Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΛεμεσός: Στη φυλακή για χρόνια ο 49χρονος που σκότωσε τον πατέρα του - Άκουσε την ποινή του
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Λεμεσός: Στη φυλακή για χρόνια ο 49χρονος που σκότωσε τον πατέρα του - Άκουσε την ποινή του

 03.11.2026 - 10:44
Λεμεσός: Στη φυλακή για χρόνια ο 49χρονος που σκότωσε τον πατέρα του - Άκουσε την ποινή του

Σε ποινή φυλάκισης 13 ετών καταδίκασε ομόφωνα το Κακουργιοδικείο τον 49χρονο που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον 80χρονο πατέρα του, Γιώργο Χατζηγεωργίου, τα ξημερώματα της 9ης Ιουλίου 2025, στη Λεμεσό.

Η υπόθεση ολοκληρώθηκε σήμερα, Τρίτη (3/11), με την ανακοίνωση της ποινής, αφού προηγουμένως ο κατηγορούμενος είχε παραδεχθεί την ενοχή του σε μία από τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε, αναγνωρίζοντας ότι προκάλεσε τον θάνατο του πατέρα του με μαχαίρι.

Στο σκεπτικό της απόφασής του, το Δικαστήριο υπογράμμισε ότι ο 49χρονος δεν μπορεί να θεωρηθεί στυγερός δολοφόνος, λαμβάνοντας υπόψη τους ισχυρισμούς του για όσα φέρεται να είχε βιώσει από τον πατέρα του. Όπως επισημάνθηκε, η πράξη του δεν μπορεί να αποσυνδεθεί πλήρως από τις εμπειρίες του παρελθόντος που ο ίδιος επικαλείται.

Καθοριστικό ρόλο στην επιμέτρηση της ποινής διαδραμάτισαν η παραδοχή της ενοχής του και η μεταμέλεια που επέδειξε, καθώς και τα σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζει, τα οποία παρουσιάστηκαν ενώπιον του Κακουργιοδικείου από την υπεράσπισή του.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παράδοξο αλλά Κυπριακό: Μέχρι 4 χρόνια για πρόκληση θανάτου... αλλά 14 για εμπρησμό άχυρου - Τι προβλέπει ο νόμος
Στους δρόμους η Αστυνομία: Έπεσαν «βαριά» πρόστιμα – Πόσοι κατέληξαν με χειροπέδες και γιατί
Να βλέπεις τον άνθρωπό σου να «χάνεται», ενώ είναι ακόμη δίπλα σου - Το αθέατο πένθος της άνοιας
Οικογενειακό ταξίδι κατέληξε σε τραγωδία – «Έσβησαν» μέσα σε μια στιγμή γονείς με τα δύο τους παιδιά στη Φλόριντα
Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Η μάχη για το Κογκρέσο, τα σχέδια Τραμπ και η αντεπίθεση που ετοιμάζουν οι Δημοκρατικοί
«Μυρίζει» Χειμώνας: Ετοιμαστείτε για βροχές και καταιγίδες – Έρχονται κρύες μέρες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Προσοχή: Επικίνδυνα οχήματα και μοτοσικλέτες στους δρόμους – Προειδοποιούν οι αρμόδιοι

 03.11.2026 - 10:28
Επόμενο άρθρο

Netflix Top 10: Οι ταινίες και οι σειρές που έχουν πάρει φωτιά αυτή την εβδομάδα

 03.11.2026 - 10:57
Κυπριακό: Η τελευταία ζαριά της Ολγκίν-Αγώνας δρόμου για επανέναρξη συνομιλιών πριν από την αποχώρηση Γκουτέρες

Κυπριακό: Η τελευταία ζαριά της Ολγκίν-Αγώνας δρόμου για επανέναρξη συνομιλιών πριν από την αποχώρηση Γκουτέρες

Σε διπλωματικό αγώνα δρόμου βρίσκεται το Κυπριακό, με τη Μαρία Άνχελα Ολγκίν, να επιχειρεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, για μια νέα διευρυμένη συνάντηση πριν από τη λήξη της θητείας του Αντόνιο Γκουτέρες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Η τελευταία ζαριά της Ολγκίν-Αγώνας δρόμου για επανέναρξη συνομιλιών πριν από την αποχώρηση Γκουτέρες

Κυπριακό: Η τελευταία ζαριά της Ολγκίν-Αγώνας δρόμου για επανέναρξη συνομιλιών πριν από την αποχώρηση Γκουτέρες

  •  03.11.2026 - 05:52
Αννίτα Δημητρίου: «Αισχρότητες» οι αναφορές για εκβιασμούς - Η πικρία για Αβέρωφ, το «ναρκοπέδιο» στον ΔΗΣΥ και το μήνυμα σε Χριστοδουλίδη

Αννίτα Δημητρίου: «Αισχρότητες» οι αναφορές για εκβιασμούς - Η πικρία για Αβέρωφ, το «ναρκοπέδιο» στον ΔΗΣΥ και το μήνυμα σε Χριστοδουλίδη

  •  03.11.2026 - 09:07
Παμπορίδης: Ζητά τη στήριξη των Συναγερμικών, αλλά δεν λέει ποιον στήριξε το 2023

Παμπορίδης: Ζητά τη στήριξη των Συναγερμικών, αλλά δεν λέει ποιον στήριξε το 2023

  •  03.11.2026 - 12:40
Drift στη Λεμεσό: Παρέδωσε άλλο όχημα στην Αστυνομία – Στο κελί γαμπρός και κουμπάρος

Drift στη Λεμεσό: Παρέδωσε άλλο όχημα στην Αστυνομία – Στο κελί γαμπρός και κουμπάρος

  •  03.11.2026 - 12:51
Politico: Γιατί η Ευρώπη δεν πρέπει να πανηγυρίζει νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές

Politico: Γιατί η Ευρώπη δεν πρέπει να πανηγυρίζει νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές

  •  03.11.2026 - 11:24
Λεγεωνέλα σε νεογνό: «Δεν υπάρχει τελικό πόρισμα» - Απαντά το Υπουργείο Υγείας στην Πολυκλινική

Λεγεωνέλα σε νεογνό: «Δεν υπάρχει τελικό πόρισμα» - Απαντά το Υπουργείο Υγείας στην Πολυκλινική

  •  03.11.2026 - 12:04
Έγκριση προσθήκης μάρτυρα από Κατηγορούσα Αρχή στην υπόθεση εγγράφων Κεντρικών Φυλακών

Έγκριση προσθήκης μάρτυρα από Κατηγορούσα Αρχή στην υπόθεση εγγράφων Κεντρικών Φυλακών

  •  03.11.2026 - 12:43
Λεμεσός: Στη φυλακή για χρόνια ο 49χρονος που σκότωσε τον πατέρα του - Άκουσε την ποινή του

Λεμεσός: Στη φυλακή για χρόνια ο 49χρονος που σκότωσε τον πατέρα του - Άκουσε την ποινή του

  •  03.11.2026 - 10:44

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα