Η πρωινή συνήθεια που δεν πρέπει να κάνεις skip σύμφωνα με τη νευρολογία

Όταν ξυπνάς το πρωί ο εγκέφαλός σου δεν βρίσκεται αμέσως σε πλήρη ετοιμότητα. Παρόλο που το σώμα αρχίζει να ενεργοποιείται φυσιολογικά, η συγκέντρωση, η καθαρή σκέψη και η ικανότητα λήψης αποφάσεων χρειάζονται λίγο χρόνο για να επανέλθουν. Υπάρχει, ωστόσο, μια απλή πρωινή συνήθεια που μπορεί να βοηθήσει σημαντικά σε αυτή τη μετάβαση: η ήπια σωματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τους νευρολόγους, η πρωινή κίνηση είναι μία από τις συνήθειες που αξίζει να ενταχθούν στην καθημερινότητα, καθώς προσφέρει οφέλη όχι μόνο στο σώμα, αλλά και στη λειτουργία του εγκεφάλου.

Εάν αφιερώνεις περίπου 15 λεπτά κάθε πρωί σε απλές ασκήσεις, όπως διατάσεις, καθίσματα και κάμψεις θα ενεργοποίησεις σταδιακά τον οργανισμό σου αλλά και το μυαλό σου.

Γιατί ο εγκέφαλος χρειάζεται αυτήν την πρωινή συνήθεια;

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο οργανισμός παραμένει για αρκετές ώρες χωρίς πρόσληψη νερού και με μειωμένη σωματική δραστηριότητα. Παράλληλα, μετά το ξύπνημα, ο εγκέφαλος περνά από τη λειτουργία της ξεκούρασης στην κατάσταση εγρήγορσης. Αυτή η μεταβατική περίοδος είναι γνωστή ως «αδράνεια ύπνου» (sleep inertia) και μπορεί να εκδηλωθεί με υπνηλία, πνευματική θολούρα και δυσκολία συγκέντρωσης.



Η ήπια σωματική δραστηριότητα βοηθά τον οργανισμό να ενεργοποιηθεί πιο ομαλά. Η κίνηση ενισχύει την κυκλοφορία του οξυγονωμένου αίματος προς τον εγκέφαλο και διεγείρει την παραγωγή μιας ιδιαίτερα σημαντικής πρωτεΐνης, γνωστής ως BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor).

Η συγκεκριμένη πρωτεΐνη συχνά περιγράφεται ως «λίπασμα» για τα εγκεφαλικά κύτταρα, καθώς συμβάλλει στην επιβίωση των νευρώνων, στην ανάπτυξή τους και στη δημιουργία και ενίσχυση των συνδέσεων μεταξύ τους. Με απλά λόγια, υποστηρίζει διαδικασίες που σχετίζονται με τη μάθηση και τη μνήμη.

Πώς η πρωινή άσκηση συνδέεται με καλύτερη μνήμη

Ένα από τα σημαντικότερα οφέλη της συστηματικής σωματικής δραστηριότητας αφορά τον ιππόκαμπο, μια περιοχή του εγκεφάλου που παίζει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία και την αποθήκευση νέων αναμνήσεων.

Έρευνες έχουν δείξει ότι η τακτική αερόβια άσκηση μπορεί να συμβάλει στην αύξηση του όγκου του ιππόκαμπου, ακόμη και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Σε χαρακτηριστική μελέτη που έχει αναφερθεί στη σχετική επιστημονική βιβλιογραφία, η μέτρια αερόβια άσκηση συνδέθηκε με αύξηση περίπου 2% στον όγκο του ιππόκαμπου μέσα σε έναν χρόνο. Το εύρημα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου επηρεάζεται από τη φυσιολογική γήρανση.

Η τακτική κίνηση, επομένως, δεν αφορά μόνο τη φυσική κατάσταση ή τη διατήρηση ενός υγιούς σωματικού βάρους. Μπορεί να αποτελέσει σημαντικό σύμμαχο και για τη διατήρηση της γνωστικής λειτουργίας με την πάροδο του χρόνου.



Τα οφέλη δεν περιορίζονται στη μακροπρόθεσμη υγεία του εγκεφάλου

Η πρωινή άσκηση μπορεί να προσφέρει οφέλη που γίνονται αντιληπτά ήδη από την πρώτη ημέρα. Ακόμη και λίγη ώρα σωματικής δραστηριότητας μπορεί να επηρεάσει θετικά τη διάθεση, την προσοχή και τη νοητική εγρήγορση. Αυτό συνδέεται, μεταξύ άλλων, με την απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών όπως ντοπαμίνη και σεροτονίνη, οι οποίοι συμμετέχουν στη ρύθμιση της διάθεσης και άλλων εγκεφαλικών λειτουργιών.

