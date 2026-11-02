Ιώσεις στα σχολεία της Κύπρου: Τι πρέπει να γνωρίζει κάθε γονιός πριν στείλει το παιδί του στην τάξη - Αυτές είναι οι οδηγίες

Καθώς τα παιδιά περνούν καθημερινά πολλές ώρες μαζί στις σχολικές αίθουσες, οι γονείς καλούνται να γνωρίζουν όχι μόνο πώς να προστατεύσουν το δικό τους παιδί, αλλά και ποια μέτρα προβλέπονται στα σχολεία της Κύπρου όταν εμφανίζονται μεταδοτικές ασθένειες.

Ένα τηλεφώνημα από το σχολείο, ένας πυρετός που εμφανίζεται ξαφνικά ή ένα εξάνθημα που δεν υπήρχε το πρωί. Για έναν γονιό, τέτοιες στιγμές συνοδεύονται συχνά από αγωνία και πολλές ερωτήσεις. Τι έχει το παιδί; Μήπως κόλλησε κάτι στην τάξη; Πότε πρέπει να επιστρέψει στο σχολείο; Και τι γίνεται όταν εμφανιστούν περισσότερα περιστατικά;

Κάθε γονιός γνωρίζει εκείνη τη στιγμή που το παιδί επιστρέφει στο σπίτι πιο ήσυχο από το συνηθισμένο. Αφήνει τη σχολική τσάντα, ξαπλώνει στον καναπέ και λέει πως δεν αισθάνεται καλά. Ίσως έχει πυρετό, βήχει ή παραπονιέται ότι πονάει το κεφάλι του.

Μέσα σε λίγα λεπτά, το πρόγραμμα της οικογένειας αλλάζει. Ο γονιός αναζητά θερμόμετρο, επικοινωνεί με τον παιδίατρο και προσπαθεί να καταλάβει αν πρόκειται για μια συνηθισμένη ίωση ή για κάτι που χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή.

Και κάπου εκεί έρχεται μια ακόμη σκέψη, αν το παιδί κόλλησε κάτι στο σχολείο, τι γίνεται με τους υπόλοιπους μαθητές;

Οι οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου δίνουν απαντήσεις σε αρκετά από αυτά τα ερωτήματα. Μέσα από εγκυκλίους και υγειονομικά πρωτόκολλα περιγράφονται μέτρα για την πρόληψη λοιμώξεων, τη διαχείριση περιστατικών και την ενημέρωση των οικογενειών.

Το σχολείο είναι ένας χώρος όπου τα παιδιά μοιράζονται σχεδόν τα πάντα

Τα παιδιά περνούν πολλές ώρες μαζί. Κάθονται στο ίδιο θρανίο, παίζουν στο διάλειμμα, αγγίζουν κοινά αντικείμενα και χρησιμοποιούν τις ίδιες εγκαταστάσεις.

Αυτό είναι μέρος της σχολικής ζωής. Είναι, όμως, και ένας λόγος για τον οποίο ορισμένες λοιμώξεις μπορούν να μεταδοθούν ευκολότερα.

Οι οδηγίες για τους εντεροϊούς και τις ιογενείς λοιμώξεις επισημαίνουν ότι, ιδιαίτερα κατά την έναρξη της χειμερινής περιόδου, χρειάζεται αυξημένη προσοχή στους κανόνες υγιεινής.

Το καλό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό, ιδιαίτερα πριν από το φαγητό και μετά την τουαλέτα, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέτρα πρόληψης.

Εξίσου σημαντικό είναι τα παιδιά να μαθαίνουν να καλύπτουν τη μύτη και το στόμα με τον αγκώνα ή με χαρτομάντιλο όταν βήχουν ή φταρνίζονται.

Οι οδηγίες αναφέρονται επίσης στον καθαρισμό των σχολικών χώρων, στον συχνό αερισμό των αιθουσών και στην αποφυγή της απευθείας πόσης νερού από τη βρύση με το στόμα.

Μικρές συνήθειες που μπορεί να φαίνονται αυτονόητες στους μεγάλους, αλλά για ένα παιδί χρειάζονται καθημερινή υπενθύμιση.

