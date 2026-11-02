Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΤο μυστικό της ευτυχίας μετά τα 50 βρίσκεται σε αυτή την αίσθηση
ΥΓΕΙΑ

Το μυστικό της ευτυχίας μετά τα 50 βρίσκεται σε αυτή την αίσθηση

 02.11.2026 - 06:55
Το μυστικό της ευτυχίας μετά τα 50 βρίσκεται σε αυτή την αίσθηση

Το αίσθημα ότι μπορούμε να επηρεάσουμε την καθημερινότητά μας φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σημασία για την ευτυχία όσο μεγαλώνουμε. Νέα μελέτη συνδέει την αίσθηση ελέγχου με μικρότερη συναισθηματική επιβάρυνση από τις αλλαγές που αποδίδουμε στην ηλικία.

Την έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο Psychology and Aging, παρουσιάζει η αναλύτρια συμπεριφοράς, Δρ. Wendy L. Patrick στο Psychology Today.

Τι έδειξαν οι καθημερινές καταγραφές

Στη μελέτη συμμετείχαν 268 ενήλικες ηλικίας 50 έως 91 ετών, οι οποίοι κρατούσαν ημερολόγιο για 14 ημέρες. Κατέγραφαν τις αλλαγές που αντιλαμβάνονταν ως απώλειες ή οφέλη της ηλικίας, πόσο ευτυχισμένοι αισθάνονταν και σε ποιον βαθμό θεωρούσαν ότι μπορούσαν να επηρεάσουν τη ζωή τους.

Τις ημέρες που αναγνώριζαν περισσότερες απώλειες ή λιγότερα οφέλη από το πέρασμα του χρόνου, ανέφεραν χαμηλότερα επίπεδα ευτυχίας. Η σύνδεση αυτή ήταν εντονότερη όταν ένιωθαν ότι είχαν μικρότερο έλεγχο στην καθημερινότητά τους.

Τι σημαίνει να αισθανόμαστε ότι έχουμε επιλογές

Η αίσθηση ελέγχου αφορά την πεποίθηση ότι οι πράξεις και οι αποφάσεις μας μπορούν να επηρεάσουν όσα συμβαίνουν στη ζωή μας. Όπως εξηγεί η Δρ. Patrick, αυτή η αντίληψη μπορεί να κινητοποιεί την ενεργή αντιμετώπιση των δυσκολιών και την προσαρμογή στις αλλαγές της ηλικίας.

Στο άρθρο της αναδεικνύει και έναν πιθανό φαύλο κύκλο: ο φόβος ενός τραυματισμού μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμό της σωματικής δραστηριότητας, στερώντας ευκαιρίες διατήρησης της φυσικής κατάστασης. Αντίστοιχα, η απομάκρυνση από ευχάριστες ασχολίες μπορεί να περιορίσει τις πηγές καθημερινής ικανοποίησης.

Χώρος και για όσα κερδίζουμε μεγαλώνοντας

Η Δρ. Patrick στρέφει την προσοχή και στις θετικές πλευρές της ηλικίας, όπως η εμπειρία, η υπομονή και η μεγαλύτερη εκτίμηση των σχέσεων. Η αναγνώρισή τους μπορεί να διευρύνει την εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας πέρα από τις δυσκολίες και τους περιορισμούς.

Οι ερευνητές προτείνουν να εξεταστεί η ενίσχυση της αίσθησης ελέγχου, μαζί με μια θετικότερη αντίληψη για τη γήρανση, στον σχεδιασμό παρεμβάσεων υποστήριξης των μεγαλύτερων ενηλίκων. Παρόλο που τα ευρήματα καταγράφουν συσχετίσεις σε διάστημα δύο εβδομάδων, χωρίς να αποδεικνύουν σχέση αιτίας και αποτελέσματος, αναδεικνύουν τη σημασία του να αισθάνεται κανείς ότι εξακολουθεί να έχει λόγο στις επιλογές της ζωής του.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εορτολόγιο: Παράξενα και ασυνήθιστα ονόματα γιορτάζουν σήμερα – Δείτε σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»
Ιώσεις στα σχολεία της Κύπρου: Τι πρέπει να γνωρίζει κάθε γονιός πριν στείλει το παιδί του στην τάξη - Αυτές είναι οι οδηγίες
Από τους 26 βαθμούς στις βροχές – Πότε έρχονται καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας – Δείτε live την εξέλιξη του καιρού
Εκπαιδευτικός στις ΗΠΑ ομολόγησε ότι γέννησε το παιδί 13χρονου μαθητή της και τη γλίτωσε με φυλάκιση πέντε ετών
Μισθοί: Κάτω από €1.500 για έναν στους τρεις - Η πραγματική εικόνα στην Κύπρο και η «βιτρίνα» των αυξήσεων

