νεοφύτου, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει ποια ήταν η δική του επιλογή στην κάλπη.

Το θέμα επανήλθε στη συνέντευξη που παραχώρησε στο podcast του «Φιλελεύθερου», όπου ο Γιώργος Παμπορίδης αναφέρθηκε στις πολιτικές του διαφωνίες με τον Αβέρωφ Νεοφύτου, αποφεύγοντας και πάλι να διευκρινίσει ποιον υποψήφιο στήριξε.

Ως εξήγηση επικαλέστηκε το γεγονός ότι την περίοδο εκείνη δεν κατείχε πολιτικό αξίωμα, δεν ήταν στέλεχος του ΔΗΣΥ και είχε αποστασιοποιηθεί από το κόμμα ήδη από το 2019.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση αφήνει αναπάντητο ένα ουσιαστικό πολιτικό ερώτημα, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της σημερινής του επιδίωξης να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στον Δημοκρατικό Συναγερμό.

Εάν δεν στήριξε τον επίσημο υποψήφιο του κόμματος, επέλεξε κάποιον από τους άλλους υποψηφίους και κυρίως κάποιο πρόσωπο που δεν προερχόταν από τον συναγερμικό χώρο;

Το ερώτημα αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον εξαιτίας των πολιτικών διεργασιών που είχαν προηγηθεί των εκλογών του 2023.

Ο ίδιος ο Γιώργος Παμπορίδης έχει επιβεβαιώσει ότι υπήρξε προσέγγιση για ενδεχόμενη κοινή υποψηφιότητά του με τη στήριξη ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ. Παρότι οι σχετικές συζητήσεις δεν κατέληξαν σε συμφωνία, η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί μέρος της πολιτικής διαδρομής του πριν από την εκλογική αναμέτρηση.

Η προσέγγιση αυτή δεν συνιστά ένδειξη για το τι επέλεξε τελικά στην κάλπη. Καθιστά όμως, ακόμη πιο ενδιαφέρουσα την άρνησή του να αποσαφηνίσει τη στάση του, σε μια περίοδο κατά την οποία διεκδικεί εκ νέου την πολιτική εμπιστοσύνη του συναγερμικού κόσμου.

Παράλληλα, η έντονη κριτική που ασκεί σήμερα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, προσθέτει ακόμη μία διάσταση στο ζήτημα. Εάν δεν στήριξε τον Αβέρωφ Νεοφύτου, παραμένει άγνωστο κατά πόσο επέλεξε τον σημερινό Πρόεδρο, τον Ανδρέα Μαυρογιάννη ή κάποια άλλη εκλογική επιλογή.

Η μυστικότητα της ψήφου αποτελεί αδιαμφισβήτητο δικαίωμα κάθε πολίτη και ο Γιώργος Παμπορίδης δεν αποτελεί εξαίρεση. Η άσκηση αυτού του δικαιώματος δεν αποκλείει την πολιτική αξιολόγηση της στάσης ενός προσώπου που διεκδικεί δημόσιο ρόλο και ζητά την εμπιστοσύνη μιας συγκεκριμένης κομματικής βάσης.

Άλλωστε, το ζήτημα δεν περιορίζεται στο τι ψήφισε ένας πρώην υπουργός πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια. Αφορά το κατά πόσο ένας πολιτικός που σήμερα διεκδικεί την εκπροσώπηση του ΔΗΣΥ είχε επιλέξει, στην προηγούμενη προεδρική αναμέτρηση, να στηρίξει υποψηφιότητα εκτός της παράταξης.

Και όσο ο Γιώργος Παμπορίδης επιλέγει να μην αποκαλύπτει την εκλογική του στάση, το συγκεκριμένο ερώτημα θα εξακολουθεί να τον συνοδεύει στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει τη στήριξη των συναγερμικών.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παράδοξο αλλά Κυπριακό: Μέχρι 4 χρόνια για πρόκληση θανάτου... αλλά 14 για εμπρησμό άχυρου - Τι προβλέπει ο νόμος
Στους δρόμους η Αστυνομία: Έπεσαν «βαριά» πρόστιμα – Πόσοι κατέληξαν με χειροπέδες και γιατί
Να βλέπεις τον άνθρωπό σου να «χάνεται», ενώ είναι ακόμη δίπλα σου - Το αθέατο πένθος της άνοιας
Οικογενειακό ταξίδι κατέληξε σε τραγωδία – «Έσβησαν» μέσα σε μια στιγμή γονείς με τα δύο τους παιδιά στη Φλόριντα
Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Η μάχη για το Κογκρέσο, τα σχέδια Τραμπ και η αντεπίθεση που ετοιμάζουν οι Δημοκρατικοί
«Μυρίζει» Χειμώνας: Ετοιμαστείτε για βροχές και καταιγίδες – Έρχονται κρύες μέρες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Γιάννης Ζουγανέλης: «Πέθαναν τη σύζυγό μου στα sites, τρομοκρατήθηκα, την πήρα αμέσως να δω αν είναι καλά»

