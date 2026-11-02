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ΔΙΕΘΝΗ

Εκπαιδευτικός στις ΗΠΑ ομολόγησε ότι γέννησε το παιδί 13χρονου μαθητή της και τη γλίτωσε με φυλάκιση πέντε ετών

 02.11.2026 - 06:36
Εκπαιδευτικός στις ΗΠΑ ομολόγησε ότι γέννησε το παιδί 13χρονου μαθητή της και τη γλίτωσε με φυλάκιση πέντε ετών

Συμφωνία ώστε να μειώσει την ποινή σε βάρος της έκανε η 36χρονη εκπαιδευτικός Λόρα Κάρον στις ΗΠΑ ομολογώντας ότι έφερε στον κόσμο το παιδί ενός 13χρονου μαθητή της.

Μετά την ενοχή που δήλωσε η Κάρον σε δικαστήριο του Νιού Τζέρσεϊ την περασμένη Τετάρτη για την κατηγορία της δευτέρου βαθμού έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο μέσω σεξουαλικής συμπεριφοράς, η εκπαιδευτικός αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών.

Σύμφωνα με τη συμφωνία ομολογίας ενοχής, η Κάρον θα χάσει την άδεια άσκησης του επαγγέλματός της, θα υποχρεωθεί να εγγραφεί στο μητρώο σεξουαλικών παραβατών και θα τεθεί υπό ισόβια επιτήρηση από τις αρχές αναστολής εκτέλεσης ποινών.

Όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία η Κάρον θα υποβληθεί σε αξιολόγηση προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η συμπεριφορά της χαρακτηρίζεται επαναλαμβανόμενη ή καταναγκαστική. Εφόσον ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, η εκπαιδευτικός θα οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου για την επιβολή της ποινής στις 8 Ιανουαρίου.

Εκπαιδευτικός στις ΗΠΑ ομολόγησε ότι γέννησε το παιδί 13χρονου μαθητή της και τη γλίτωσε με φυλάκιση πέντε ετών

O μαθητής με τον οποίο η Λόρα Κάρον είχε ανάρμοστη σχέση

Η δικογραφία

Οι κατηγορίες σε βάρος της Κάρον ασκήθηκαν τον Ιανουάριο του 2025, όταν αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι είχε κακοποιήσει σεξουαλικά τον μαθητή από το 2016 έως το 2020, ξεκινώντας όταν εκείνος ήταν μόλις 11 ετών. Το παιδί τους γεννήθηκε το 2019, όταν ο μαθητής ήταν 13 ετών και η Κάρον 28.

Το θύμα είχε δηλώσει στη Daily Mail τον Φεβρουάριο του 2025 ότι δεν πιστεύει πως η Κάρον τον είχε χειραγωγήσει ή προσεγγίσει με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση (grooming) και υποστήριξε ότι δεν θα έπρεπε να φυλακιστεί. Επέμεινε ότι δεν αισθάνεται θύμα, ότι την αγαπά με όλη του την καρδιά και ότι ελπίζει σύντομα να μπορέσουν να είναι και πάλι οικογένεια.

«Πρέπει να αποσύρουν όλες τις κατηγορίες. Δεν υπήρξε grooming, δεν με βίασε ούτε με χειραγώγησε. Δεν ήταν εκείνη που έκανε την πρώτη κίνηση. Εγώ ξεκίνησα τα πάντα. Αν ήταν στο χέρι μου, δεν θα είχε μπει ποτέ στη φυλακή» είχε πει τότε το ανήλικο αγόρι.

Εκπαιδευτικός στις ΗΠΑ ομολόγησε ότι γέννησε το παιδί 13χρονου μαθητή της και τη γλίτωσε με φυλάκιση πέντε ετών

Η ποινή σε βάρος της Λόρα Κάρον θα ανακοινωθεί στις αρχές Ιανουαρίου

Η ανάρμοστη σχέση αποκαλύφθηκε όταν ο πατέρας του αγοριού είδε μια φωτογραφία της κόρης της Κάρον και παρατήρησε την εντυπωσιακή ομοιότητά της με τον γιο του. Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στην Daily Mail τον Αύγουστο του 2025, τα αποτελέσματα της εξέτασης DNA επιβεβαίωσαν ότι το αγόρι ήταν ο πατέρας του παιδιού.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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