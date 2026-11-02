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ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στη Ρόδο: Κλειστά σχολεία σε Αρχάγγελο και Αφάντου, μήνυμα του 112 για ισχυρές βροχοπτώσεις

 02.11.2026 - 09:24
Κακοκαιρία στη Ρόδο: Κλειστά σχολεία σε Αρχάγγελο και Αφάντου, μήνυμα του 112 για ισχυρές βροχοπτώσεις

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα, Δευτέρα (2/11), τα σχολεία στις Δημοτικές Ενότητες Αρχαγγέλου και Αφάντου της Ρόδου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Ρόδου στις 4:30 τα ξημερώματα. Είχε προηγηθεί, μία ώρα νωρίτερα, προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς κατοίκους και επισκέπτες του νησιού, με σύσταση να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων.

Η απόφαση για την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων στις δύο Δημοτικές Ενότητες ελήφθη για προληπτικούς λόγους, με στόχο την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών και την αποφυγή κινδύνων κατά τις μετακινήσεις τους.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Ρόδου επισημαίνεται ότι προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια της σχολικής κοινότητας, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα στην πρόσβαση προς και από τις σχολικές μονάδες.

Το μέτρο αφορά αποκλειστικά τα σχολεία των Δημοτικών Ενοτήτων Αρχαγγέλου και Αφάντου και ισχύει για σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου.

Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στις 3:30 τα ξημερώματα

Νωρίτερα, στις 3:30 τα ξημερώματα, η Πολιτική Προστασία απέστειλε προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους και επισκέπτες της Ρόδου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην περιοχή.

Με το μήνυμα, οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι από τις ισχυρές βροχοπτώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ, στα Δωδεκάνησα προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα της Δευτέρας, ενώ τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν από το πρωί έως αργά το απόγευμα της Τρίτης (3/11).

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη της κακοκαιρίας, ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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