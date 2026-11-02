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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Δεύτερη σύλληψη για το drift σε κυκλικό κόμβο στη Λεμεσό - Χειροπέδες σε 36χρονο

 02.11.2026 - 20:17
Δεύτερη σύλληψη για το drift σε κυκλικό κόμβο στη Λεμεσό - Χειροπέδες σε 36χρονο

Σε δεύτερη σύλληψη προχώρησε η Αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης επικίνδυνων ελιγμών με οχήματα σε κυκλικό κόμβο στη Λεμεσό, περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο και έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Συγκεκριμένα, οι εικόνες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν οχήματα να αποκλείουν την κυκλοφορία στον κυκλικό κόμβο και οδηγό να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς τύπου drift.

Την ίδια ώρα, στο σημείο φαίνεται να ανάβουν βεγγαλικά, δημιουργώντας ένα σκηνικό επίδειξης, ενώ άλλο πρόσωπο διακρίνεται να βρίσκεται εντός του δρόμου, εν μέσω της επικίνδυνης δραστηριότητας.

Μάλιστα, το βίντεο συνοδεύεται από τη λεζάντα «just married», στοιχείο που παραπέμπει σε γαμήλια εκδήλωση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δεύτερος συλληφθείς είναι 36 ετών και φέρεται να είναι ο γαμπρός. Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση είχε προηγηθεί η σύλληψη 28χρονου.

Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται.

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