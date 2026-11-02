Δεύτερη σύλληψη για το drift σε κυκλικό κόμβο στη Λεμεσό - Χειροπέδες σε 36χρονο

Συγκεκριμένα, οι εικόνες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν οχήματα να αποκλείουν την κυκλοφορία στον κυκλικό κόμβο και οδηγό να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς τύπου drift.

Την ίδια ώρα, στο σημείο φαίνεται να ανάβουν βεγγαλικά, δημιουργώντας ένα σκηνικό επίδειξης, ενώ άλλο πρόσωπο διακρίνεται να βρίσκεται εντός του δρόμου, εν μέσω της επικίνδυνης δραστηριότητας.

Μάλιστα, το βίντεο συνοδεύεται από τη λεζάντα «just married», στοιχείο που παραπέμπει σε γαμήλια εκδήλωση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δεύτερος συλληφθείς είναι 36 ετών και φέρεται να είναι ο γαμπρός. Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση είχε προηγηθεί η σύλληψη 28χρονου.

Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται.