Συγκλονιστικό βίντεο: «Είχα αίματα παντού» - Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε περιγράφει ο 22χρονος διανομέας στη Λεμεσό

Ο 22χρονος δέχθηκε επίθεση με πέτρες από ανήλικους στη Λεμεσό το βράδυ της Παρασκευής, 30 Οκτωβρίου, στη Λεμεσό, ενώ οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του.

Από την επίθεση ο διανομέας, υπέστη κάταγμα στη μύτη και τραύματα στο πρόσωπο, για τα οποία χρειάστηκε να υποβληθεί σε ράμματα.

Μιλώντας στο RoadReportCY, ο 22χρονος, ο οποίος είναι φοιτητής και διαμένει στην Κύπρο, περιέγραψε τις τρομακτικές στιγμές που έζησε, όταν, όπως καταγγέλλει, δέχθηκε επίθεση από ομάδα νεαρών, ενώ οδηγούσε στη λεωφόρο Ομονοίας.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, περίπου πέντε με έξι νεαρά άτομα βρίσκονταν στην άκρη του δρόμου, όταν φέρονται να εκτόξευσαν πέτρες προς το μέρος του, με αποτέλεσμα να τον χτυπήσουν στο πρόσωπο.

Προσοχή σκληρό βίντεο

Ο ίδιος ανέφερε ότι εκείνη τη στιγμή κινούνταν με ταχύτητα περίπου 45 χιλιομέτρων την ώρα.

«Το κράνος μου έσπασε, τα γυαλιά μου έγιναν δύο κομμάτια και υπέστη σοβαρά τραύματα στη μύτη και ακριβώς πάνω από το μάτι μου», ανέφερε χαρακτηριστικά στο RoadReportCY.

Παρά τα τραύματά του, ο 22χρονος κατάφερε να απομακρυνθεί από το σημείο και να φτάσει σε ασφαλέστερη τοποθεσία, όπου ζήτησε βοήθεια από διερχόμενους πολίτες.

Άτομα που βρίσκονταν στο σημείο επικοινώνησαν με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ζητώντας την αποστολή ασθενοφόρου και την παρέμβαση της Αστυνομίας.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου, έπειτα από ιατρικές εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα ρινικού οστού, καθώς και θλαστικό τραύμα στο κεφάλι.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, χρειάστηκε να υποβληθεί σε εννέα ράμματα στη μύτη και ακόμη δύο ράμματα πάνω από το δεξί του μάτι.

Παράλληλα, περιέγραψε την έντονη αιμορραγία που παρουσίασε αμέσως μετά το περιστατικό.

«Υπήρχε πάρα πολύ αίμα και η κατάστασή μου έγινε πολύ κρίσιμη», ανέφερε, περιγράφοντας τις στιγμές πριν λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Αφού εξετάστηκε και έλαβε την απαιτούμενη θεραπεία στο νοσοκομείο, ο 22χρονος έλαβε εξιτήριο.

Ο νεαρός παρέδωσε στο RoadReportCY βιντεοληπτικό υλικό που καταγράφηκε λίγο μετά την καταγγελλόμενη επίθεση και στο οποίο αποτυπώνεται η έκταση των εμφανών τραυματισμών του.

Στο βίντεο ο διανομέας φαίνεται να αιμορραγεί έντονα από τη μύτη και την περιοχή γύρω από το ένα μάτι, ενώ αίματα διακρίνονται και στη στολή εργασίας του.

Σε πρόσθετο οπτικοακουστικό υλικό που παραχωρήθηκε στο RoadReportCY, ο τραυματίας εμφανίζεται μετά την ιατρική του περίθαλψη, με επιδέσμους στη μύτη και στην περιοχή πάνω από το μάτι του.

Το συγκεκριμένο υλικό καταγράφει την εικόνα των τραυματισμών που περιγράφει το θύμα, χωρίς ωστόσο να αποδεικνύει την ταυτότητα των προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται ή να καταγράφει ανεξάρτητα τον τρόπο με τον οποίο εκτυλίχθηκε η επίθεση.

Συνεχίζονται οι έρευνες για το περιστατικό

Μετά το περιστατικό, ο 22χρονος προχώρησε στη συνέχεια σε καταγγελία στην Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στο σημείο και προχώρησαν σε εξετάσεις στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Την υπόθεση διερευνά το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (ΤΑΕ) Λεμεσού, το οποίο εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Ο νεαρός ανέφερε στο RoadReportCY ότι, μετά την ιατρική του περίθαλψη, μετέβη στον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Λεμεσού, όπου υπέβαλε επίσημη καταγγελία.

«Τώρα, ας δούμε ποια θα είναι η κατάληξη αυτής της υπόθεσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μέχρι στιγμής, η ταυτότητα των προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται δεν έχει εξακριβωθεί, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση εξακολουθούν να διερευνώνται.