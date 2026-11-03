Λεμεσός: Στη φυλακή για χρόνια ο 49χρονος που σκότωσε τον πατέρα του - Άκουσε την ποινή του

Η υπόθεση ολοκληρώθηκε σήμερα, Τρίτη (3/11), με την ανακοίνωση της ποινής, αφού προηγουμένως ο κατηγορούμενος είχε παραδεχθεί την ενοχή του σε μία από τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε, αναγνωρίζοντας ότι προκάλεσε τον θάνατο του πατέρα του με μαχαίρι.

Στο σκεπτικό της απόφασής του, το Δικαστήριο υπογράμμισε ότι ο 49χρονος δεν μπορεί να θεωρηθεί στυγερός δολοφόνος, λαμβάνοντας υπόψη τους ισχυρισμούς του για όσα φέρεται να είχε βιώσει από τον πατέρα του. Όπως επισημάνθηκε, η πράξη του δεν μπορεί να αποσυνδεθεί πλήρως από τις εμπειρίες του παρελθόντος που ο ίδιος επικαλείται.

Καθοριστικό ρόλο στην επιμέτρηση της ποινής διαδραμάτισαν η παραδοχή της ενοχής του και η μεταμέλεια που επέδειξε, καθώς και τα σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζει, τα οποία παρουσιάστηκαν ενώπιον του Κακουργιοδικείου από την υπεράσπισή του.