Πότε ένα παιδί με ίωση πρέπει να μείνει στο σπίτι;

Είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα διλήμματα των γονιών. Το παιδί έχει βήχα ή συνάχι, αλλά το πρωί φαίνεται καλύτερα. Μπορεί να πάει σχολείο; Κι αν χάσει μάθημα; Κι αν ο γονιός πρέπει να πάει στη δουλειά;

Στις συστάσεις του Υπουργείου Υγείας για την προστασία από αναπνευστικούς ιούς, που κοινοποιήθηκαν στα σχολεία τον Ιανουάριο του 2026, αναφέρεται ότι σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων αναπνευστικής λοίμωξης συστήνεται παραμονή στο σπίτι για τουλάχιστον 24 ώρες μετά την υποχώρηση των συμπτωμάτων.

Οι οδηγίες αναφέρονται επίσης στη διενέργεια διαγνωστικής εξέτασης, όπως rapid test ή PCR, όπου ενδείκνυται. Δεν χρειάζεται κάθε παιδί με συνάχι την ίδια αντιμετώπιση. Η ηλικία, τα συμπτώματα, η γενική κατάσταση και τυχόν προβλήματα υγείας έχουν σημασία.

Αν το παιδί εξακολουθεί να έχει πυρετό, έντονη αδυναμία ή δεν μπορεί να συμμετέχει άνετα στη σχολική ημέρα, η επιστροφή δεν πρέπει να γίνεται βιαστικά.

Για την κατάλληλη στιγμή επιστροφής, ιδιαίτερα όταν τα συμπτώματα επιμένουν, οι γονείς χρειάζεται να ακολουθούν τις οδηγίες του παιδιάτρου.

Και αν εμφανιστεί εξάνθημα;

Ένα κόκκινο σημάδι στο χέρι, φαγούρα ή μικρές δερματικές αλλοιώσεις μπορούν εύκολα να προκαλέσουν ανησυχία. Δεν σημαίνει ότι κάθε εξάνθημα είναι μεταδοτικό. Υπάρχουν πολλές πιθανές αιτίες και η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται από επαγγελματία υγείας.

Ωστόσο, τα σχολικά πρωτόκολλα περιλαμβάνουν ειδικές οδηγίες για τις μεταδοτικές δερματικές λοιμώξεις, όπως εκείνες που μπορεί να προκαλούνται από σταφυλόκοκκο ή στρεπτόκοκκο, αλλά και για περιστατικά ψώρας.

Οι οδηγίες προβλέπουν συνεργασία της διεύθυνσης του σχολείου με τη Σχολιατρική Υπηρεσία, ιδιαίτερα όταν εμφανίζονται αρκετά περιστατικά την ίδια περίοδο.

Για μαθητή με μεταδοτική δερματική λοίμωξη, το σχετικό υγειονομικό έγγραφο προβλέπει ενημέρωση του σχολείου από τους γονείς και γραπτή ιατρική βεβαίωση που να αναφέρει πότε επιτρέπεται η επιστροφή του παιδιού.

Το έγγραφο αναφέρει ότι σε αρκετές περιπτώσεις η επιστροφή μπορεί να είναι δυνατή μετά από 48 ώρες φαρμακευτικής αγωγής. Αυτό, όμως, δεν είναι ένας κανόνας που ισχύει για κάθε δερματική πάθηση. Η απόφαση εξαρτάται από τη διάγνωση και τις οδηγίες του θεράποντος γιατρού.

Αν αρρωστήσουν πολλά παιδιά στην ίδια τάξη, θα ενημερωθούν όλοι οι γονείς;

Εδώ υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια που αρκετοί γονείς ίσως δεν γνωρίζουν. Οι οδηγίες για τις δερματικές λοιμώξεις δεν προβλέπουν αυτόματη μαζική ενημέρωση για κάθε μεμονωμένο περιστατικό.

Αντίθετα, όταν παρατηρούνται αρκετά περιστατικά στο ίδιο σχολείο, η διεύθυνση καλείται να συνεργαστεί με τη Σχολιατρική Υπηρεσία.

Εφόσον κριθεί απαραίτητο, η ενημέρωση προς τους γονείς γίνεται με κατάλληλο έντυπο που αποστέλλεται από τη Σχολιατρική Υπηρεσία.

Η λογική είναι να δίνονται αξιόπιστες πληροφορίες και να εφαρμόζονται τα σωστά μέτρα, χωρίς να δημιουργείται αδικαιολόγητος πανικός. Για τον γονιό, αυτό σημαίνει ότι η απουσία μιας γενικής ανακοίνωσης δεν αποδεικνύει από μόνη της πως το σχολείο αγνοεί ένα περιστατικό.