Η συστηματική άσκηση μπορεί επίσης να συμβάλει στην καλύτερη ποιότητα του ύπνου, δημιουργώντας έναν θετικό κύκλο: περισσότερη κίνηση κατά τη διάρκεια της ημέρας, καλύτερη ξεκούραση τη νύχτα και μεγαλύτερη πνευματική διαύγεια το επόμενο πρωί. Σε βάθος χρόνου, η διατήρηση ενός δραστήριου τρόπου ζωής αποτελεί έναν από τους σημαντικούς παράγοντες που συνδέονται με την προστασία της γνωστικής υγείας.

Η έκθεση της Επιτροπής Lancet για την πρόληψη, την παρέμβαση και τη φροντίδα της άνοιας έχει αναδείξει τη σημασία των τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου. Σύμφωνα με έκθεση του 2020, έως και το 40% των περιστατικών άνοιας παγκοσμίως θα μπορούσε να προληφθεί ή να καθυστερήσει μέσω της αντιμετώπισης συγκεκριμένων παραγόντων κινδύνου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η σωματική αδράνεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι η άσκηση εξαλείφει τον κίνδυνο άνοιας, αλλά ότι αποτελεί ένα ουσιαστικό κομμάτι μιας συνολικά υγιεινής καθημερινότητας.



Πώς να εντάξεις 15 λεπτά κίνησης στο πρωινό σου πρόγραμμα

Το μεγαλύτερο εμπόδιο για την υιοθέτηση μιας νέας συνήθειας είναι συνήθως η συνέπεια. Η λύση δεν βρίσκεται στην ένταση της άσκησης, αλλά στη δημιουργία μιας ρουτίνας που μπορεί να διατηρηθεί χωρίς ιδιαίτερη πίεση. Οι παρακάτω απλές πρακτικές μπορούν να κάνουν την πρωινή κίνηση πιο εύκολη.

1. Ξεκίνα με λίγα λεπτά

Δεν χρειάζεται να αφιερωθούν αμέσως 15 λεπτά στην άσκηση. Ένας σύντομος περίπατος, μερικές διατάσεις ή λίγα λεπτά ήπιας κινητοποίησης είναι αρκετά για να γίνει η αρχή. Σταδιακά, η διάρκεια και η συχνότητα μπορούν να αυξηθούν ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε ατόμου.

2. Βρες παρέα

Ένας φίλος, ο σύντροφος ή ένας γείτονας μπορεί να γίνει πολύτιμος σύμμαχος. Ένας πρωινός περίπατος με παρέα κάνει τη δραστηριότητα πιο ευχάριστη και μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της συνέπειας. Επιπλέον, η κοινωνική αλληλεπίδραση αποτελεί από μόνη της έναν σημαντικό παράγοντα για την ψυχική και γνωστική ευεξία.



3. Προετοίμασε τα πάντα από το προηγούμενο βράδυ

Ένα μικρό αλλά αποτελεσματικό κόλπο είναι να τοποθετηθούν τα αθλητικά παπούτσια σε εμφανές σημείο, για παράδειγμα δίπλα στην καφετιέρα ή κοντά στην έξοδο του σπιτιού. Με αυτόν τον τρόπο, η άσκηση γίνεται πιο εύκολη επιλογή μόλις ξεκινήσει η ημέρα, χωρίς να χρειάζεται κάθε πρωί επιπλέον προσπάθεια οργάνωσης.

4. Επίλεξε ασκήσεις που σου ταιριάζουν

Οι διατάσεις, το χαλαρό περπάτημα, τα καθίσματα και οι ήπιες ασκήσεις ενδυνάμωσης είναι μερικές από τις επιλογές που μπορούν να γίνουν ακόμη και στο σπίτι. Δεν υπάρχει λόγος να πιεστεί το σώμα με έντονη άσκηση, ειδικά όταν δεν υπάρχει προηγούμενη εξοικείωση με τη γυμναστική.

Το σημαντικότερο είναι η συνέπεια

Η πρωινή κίνηση δεν χρειάζεται να μετατραπεί σε ακόμη μία απαιτητική υποχρέωση. Αρκούν λίγα λεπτά καθημερινής δραστηριότητας για να αρχίσει να δημιουργείται μια συνήθεια με πολλαπλά οφέλη.

Το μήνυμα της νευρολογίας είναι σαφές: ο εγκέφαλος χρειάζεται ένα σώμα που παραμένει ενεργό. Η τακτική σωματική δραστηριότητα υποστηρίζει τη μνήμη, τη συγκέντρωση, τη διάθεση και τη συνολική γνωστική υγεία. Και ίσως αυτός να είναι ένας από τους καλύτερους λόγους για να μην γίνεται skip στην πρωινή κίνηση. Όχι επειδή χρειάζεται μια τέλεια προπόνηση πριν από τον καφέ, αλλά επειδή ακόμη και 15 λεπτά αποτελούν επένδυση στην υγεία του εγκεφάλου.

Πηγή: gazzetta.gr