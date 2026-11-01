Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Διχασμός στους Δημοκρατικούς για τον μουσουλμάνο υποψήφιο Αμπντούλ Ελ Σαγέντ στο Μίσιγκαν, πανηγυρίζει ο Τραμπ

«Η ψήφος μου για τη Γερουσία θα πάει στον Μάικ Ρότζερς, γιατί πρέπει να σταθούμε στο πλευρό της χώρας. Δεν μπορούμε να σταθούμε στο πλευρό του μίσους... Στάθηκα στο πλευρό του κόμματός μου και με αποδοκίμασαν από τη σκηνή», δήλωσε η Στίβενς, ενώ στεκόταν δίπλα στον Ρότζερςσε εκκλησία του Ντιτρόιτ.

Η απάντηση του Αμπντούλ Ελ Σαγέντ: Οι αρχές στις οποίες πιστεύουμε ως Δημοκρατικοί είναι πραγματικά αρκετά σαφείς

Η αντίδραση του Τραμπ: Έδειξε μεγάλη και σχεδόν άνευ προηγουμένου πίστη στον υπέροχο λαό του Μίσιγκαν

Σημειώνεται ότι λίγες ημέρες νωρίτερα η Στίβενς είχε δηλώσει πως θα ήταν με το μέρος του κόμματός της και θα ψήφιζε τον Αμπντούλ Ελ Σαγέντ.Οι δυο τους είχαν αναμετρηθεί στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών για το ποιος θα εκπροσωπήσει το κόμμα στις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα, είχαν εμπλακεί σε μια δημόσια διαμάχη λόγω της κριτικής που ασκούν ο Ελ-Σαγιέντ και οι σύμμαχοί του κατά του Ισραήλ.«Ο Αμπντούλ είπε ότι δεν ήμουν πλέον ευπρόσδεκτη στην εκστρατεία του και ότι θα έπρεπε να μείνω μακριά. Και έχει δίκιο», δήλωσε η Στίβενς σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα κοινωνικά δίκτυα την Κυριακή, αφότου εμφανίστηκε σε εκκλησία του Ντιτρόιτ μαζί με τον Ρότζερς. «Και γι’ αυτό υποστηρίζω σήμερα τον Μάικ Ρότζερς για τη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε. «Δεν έχω θέση στην εκστρατεία του Αμπντούλ».Σε ερώτηση δημοσιογράφου αν θεωρεί τη συγκεκριμένη κίνηση της Στίβενς προδοσία προς το κόμμα των Δημοκρατικών ο Αμπντούλ Ελ Σαγέντ απάντησε: «Τελικά, δεν σκέφτομαι καθόλου την Χέιλι Στίβενς. Γιατί ξέρεις κάτι; Απλώς με ενδιαφέρει λιγότερο η πολιτική πλευρά του θέματος από ό,τι οι πολιτικές που εφαρμόζονται…Αν είστε από αυτούς που πιστεύουν ότι πρέπει να αντισταθούμε στο μίσος και έχετε παρακολουθήσει την τελευταία προεκλογική εκστρατεία, νομίζω ότι μάλλον δεν θα θέλαμε να υποστηρίξουμε τον Μάικ Ρότζερς, τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Τζέι Ντι Βανς. Αν είστε από αυτούς που πιστεύουν ότι χρειαζόμαστε περισσότερη υγειονομική περίθαλψη, όχι λιγότερη, τότε μάλλον δεν θέλετε να ψηφίσετε τον τύπο που ψήφισε 19 φορές υπέρ της αύξησης των τιμών των συνταγογραφούμενων φαρμάκων ή της διατήρησής τους σε υψηλά επίπεδα και που δέχεται χρήματα από τις μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες και τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες. Αν είστε από αυτούς που πιστεύουν στη δημόσια εκπαίδευση, πιθανότατα δεν θέλετε να υποστηρίξετε τον τύπο που σχεδίασε την αρχική νομοθεσία το 1999, η οποία κατέληξε να αφαιρέσει τον τοπικό έλεγχο από τα δημόσια σχολεία του Ντιτρόιτ και την τοπική κοινότητα. Αν είστε από αυτούς που πιστεύουν ότι πρέπει να έχετε το δικαίωμα να ανήκετε σε συνδικάτο, πιθανότατα δεν θέλετε να υποστηρίξετε τον τύπο που καταστρέφει τα συνδικάτα. Λέω λοιπόν απλώς ότι οι αρχές στις οποίες πιστεύουμε ως Δημοκρατικοί είναι πραγματικά αρκετά σαφείς. Τις υποστηρίζω όλες».Την είδηση αυτή σχολίασε και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, με μία ανάρτησή του στο Truth Social, τονίζοντας πως η Χέιλι Στίβενς «με την πράξη της έδειξε μεγάλη και σχεδόν άνευ προηγουμένου πίστη στον υπέροχο λαό του Μίσιγκαν».Όπως αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος « ηβουλευτής Χέιλι Στίβενς, μια εξαιρετικά σεβαστή Δημοκρατική, η οποία έχασε οριακά στις προκριματικές από τον Αμπντούλ Μοχάμεντ Ελ-Σαγιέντ και την οποία οι "Dumocrats" (υποτιμητικός όρος για τους Δημοκρατικούς) φιλοξενούσαν με μεγάλη προσοχή για να βοηθήσει στην εκστρατεία τους στο Μίσιγκαν για τη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Μάικ Ρότζερς, μόλις ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ τον Μάικ Ρότζερς για τη Γερουσία!»