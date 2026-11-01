ΗΠΑ: Συγκλονιστικό βίντεο από την στιγμή της συντριβής: Ακαριαίος θάνατος για τους 9 επιβαίνοντες αεροσκάφους που έπεσε

Το αεροσκάφος ήταν ένα Learjet 60 εκτελούσε πτήση προς τις Μπαχάμες από το Διεθνές Αεροδρόμιο Όστιν-Μπέργκστρομ, σύμφωνα με την FAA. Το αεροσκάφος αξίας 1,79 εκατ. ευρώ έκανε μια απότομη στροφή προς τα δεξιά πριν πέσει κατακόρυφα στο έδαφος, σύμφωνα με το BocaNewsNow. Το αεροσκάφος κατέβηκε 27.000 πόδια μέσα σε ένα λεπτό, λίγο πριν διακοπούν τα δεδομένα παρακολούθησης της πτήσης, σύμφωνα με το CNN.