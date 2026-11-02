Θλίψη στην Κύπρο: Πέθανε πασίγνωστος επιχειρηματίας - Η συγκινητική ανακοίνωση της εταιρείας του

Με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η εταιρεία αποχαιρέτησε τον άνθρωπο που συνέβαλε στην ίδρυση και την πορεία της, κάνοντας λόγο για μια απώλεια που είναι πάνω απ' όλα οικογενειακή.

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Ανδρέα Καζάζη, έναν από τους ιδρυτές της εταιρείας μας και τον μεγαλύτερο από τους αδελφούς Καζάζη», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η Kazazis Cyprus περιγράφει τον εκλιπόντα ως αγαπημένο σύζυγο, πατέρα και αδελφό, τονίζοντας ότι η ζωή και η προσφορά του ήταν άρρηκτα συνδεδεμένες με τη φύση, τη γη και την εξέλιξη της εταιρείας.

«Τον αποχαιρετούμε με αγάπη, σεβασμό και ευγνωμοσύνη, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη του», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Σήμερα η κηδεία του στην Αθηένου

Η κηδεία του Ανδρέα Καζάζη θα τελεστεί σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, στις 3:00 μ.μ., από τον Ιερό Ναό Παναγίας Χρυσελεούσας στην Αθηένου.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 2:30 μ.μ.

Αντί στεφάνων, θα γίνονται εισφορές για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Μετά την εξόδιο ακολουθία θα προσφερθεί καφές στο Οικογενειακό Κέντρο Παπαϊωάννου (Ταμπλιός).