Είναι, ωστόσο, απολύτως λογικό να ζητά ενημέρωση για τα γενικά μέτρα προστασίας που εφαρμόζονται, χωρίς να απαιτεί προσωπικά ιατρικά δεδομένα άλλων παιδιών.

Μηνιγγίτιδα: Η λέξη που τρομάζει κάθε γονιό

Υπάρχουν ασθένειες που προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία ακόμη και στο άκουσμα του ονόματός τους. Μία από αυτές είναι η μηνιγγιτιδοκοκκική μηνιγγίτιδα.

Οι κυπριακές σχολικές οδηγίες προβλέπουν συγκεκριμένη διαδικασία όταν υπάρχει πιθανό περιστατικό που αφορά μαθητή ή εκπαιδευτικό. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, ο αρμόδιος ιατρικός λειτουργός ενημερώνει τη διεύθυνση του σχολείου και οργανώνεται η συνεργασία με τη Σχολιατρική Υπηρεσία.

Στη συνέχεια, οι αρμόδιοι υγειονομικοί λειτουργοί αξιολογούν ποια παιδιά είχαν στενή επαφή με το περιστατικό και ποια χρειάζονται προληπτική φαρμακευτική αγωγή, τη λεγόμενη χημειοπροφύλαξη.

Δεν σημαίνει ότι κάθε παιδί που φοιτά στο ίδιο σχολείο πρέπει αυτομάτως να λάβει φάρμακα. Η απόφαση λαμβάνεται από τους αρμόδιους επαγγελματίες υγείας με βάση τις επαφές και την εκτίμηση κινδύνου.

Το πρωτόκολλο προβλέπει επίσης τηλεφωνική επικοινωνία με τους γονείς των παιδιών που χρειάζονται χημειοπροφύλαξη. Στο σχετικό έγγραφο αναφέρεται ότι οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν το βάρος του παιδιού τους, ώστε να καθοριστεί η κατάλληλη δόση από τις ιατρικές υπηρεσίες.

Η μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα. Πυρετός μαζί με έντονο πονοκέφαλο, δυσκαμψία αυχένα, ασυνήθιστη υπνηλία ή εξάνθημα που δεν ξεθωριάζει με την πίεση απαιτούν άμεση ιατρική εκτίμηση. Δεν πρέπει να περιμένει κανείς την εμφάνιση όλων των συμπτωμάτων.

Ακόμη και τα ζωάκια που αγαπούν τα παιδιά χρειάζονται προσοχή

Μια λιγότερο γνωστή πτυχή των σχολικών οδηγιών αφορά την επαφή των παιδιών με ζώα. Σε εγκύκλιο για τη σαλμονέλα, το Υπουργείο Παιδείας είχε αναφερθεί σε περιστατικά παιδιών που μολύνθηκαν έπειτα από επαφή με μολυσμένα κοτοπουλάκια.

Η σαλμονέλα συνδέεται συχνά με μολυσμένα τρόφιμα, όπως πουλερικά, αυγά, κρέας και γαλακτοκομικά προϊόντα. Μπορεί, όμως, να μεταδοθεί και μέσω επαφής με μολυσμένα ζώα, όπως νεαρά πουλερικά, χελώνες και άλλα ερπετά.

Η συγκεκριμένη εγκύκλιος καλούσε τα σχολεία να μην αποδέχονται δωρεές ούτε να φιλοξενούν ζώα που μπορεί εύκολα να μεταφέρουν σαλμονέλα.

Παράλληλα, οι οδηγίες για τις δερματικές λοιμώξεις αναφέρονται και στην παρουσία αδέσποτων ζώων στους σχολικούς χώρους, προβλέποντας ενημέρωση της Σχολικής Εφορείας και συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την ασφαλή απομάκρυνσή τους.

Το μήνυμα προς τους γονείς δεν είναι να φοβούνται τα ζώα, αλλά να μαθαίνουν στα παιδιά να πλένουν καλά τα χέρια τους μετά από κάθε επαφή και να αποφεύγουν να αγγίζουν άγνωστα ζώα χωρίς επίβλεψη.

Γρίπη ή απλό κρυολόγημα;

Μερικές φορές όλα αρχίζουν με ένα φτέρνισμα. Άλλες φορές, το παιδί εμφανίζει ξαφνικά υψηλό πυρετό και έντονη κόπωση. Η γρίπη και το κοινό κρυολόγημα μπορούν να έχουν κοινά συμπτώματα, αλλά δεν είναι το ίδιο.

