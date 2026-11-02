Νέα στοιχεία από τον δικηγόρο της Όλγας Βασίλεβα: Το γάβγισμα του σκύλου, η φωτογραφία του υπόπτου και οι οικονομικές εξαπατήσεις

Μιλώντας στην εκπομπή του Σίγμα, «Πρωτοσέλιδο», ο κ. Ιωάννου αναφέρθηκε στις τελευταίες ημέρες πριν από τον εντοπισμό της υπόθεσης, στις πληροφορίες που οδήγησαν τις Αρχές στα ίχνη του υπόπτου, αλλά και στην προσωπικότητα της 61χρονης, με την οποία διατηρούσε στενούς δεσμούς για χρόνια.

Όπως εξήγησε, η σχέση τους είχε ξεπεράσει τα όρια μιας απλής φιλίας, καθώς η Όλγα είχε γνωρίσει την οικογένειά του και του εμπιστευόταν προσωπικά της ζητήματα.

«Εγώ θεωρώ ότι ήμουν το πιο στενό της πρόσωπο και σιγά σιγά φτάσαμε στο σημείο να γίνουμε σχεδόν οικογένεια», ανέφερε, σημειώνοντας ότι γνώριζε αρκετές πτυχές της προσωπικής της ζωής.

Ωστόσο, όπως αποκάλυψε, δεν είχε ενημερωθεί για τη σχέση της με τον Σύρο άνδρα που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης. Την ύπαρξη της συγκεκριμένης σχέσης την πληροφορήθηκε από τον γιο της, ο οποίος διαμένει στη Ρωσία.

Ο κ. Ιωάννου ανέφερε επίσης ότι η 61χρονη καταγόταν από τη Ρωσία, ενώ είχε αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα κατά την τελευταία δεκαετία.

Το γάβγισμα που σήμανε συναγερμό

Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της εξαφάνισης διαδραμάτισε ο σκύλος της 61χρονης, ο οποίος παρέμενε μόνος στο διαμέρισμα και γάβγιζε επίμονα.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, γείτονες παρατήρησαν την ασυνήθιστη συμπεριφορά του ζώου, καθώς και την απουσία του αυτοκινήτου της Όλγας, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία.

Ο ίδιος προχώρησε στις 28 Οκτωβρίου στη δήλωση εξαφάνισής της, καθώς γνώριζε ότι η 61χρονη δεν θα εγκατέλειπε ποτέ τον σκύλο της χωρίς φροντίδα.

«Γνωρίζοντας ότι η Όλγα είχε τεράστια αγάπη για τον σκύλο της, θα έδινε και τη ζωή της για τον σκύλο της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν πληροφορήθηκε ότι το ζώο βρισκόταν για περίπου πέντε ημέρες χωρίς τροφή και νερό, άρχισε να φοβάται πως είχε συμβεί κάτι πολύ σοβαρό.

«Ήμουν σίγουρος ότι κάτι πάρα πολύ κακό της είχε συμβεί», δήλωσε, προσθέτοντας ότι αρχικά διατηρούσε την ελπίδα πως ενδεχομένως να είχε απαχθεί και να κρατούνταν ζωντανή με σκοπό την απόσπαση χρημάτων.

Η λανθασμένη ημερομηνία και η συνάντηση της 26ης Οκτωβρίου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όσα ανέφερε ο κ. Ιωάννου για τη χρονική περίοδο κατά την οποία εξαφανίστηκε η 61χρονη.

Αρχικά, οι πληροφορίες που είχαν δοθεί έκαναν λόγο για απουσία της από τις 23 Οκτωβρίου. Ωστόσο, από την εξέταση του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης της πολυκατοικίας διαπιστώθηκε, σύμφωνα με τον ίδιο, ότι το αυτοκίνητό της είχε απομακρυνθεί στις 26 Οκτωβρίου.

Ο δικηγόρος εκτίμησε ότι η αρχική αναφορά σε λανθασμένη ημερομηνία ενδέχεται να αποδείχθηκε σημαντική για την εξέλιξη της έρευνας.

Όπως υποστήριξε, ο ύποπτος φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε συναντηθεί με την Όλγα στις 26 Οκτωβρίου, ενώ οι πληροφορίες που είχαν δημοσιοποιηθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή ανέφεραν ότι η γυναίκα αγνοούνταν από τις 23 του μήνα.

Η διασταύρωση των στοιχείων, σύμφωνα με την περιγραφή του, συνέβαλε στο να επικεντρωθεί η προσοχή των Αρχών στη συγκεκριμένη συνάντηση.

Η μοναδική φωτογραφία που έστειλε ο γιος της

Σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση αποτέλεσε η επικοινωνία του δικηγόρου με τον γιο της 61χρονης στη Ρωσία.

Ο κ. Ιωάννου ζήτησε να πληροφορηθεί εάν υπήρχε κάποιο πρόσωπο στην προσωπική ζωή της μητέρας του το οποίο δεν γνώριζε.

