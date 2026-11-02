VIDEO - Νέες αποκαλύψεις για τη γυναικοκτονία: Πέταξε τη σορό σε λάκκο τεσσάρων μέτρων και την περιέλουσε με χλωρίνη

Όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια του Alpha στη Λεμεσό, Έρικα Καβάζη, στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», ο 43χρονος, αφού σκότωσε την 61χρονη με πολλαπλά χτυπήματα από σφυρί, μετέφερε τη σορό της σε χωράφι ιδιοκτησίας της στον Σαΐττά, όπου την έριξε σε λάκκο αποχέτευσης βάθους περίπου τεσσάρων μέτρων και στη συνέχεια την περιέλουσε με χλωρίνη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν, ο 43χρονος άφησε αρχικά τη σορό της γυναίκας στην οικία του για ένα βράδυ. Την επόμενη ημέρα την τοποθέτησε στο όχημά του και μετέβη στο χωράφι, όπου προχώρησε στην απόκρυψή της.

Πώς αποκαλύφθηκε η εξαφάνιση

Η 61χρονη θεάθηκε για τελευταία φορά στις 21 Οκτωβρίου, ενώ η απουσία της έγινε αντιληπτή στις 28 Οκτωβρίου, όταν ο σκύλος της γαύγιζε επίμονα, κινητοποιώντας τον διαχειριστή της πολυκατοικίας, ο οποίος επικοινώνησε με φιλικό της πρόσωπο.

Δικηγόρος μετέβη, συνοδευόμενος από μέλη της Αστυνομίας, στο διαμέρισμα της 61χρονης, όπου εντοπίστηκε ο σκύλος της υποσιτισμένος. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η Όλγα Βασιλίεβα δεν εγκατέλειπε ποτέ το κατοικίδιό της.

Καθοριστική για την πορεία των ερευνών ήταν και η πληροφορία που έδωσε ο γιος της, ο οποίος διαμένει στο εξωτερικό, ότι η μητέρα του διατηρούσε σχέση με τον 43χρονο.

Το ταξίδι στη Βηρυτό και η σύλληψη

Μία ημέρα μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της 61χρονης ως ελλείποντος προσώπου, ο 43χρονος έκλεισε εισιτήριο για τη Βηρυτό. Στις 30 Οκτωβρίου συνελήφθη από τις Αρχές στο αεροδρόμιο.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι ανακριτές εξασφάλισαν μαρτυρία σύμφωνα με την οποία ο 43χρονος ζητούσε επίμονα από την 61χρονη ποσό ύψους 70 χιλιάδων ευρώ, επικαλούμενος τροχαίο ατύχημα στο οποίο φέρεται να είχε εμπλακεί.

Κατά την ίδια μαρτυρία, η γυναίκα, θέλοντας να τον βοηθήσει, προσφέρθηκε να του επιστρέψει περιδέραιο αξίας 10 χιλιάδων ευρώ που της είχε χαρίσει. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα ανέφερε αργότερα ο ίδιος, το κόσμημα ήταν ψεύτικο.

Τα χτυπήματα με το σφυρί και η ομολογία

Ο 43χρονος φέρεται να ομολόγησε το έγκλημα κατά την ανάκρισή του, αναφέροντας ότι σκότωσε την 61χρονη με πολλαπλά χτυπήματα από σφυρί, επειδή, όπως ισχυρίστηκε, τον προσέβαλε. Σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha, η φερόμενη προσβολή αφορούσε την καταγωγή του.

Η νενομισμένη νεκροτομή, που διενεργήθηκε από τον ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους, κατέδειξε τη σφοδρότητα των χτυπημάτων, με τα περισσότερα να εντοπίζονται στο πρόσωπο της 61χρονης.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha, ο 43χρονος φαίνεται να χρησιμοποίησε και τις δύο πλευρές του σφυριού για να χτυπήσει τη γυναίκα, ενώ στη συνέχεια πέταξε το εργαλείο σε πέργολα στην περιοχή όπου βρίσκεται η οικία του.

Ο 43χρονος τελεί υπό οκταήμερη κράτηση, ενώ οι εξετάσεις του ΤΑΕ Λεμεσού για την υπόθεση συνεχίζονται.

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