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Δύο συλλήψεις για επίθεση σε 39χρονο με αεροβόλο όπλο στην Μυτιλήνη, τον πυροβόλησαν και τον χτύπησαν

 02.11.2026 - 06:44
Επόμενο άρθρο

Από διαρρήξεις μέχρι ναρκωτικά: 17 συλλήψεις και 405 καταγγελίες σε μία νύχτα – Κατακρατήθηκαν 9 οχήματα

 02.11.2026 - 06:59
Προεδρικές: Στο ίδιο έργο θεατές: ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ κονταροχτυπιούνται με όπλο το παρελθόν

Προεδρικές: Στο ίδιο έργο θεατές: ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ κονταροχτυπιούνται με όπλο το παρελθόν

Αλληλοκατηγορίες, παλιές πληγές, οικονομική κρίση, Δρομολαξιά και Μαρί. Τα δύο μεγάλα κόμματα επιστρέφουν στις γνώριμες πολιτικές τους αντιπαραθέσεις, την ώρα που η κοινωνία αναμένει απαντήσεις, για το σήμερα και προτάσεις για το αύριο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Προεδρικές: Στο ίδιο έργο θεατές: ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ κονταροχτυπιούνται με όπλο το παρελθόν

Προεδρικές: Στο ίδιο έργο θεατές: ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ κονταροχτυπιούνται με όπλο το παρελθόν

  •  02.11.2026 - 06:13
Μισθοί: Κάτω από €1.500 για έναν στους τρεις - Η πραγματική εικόνα στην Κύπρο και η «βιτρίνα» των αυξήσεων

Μισθοί: Κάτω από €1.500 για έναν στους τρεις - Η πραγματική εικόνα στην Κύπρο και η «βιτρίνα» των αυξήσεων

  •  02.11.2026 - 06:23
Ιώσεις στα σχολεία της Κύπρου: Τι πρέπει να γνωρίζει κάθε γονιός πριν στείλει το παιδί του στην τάξη - Αυτές είναι οι οδηγίες

Ιώσεις στα σχολεία της Κύπρου: Τι πρέπει να γνωρίζει κάθε γονιός πριν στείλει το παιδί του στην τάξη - Αυτές είναι οι οδηγίες

  •  02.11.2026 - 06:26
ThemaPoll: Προεδρικές 2028: Χριστοδουλίδης μπροστά σε ένα κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό- Τα αποτελέσματα

ThemaPoll: Προεδρικές 2028: Χριστοδουλίδης μπροστά σε ένα κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό- Τα αποτελέσματα

  •  01.11.2026 - 07:14
Από τους 26 βαθμούς στις βροχές – Πότε έρχονται καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας – Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

Από τους 26 βαθμούς στις βροχές – Πότε έρχονται καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας – Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

  •  02.11.2026 - 06:17
Εορτολόγιο: Παράξενα και ασυνήθιστα ονόματα γιορτάζουν σήμερα – Δείτε σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Εορτολόγιο: Παράξενα και ασυνήθιστα ονόματα γιορτάζουν σήμερα – Δείτε σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

  •  02.11.2026 - 06:29
Από διαρρήξεις μέχρι ναρκωτικά: 17 συλλήψεις και 405 καταγγελίες σε μία νύχτα – Κατακρατήθηκαν 9 οχήματα

Από διαρρήξεις μέχρι ναρκωτικά: 17 συλλήψεις και 405 καταγγελίες σε μία νύχτα – Κατακρατήθηκαν 9 οχήματα

  •  02.11.2026 - 06:59
Το KOUFO είναι στον αέρα! Το νέο μεγάλο εγχείρημα του Themaonline που έρχεται να αλλάξει όσα ξέραμε

Το KOUFO είναι στον αέρα! Το νέο μεγάλο εγχείρημα του Themaonline που έρχεται να αλλάξει όσα ξέραμε

  •  01.11.2026 - 17:35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα