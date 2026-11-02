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ΔΙΕΘΝΗ

Τραγουδίστρια ψέκασε το... πόδι που έβαλε συνεπιβάτης δίπλα της σε αεροπλάνο και έκανε δημοσκόπηση: «Εσείς τι θα κάνατε στη θέση μου;»

 02.11.2026 - 09:14
Τραγουδίστρια ψέκασε το... πόδι που έβαλε συνεπιβάτης δίπλα της σε αεροπλάνο και έκανε δημοσκόπηση: «Εσείς τι θα κάνατε στη θέση μου;»

Μια ιδιόμορφη δημοσκόπηση έκανε η τραγουδίστρια της κάντρι, Τζέσι Τζέιμ Ντέκερ, με αφορμή βίντεο που ανήρτησε στο Instagram και στο οποίο φαίνεται να ψεκάζει το πόδι που έβαλε ένας συνεπιβάτης στο κάθισμά της κατά τη διάρκεια πτήσης.

«Το πόδι κάποιου μυρίζει απαίσια μέσα στο αεροπλάνο», έγραψε η Ντέκερ στο βίντεο προς τους 4,4 εκατομμύρια followers της στο Instagram.

Πρόσθεσε, δε, στη λεζάντα «πριν αρχίσετε να μου επιτίθεστε… Εσείς τι θα κάνατε;».

Οι περισσότεροι εμφανίστηκαν επικριτικοί για τη στάση του αγνώστου που έβαλε το πόδι του δίπλα στη θέση της τραγουδίστριας.

«Πόσο θράσος έχουν ορισμένοι άνθρωποι!», έγραψε ένας χρήστης. «Θα έκανα ακριβώς το ίδιο!!! Θα ψέκαζα το βρομερό πόδι!!!», σχολίασε ένας άλλος. «Έπρεπε να τον είχαν απομακρύνει από το αεροπλάνο» υποστήριξε ένας τρίτος

«Ως πρώην αεροσυνοδός, όταν έβλεπα ανθρώπους να βάζουν τα πόδια τους πάνω στα μπράτσα των καθισμάτων, τους έλεγα αμέσως να σταματήσουν. Δεν είναι το σπίτι τους. Πρέπει να σέβονται το αεροπλάνο και τους ανθρώπους γύρω τους. Είναι πραγματικά αηδιαστικό. Εγώ θα του είχα χτυπήσει το πόδι με τον αγκώνα μου» έγραψε άλλη σχολιάστρια.

Ωστόσο υπήρξαν και εκείνοι που αμφισβήτησαν αν η Ντέκερ ψέκασε πράγματι το πόδι ενός αγνώστου ή αν επρόκειτο για το πόδι του συζύγου της και πρώην παίχτη του NFL, Έρικ Ντέκερ.

«Πείτε μου ότι αυτό είναι το πόδι του Έρικ και όχι κάποιου εντελώς αγνώστου!», έγραψε ένας. «Υποθέτω ότι είναι το πόδι του Έρικ; Είσαι υπερβολικά γλυκιά για να το κάνεις αυτό σε έναν άγνωστο…», έγραψε ένας άλλος. «Ελπίζω να είναι ο σύζυγός σου. Εγώ θα είχα αλλάξει θέση!», πρόσθεσε ένας τρίτος χρήστης.

«Κάνεις πλάκα, έτσι; Είναι ο σύζυγός σου πίσω σου» επέμεινε ένας τέταρτος με την Ντέκερ να απαντά «έχεις δει το πόδι του Έρικ; Το δάχτυλο του είναι προς τα πάνω».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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