 03.11.2026 - 12:44
Επόμενο άρθρο

Drift στη Λεμεσό: Παρέδωσε άλλο όχημα στην Αστυνομία – Στο κελί γαμπρός και κουμπάρος

 03.11.2026 - 12:51
Κυπριακό: Η τελευταία ζαριά της Ολγκίν-Αγώνας δρόμου για επανέναρξη συνομιλιών πριν από την αποχώρηση Γκουτέρες

Κυπριακό: Η τελευταία ζαριά της Ολγκίν-Αγώνας δρόμου για επανέναρξη συνομιλιών πριν από την αποχώρηση Γκουτέρες

Σε διπλωματικό αγώνα δρόμου βρίσκεται το Κυπριακό, με τη Μαρία Άνχελα Ολγκίν, να επιχειρεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, για μια νέα διευρυμένη συνάντηση πριν από τη λήξη της θητείας του Αντόνιο Γκουτέρες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Η τελευταία ζαριά της Ολγκίν-Αγώνας δρόμου για επανέναρξη συνομιλιών πριν από την αποχώρηση Γκουτέρες

Κυπριακό: Η τελευταία ζαριά της Ολγκίν-Αγώνας δρόμου για επανέναρξη συνομιλιών πριν από την αποχώρηση Γκουτέρες

  •  03.11.2026 - 05:52
Αννίτα Δημητρίου: «Αισχρότητες» οι αναφορές για εκβιασμούς - Η πικρία για Αβέρωφ, το «ναρκοπέδιο» στον ΔΗΣΥ και το μήνυμα σε Χριστοδουλίδη

Αννίτα Δημητρίου: «Αισχρότητες» οι αναφορές για εκβιασμούς - Η πικρία για Αβέρωφ, το «ναρκοπέδιο» στον ΔΗΣΥ και το μήνυμα σε Χριστοδουλίδη

  •  03.11.2026 - 09:07
Παμπορίδης: Ζητά τη στήριξη των Συναγερμικών, αλλά δεν λέει ποιον στήριξε το 2023

Παμπορίδης: Ζητά τη στήριξη των Συναγερμικών, αλλά δεν λέει ποιον στήριξε το 2023

  •  03.11.2026 - 12:40
Drift στη Λεμεσό: Παρέδωσε άλλο όχημα στην Αστυνομία – Στο κελί γαμπρός και κουμπάρος

Drift στη Λεμεσό: Παρέδωσε άλλο όχημα στην Αστυνομία – Στο κελί γαμπρός και κουμπάρος

  •  03.11.2026 - 12:51
Politico: Γιατί η Ευρώπη δεν πρέπει να πανηγυρίζει νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές

Politico: Γιατί η Ευρώπη δεν πρέπει να πανηγυρίζει νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές

  •  03.11.2026 - 11:24
Λεγεωνέλα σε νεογνό: «Δεν υπάρχει τελικό πόρισμα» - Απαντά το Υπουργείο Υγείας στην Πολυκλινική

Λεγεωνέλα σε νεογνό: «Δεν υπάρχει τελικό πόρισμα» - Απαντά το Υπουργείο Υγείας στην Πολυκλινική

  •  03.11.2026 - 12:04
Έγκριση προσθήκης μάρτυρα από Κατηγορούσα Αρχή στην υπόθεση εγγράφων Κεντρικών Φυλακών

Έγκριση προσθήκης μάρτυρα από Κατηγορούσα Αρχή στην υπόθεση εγγράφων Κεντρικών Φυλακών

  •  03.11.2026 - 12:43
Λεμεσός: Στη φυλακή για χρόνια ο 49χρονος που σκότωσε τον πατέρα του - Άκουσε την ποινή του

Λεμεσός: Στη φυλακή για χρόνια ο 49χρονος που σκότωσε τον πατέρα του - Άκουσε την ποινή του

  •  03.11.2026 - 10:44

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα