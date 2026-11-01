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ΥΓΕΙΑ

Οι 5 τρόποι να βάλετε φρένο στο στρες

 01.11.2026 - 09:32
Οι 5 τρόποι να βάλετε φρένο στο στρες

Το στρες είναι ένα φυσιολογικό μέρος της ζωής. Όταν, όμως, αισθανόμαστε διαρκώς σε εγρήγορση ή δυσκολευόμαστε να σταματήσουμε τις σκέψεις μας, η ένταση μπορεί να επηρεάσει τόσο την καθημερινότητά μας όσο και την υγεία μας.

Πονοκέφαλοι, διαταραχές ύπνου και πεπτικές ενοχλήσεις είναι μερικές από τις πιθανές εκδηλώσεις του, ενώ το παρατεταμένο στρες έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο προβλημάτων υγείας.

Τα καλά νέα είναι ότι δεν χρειάζονται πάντα μεγάλες αλλαγές για να νιώσουμε καλύτερα. Ψυχίατροι και ειδικοί στην ψυχική υγεία προτείνουν απλές στρατηγικές που μπορούν να μας βοηθήσουν να περιορίσουμε την ένταση και να ανακτήσουμε την αίσθηση ελέγχου.

1. Έχετε στρες; Κάντε ένα διάλειμμα από ό,τι σας πιέζει

Όταν αισθανόμαστε ότι έχουμε φτάσει στα όριά μας, ένα σύντομο διάλειμμα μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα για την αποφόρτιση. Οι ειδικοί εξηγούν ότι όταν ο εγκέφαλος βρίσκεται διαρκώς σε κατάσταση εγρήγορσης, δεν έχει τον απαραίτητο χρόνο να ηρεμήσει.

Ακόμη και το να σηκωθούμε από την καρέκλα και να κινηθούμε για λίγα λεπτά μπορεί να βοηθήσει. Ένας σύντομος περίπατος ή μερικές απλές ασκήσεις είναι τρόποι να διακόψουμε προσωρινά τον κύκλο της έντασης. Παράλληλα, μπορούμε να περιορίσουμε τον χρόνο που περνάμε μπροστά στην οθόνη.

2. Εστιάστε σε ένα πράγμα κάθε φορά

Η ταυτόχρονη ενασχόληση με πολλές δραστηριότητες -το λεγόμενο multitasking – μπορεί να μας κάνει να αισθανόμαστε περισσότερο πιεσμένοι και διασπασμένοι. Αντί να προσπαθούμε να κάνουμε τα πάντα ταυτόχρονα, είναι προτιμότερο να συγκεντρωνόμαστε σε μία εργασία κάθε φορά.

 

Η εξάσκηση στην ενσυνειδητότητα μπορεί επίσης να μας βοηθήσει να παρατηρούμε όσα συμβαίνουν στο παρόν. Για παράδειγμα, μπορούμε να περπατήσουμε χωρίς ακουστικά, δίνοντας προσοχή στους ήχους και στις εικόνες γύρω μας, ή να απολαύσουμε ένα γεύμα χωρίς να παρακολουθούμε παράλληλα βίντεο στο κινητό μας.

3. Στρες και αλλαγή οπτικής

Όταν πιεζόμαστε, είναι εύκολο να πιστέψουμε ότι τα πράγματα δεν πρόκειται να αλλάξουν. Οι ειδικοί προτείνουν να αναζητούμε μια πιο ισορροπημένη οπτική και να θυμόμαστε ότι ακόμη και οι δύσκολες περίοδοι έχουν τέλος.

Μπορούμε επίσης να αναρωτηθούμε τι έχουμε μάθει από μια δύσκολη εμπειρία που βιώσαμε ή ποιες δυνατότητες μάς προσφέρει, αντί να εστιάζουμε αποκλειστικά σε όσα χάσαμε.

4. Προγραμματίστε κάτι ευχάριστο

Όταν το στρες κυριαρχεί, ακόμη και οι δραστηριότητες που συνήθως απολαμβάνουμε μπορεί να χάνουν τη γοητεία τους. Γι’ αυτό, είναι χρήσιμο να προγραμματίζουμε συνειδητά στιγμές χαράς. Αυτές μπορεί να είναι μια έξοδος με φίλους, μια βραδιά με επιτραπέζια παιχνίδια ή ένα τηλεφώνημα σε κάποιο αγαπημένο πρόσωπο.

5. Η ευγνωμοσύνη διώχνει το στρες;

Η αναγνώριση των θετικών στοιχείων της ζωής μας μπορεί να βοηθήσει να απομακρυνθούμε από τις αρνητικές σκέψεις. Δοκιμάστε να καταγράφετε κάθε βράδυ πέντε πράγματα για τα οποία αισθάνεστε ευγνωμοσύνη ή αφιερώστε λίγα δευτερόλεπτα για να σκεφτείτε τους ανθρώπους που σας στηρίζουν.

Καμία τεχνική δεν εξαφανίζει το στρες οριστικά. Ωστόσο, η συστηματική εφαρμογή μικρών πρακτικών μπορεί να μας βοηθήσει να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικότερα την πίεση της καθημερινότητας.

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