Η γρίπη συχνά εμφανίζεται πιο απότομα και μπορεί να συνοδεύεται από πυρετό, μυϊκούς πόνους, πονοκέφαλο, βήχα και έντονη αδυναμία.

Οι ενημερωτικές οδηγίες που περιλαμβάνονται στο σχολικό υλικό αναφέρονται στον ετήσιο εμβολιασμό ως βασικό μέσο πρόληψης της εποχικής γρίπης και υπενθυμίζουν ότι τα αντιβιοτικά δεν αντιμετωπίζουν τον ίδιο τον ιό της γρίπης.

Η ανάγκη για εμβολιασμό και η κατάλληλη αντιμετώπιση πρέπει να συζητούνται με τον παιδίατρο, ανάλογα με την ηλικία και την υγεία του παιδιού.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν εμφανίζεται δυσκολία στην αναπνοή, σημεία αφυδάτωσης, έντονη καταβολή ή επιδείνωση της γενικής κατάστασης.

Η προστασία του παιδιού δεν είναι μόνο ευθύνη της οικογένειας

Στην καθημερινότητα, οι γονείς κάνουν ό,τι μπορούν. Υπενθυμίζουν στο παιδί να πλένει τα χέρια του, να μη μοιράζεται προσωπικά αντικείμενα και να ενημερώνει τον δάσκαλο όταν δεν αισθάνεται καλά.

Όμως, η πρόληψη δεν μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά στις προσπάθειες μιας μητέρας ή ενός πατέρα. Το σχολείο έχει ευθύνη να διατηρεί καθαρές τις αίθουσες, τις τουαλέτες, τα θρανία, τα παιχνίδια και τις επιφάνειες που αγγίζουν καθημερινά τα παιδιά.

Οι σχετικές οδηγίες αναφέρονται στον συχνό καθαρισμό, στον αερισμό και στην ενημέρωση του βοηθητικού προσωπικού, ώστε τα μέτρα υγιεινής να εφαρμόζονται συστηματικά.

Όταν υπάρχει μεταδοτικό νόσημα, προβλέπεται συνεργασία με τη Σχολιατρική Υπηρεσία και, όπου χρειάζεται, με τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας. Αυτό είναι σημαντικό και για έναν ακόμη λόγο, δεν έχουν όλα τα παιδιά τις ίδιες ανάγκες.

Ένα παιδί με χρόνια ασθένεια ή αυξημένη ευαλωτότητα μπορεί να χρειάζεται ιδιαίτερη προστασία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να αισθάνεται απομονωμένο από τους συμμαθητές του.

Τι μπορεί να κάνει ένας γονιός από σήμερα;

Δεν χρειάζεται να μετατρέψουμε το σπίτι σε ιατρείο ούτε να αντιμετωπίζουμε κάθε βήχα ως απειλή. Χρειάζεται, όμως, να καλλιεργούμε μερικές απλές συνήθειες.

Να ακούμε το παιδί όταν μας λέει ότι δεν αισθάνεται καλά. Να μην το πιέζουμε να πάει σχολείο όταν είναι άρρωστο. Να του δείχνουμε πώς πλένουμε σωστά τα χέρια μας και να εξηγούμε γιατί δεν μοιραζόμαστε αντικείμενα προσωπικής χρήσης.

Να ενημερώνουμε το σχολείο όταν υπάρχει διάγνωση μεταδοτικής ασθένειας και να ακολουθούμε τις οδηγίες του γιατρού για την επιστροφή. Και, κυρίως, να ζητάμε υπεύθυνη ενημέρωση αντί να βασιζόμαστε σε φήμες που κυκλοφορούν σε ομαδικές συνομιλίες γονέων.

Γι' αυτό η ενημέρωση για την υγεία στα σχολεία δεν πρέπει να περιορίζεται σε εγκυκλίους που διαβάζουν μόνο οι εκπαιδευτικοί. Χρειάζεται να φτάνει με απλό και κατανοητό τρόπο και στις οικογένειες.

Όχι για να φοβούνται περισσότερο οι γονείς, αλλά για να αισθάνονται ότι γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν και ότι δεν είναι μόνοι όταν προκύψει ένα πρόβλημα. Γιατί το σημαντικότερο δεν είναι να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας φοβούμενοι κάθε μικρόβιο. Είναι να γνωρίζουμε πως, όταν χρειαστεί, οικογένεια, σχολείο και υπηρεσίες υγείας μπορούν να συνεργαστούν για να τα προστατεύσουν.