Τότε ο γιος της αναφέρθηκε σε έναν Σύρο άνδρα, με τον οποίο η Όλγα φέρεται να είχε αναπτύξει πρόσφατα προσωπική σχέση.

Παρότι δεν γνώριζε το όνομα, τη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου του συγκεκριμένου προσώπου, θυμόταν ότι η μητέρα του τού είχε μιλήσει για τη σχέση τους.

Ο δικηγόρος τον παρότρυνε να αναζητήσει στο κινητό του τηλέφωνο οποιοδήποτε στοιχείο θα μπορούσε να βοηθήσει τις έρευνες.

Η αναζήτηση απέδωσε καρπούς, καθώς εντοπίστηκε μία φωτογραφία του άνδρα, την οποία η 61χρονη είχε στείλει στον γιο της παλαιότερα.

«Κατάφερε και εντόπισε μία και μοναδική φωτογραφία στο τηλέφωνό του, την οποία τού είχε στείλει η μητέρα του παλαιότερα και μου την απέστειλε. Και εγώ αμέσως την έστειλα στο ΤΑΕ Λεμεσού», ανέφερε ο κ. Ιωάννου.

Τα εύσημα στο ΤΑΕ Λεμεσού

Ο δικηγόρος εξέφρασε την εκτίμησή του για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν την υπόθεση τα μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού, κάνοντας ειδική αναφορά στον υπαστυνόμο Ηλία Κρέουζο.

Όπως ανέφερε, οι ανακριτές εργάστηκαν αδιάκοπα, με πολύωρες βάρδιες, προκειμένου να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία.

«Η δουλειά που έκαναν τα μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού και ειδικότερα ο υπαστυνόμος, ο κύριος Ηλίας Κρέουζος, πραγματικά με αφήνει άφωνο», δήλωσε.

Παράλληλα, σχολιάζοντας την κριτική που κατά καιρούς δέχεται η Αστυνομία, υποστήριξε ότι όσοι αμφισβητούν το έργο της δεν έχουν βιώσει από κοντά την προσπάθεια που καταβάλλεται σε τέτοιες υποθέσεις.

Οι οικονομικές εξαπατήσεις και οι προσωπικές σχέσεις

Ο κ. Ιωάννου αναφέρθηκε και στο παρελθόν της 61χρονης, αποκαλύπτοντας ότι είχε αναλάβει δικαστικές υποθέσεις της που σχετίζονταν με καταγγελίες για οικονομική εξαπάτηση.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, η Όλγα θεωρούσε ότι είχε πέσει επανειλημμένα θύμα εκμετάλλευσης από πρόσωπα του στενού της περιβάλλοντος.

Μάλιστα, κάποιες από τις δικαστικές υποθέσεις που είχε κινήσει δεν είχαν ευδοκιμήσει.

Όπως εξήγησε, η 61χρονη ήταν ιδιαίτερα προσεκτική απέναντι σε αγνώστους, ωστόσο συχνά εμπιστευόταν ανθρώπους με τους οποίους είχε αναπτύξει φιλικούς ή προσωπικούς δεσμούς.

Μετά τις προηγούμενες εμπειρίες της, είχε αποφασίσει να είναι πιο επιφυλακτική σε οικονομικά ζητήματα και να μην προσφέρει εύκολα χρήματα σε πρόσωπα που εμφανίζονταν ως φίλοι ή σύντροφοί της.

Παρά τα όσα είχε βιώσει, όμως, εξακολουθούσε να επιθυμεί την παρουσία ενός συντρόφου στη ζωή της.

«Είχε μάθει το μάθημά της, με λίγα λόγια, αλλά έμαθε το μισό», σχολίασε ο δικηγόρος, αναφερόμενος στην ανάγκη της να διατηρεί προσωπικές σχέσεις.

«Ήταν άνθρωπος με τεράστια ενσυναίσθηση»

Περιγράφοντας την προσωπικότητα της Όλγας, ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια είχε περιορίσει σημαντικά τις κοινωνικές της επαφές και προτιμούσε να ζει διακριτικά.

Ενώ παλαιότερα κυκλοφορούσε με πολυτελή αυτοκίνητα, τα τελευταία τέσσερα με πέντε χρόνια είχε αλλάξει τρόπο ζωής, επιλέγοντας πιο απλά οχήματα και αποφεύγοντας την προβολή.

Παράλληλα, τη χαρακτήρισε ιδιαίτερα συμπονετικό και δοτικό άνθρωπο, ο οποίος ήταν πρόθυμος να βοηθήσει όποιον αντιμετώπιζε πραγματική ανάγκη.

«Ήταν ένας άνθρωπος με τεράστια ενσυναίσθηση, συμπονετικός, που άμα αντιλαμβανόταν ότι κάποιος πραγματικά είχε ανάγκη, ήταν από τους πρώτους που ήθελαν να βοηθούν», ανέφερε, σκιαγραφώντας την εικόνα της γυναίκας που γνώριζε για χρόνια.