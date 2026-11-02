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Νέα ανακάλυψη: Άνθρωποι και πουλιά επικοινωνούν με παρόμοιο τρόπο

 02.11.2026 - 08:49
Νέα ανακάλυψη: Άνθρωποι και πουλιά επικοινωνούν με παρόμοιο τρόπο

Το κελάηδισμα των πουλιών παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με τον ανθρώπινο λόγο και τη μουσική, όπως διαπίστωσε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Science.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής επιστήμονες από το καναδικό πανεπιστήμιο McGill University, συνέλεξαν και ανέλυσαν την παραγωγή ήχων από 367 είδη πτηνών, συμπεριλαμβανομένων τόσο εκείνων που μαθαίνουν τους ήχους τους, όσο και εκείνων που δεν τους μαθαίνουν. Έπειτα, τους συνέκριναν με την ανθρώπινη ομιλία και το τραγούδι σε 52 γλώσσες.

Εντόπισαν ότι το κελάηδισμα των πουλιών παρουσιάζει αρκετά σημαντικά κοινά χαρακτηριστικά με την ανθρώπινη μουσική και ομιλία, όπως οι μικρές μεταβολές στο ύψος του ήχου, η επιμήκυνση των ήχων στο τέλος των φράσεων και ο τακτικός χρονισμός των συλλαβών, οι σύνθετες ακολουθίες ήχων και οι συντονισμένες φωνητικές κινήσεις.

Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι οι ομοιότητες ενδέχεται να προκύπτουν εν μέρει από κοινούς βιολογικούς μηχανισμούς και όχι αποκλειστικά από την ικανότητα φωνητικής εκμάθησης. Ωστόσο, οι διαφορές μεταξύ πτηνών και ανθρώπων, καθώς και οι αποκλίσεις μεταξύ των διαφόρων ειδών πτηνών, δείχνουν ότι παράγοντες όπως το μέγεθος του σώματος, η φυσιολογία της αναπνοής και η ανατομία των φωνητικών οργάνων διαμορφώνουν επίσης τον τρόπο με τον οποίο παράγονται και οργανώνονται οι ήχοι.

Τέλος, οι ερευνητές σημειώνουν ότι οι ομοιότητες υποδηλώνουν ότι οι φωνητικές εκφράσεις των πτηνών μπορούν να προσφέρουν πολύτιμες γνώσεις σχετικά με τα βιολογικά και εξελικτικά θεμέλια της ανθρώπινης επικοινωνίας.

Πηγή: ygeiamou.gr

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