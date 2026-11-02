«Οι δρόμοι δεν είναι πίστες αγώνων»: Αυστηρό μήνυμα Υπουργείου Δικαιοσύνης μετά τα περιστατικά στη Λεμεσό

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο τονίζει ότι «οι δημόσιοι δρόμοι δεν είναι πίστες αγώνων», υπογραμμίζοντας πως κανείς δεν έχει δικαίωμα να καταλαμβάνει ή να αποκλείει αυθαίρετα το οδικό δίκτυο, ανεξαρτήτως αιτίας.

Οδηγίες στην Αστυνομία για άμεση διερεύνηση

Η Αστυνομία έχει λάβει οδηγίες να προχωρήσει σε άμεση και εις βάθος διερεύνηση των περιστατικών, με στόχο να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν και να ταυτοποιηθούν όλα τα πρόσωπα που ενδεχομένως εμπλέκονται.

Το Υπουργείο ξεκαθαρίζει ότι όπου διαπιστωθεί η διάπραξη αδικημάτων, ο νόμος θα εφαρμοστεί με κάθε αυστηρότητα.

Παράλληλα, καταδικάζει συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας και συνιστούν περιφρόνηση προς τη νομοθεσία.

«Ουδείς είναι υπεράνω του νόμου»

Σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης επισημαίνει ότι κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να μετατρέπει τον δημόσιο χώρο σε πεδίο επικίνδυνων ή παράνομων ενεργειών.

«Ουδείς είναι υπεράνω του νόμου και κανένας δεν έχει δικαίωμα να μετατρέπει τον δημόσιο χώρο σε πεδίο επικίνδυνων και παράνομων ενεργειών», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

«Χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς εκπτώσεις»

Καταλήγοντας, το Υπουργείο διαμηνύει ότι ανάλογα φαινόμενα θα αντιμετωπίζονται αποφασιστικά, με στόχο την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και την τήρηση της νομιμότητας.

«Τέτοια φαινόμενα θα πατάσσονται αποφασιστικά. Ο στόχος μας είναι ο νόμος να εφαρμόζεται χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς εκπτώσεις», τονίζει.