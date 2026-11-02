Απίστευτη ιστορία: Στα 8 του χρόνια είχε τελειώσει ήδη το λύκειο - Τι απαντά η μητέρα σε όσους της λένε πως «έχασε την παιδική ηλικία»

Η Μισέλ Τάνερ και ο σύζυγός της έχουν ένα μόνο παιδί, τον Έλιοτ, γι’ αυτό και θεωρούσαν αρχικά ότι οι επιδόσεις του – όπως το ότι έμαθε μόνος του να διαβάζει και να κάνει μαθηματικά πριν καν ξεκινήσει το σχολείο – ήταν φυσιολογικά στάδια ανάπτυξης.

«Δεν ήθελε να πηγαίνει στο σχολείο με τα άλλα παιδιά της ηλικίας του»



Ωστόσο, από το νηπιαγωγείο ήδη, ο Έλιοτ βρισκόταν στο επίπεδο των μαθηματικών της Δ’ Δημοτικού. Κι ενώ τα άλλα παιδιά περνούσαν τις ημέρες τους με εμμονή στους υπερήρωες, εκείνος ήταν συνεχώς βυθισμένος σε βιβλία επιστημών.



«Δεν μπορούσαμε να τον πείσουμε να πάει στο σχολείο» δήλωσε η μητέρα του στο περιοδικό People. «Μας ράγιζε την καρδιά γιατί δεν μπορούσε να ενταχθεί».

Η Μισέλ και ο σύζυγός της, που ζουν στη Μινεσότα, αποφάσισαν τελικά, έπειτα από πολλή σκέψη, να πάρουν τον Έλιοτ από το σχολείο και να ξεκινήσουν την κατ’ οίκον εκπαίδευσή του, ώστε να μπορεί επιτέλους να μαθαίνει στο επίπεδο που αντιστοιχούσε στις δυνατότητές του.

Δεκατρία χρόνια μετά, ο Έλιοτ είναι πλέον 18 ετών και βρίσκεται στη μέση ενός διδακτορικού προγράμματος στη φυσική στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα. Έχει πάρει απολυτήριο λυκείου, έχει ολοκληρώσει ένα προπτυχιακό πτυχίο και ένα μεταπτυχιακό πριν καν ενηλικιωθεί.



Σύμφωνα με την μητέρα του, από την στιγμή που τον πήραν από το σχολείο, ο γιος τους άρχισε να προοδεύει με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς. «Του πήρα περίπου 20 σχολικά βιβλία λυκείου και απλώς του τα έδωσα» λέει. «Τα διάβαζε από την πρώτη μέχρι την τελευταία σελίδα όταν ήταν μόλις 6 ετών», προσθέτει.

Βέβαια, όπως ξεκαθαρίζει, οι ίδιοι προσπάθησαν να του αφήνουν τα περιθώρια να διασκεδάζει, τονίζοντάς του διαρκώς ότι θα μπορούσε να επιβραδύνει τους ρυθμούς του, αν το επιθυμούσε.

«Προσπαθώ πάντα να του αφήνω μια διέξοδο, λέγοντάς του κάτι όπως: ‘Αν θέλεις να σταματήσεις, θα πουλήσουμε το σπίτι και θα μετακομίσουμε στην Καλιφόρνια, και αύριο κιόλας μπορείς να γίνεις επαγγελματίας σέρφερ’», λέει η μητέρα του. «Αλλά αυτό ήθελε να κάνει και εμείς έπρεπε απλώς να ακολουθούμε τον ρυθμό του».

Στα 8 του πήρε απολυτήριο λυκείου και τον έγραψαν σε κολέγιο



Μέχρι την ηλικία των οκτώ ετών, ο Έλιοτ είχε ολοκληρώσει το λύκειο και οι γονείς του δεν ήξεραν ακριβώς ποιο έπρεπε να είναι το επόμενο βήμα για τον γιο τους.



Μια φίλη είχε προτείνει στη Μισέλ να τον εγγράψει σε ένα δημόσιο διετές κολέγιο (community college), όμως εκείνη δίσταζε να τον βάλει σε ένα περιβάλλον όπου θα συναναστρεφόταν αποκλειστικά με ενήλικες. Παρ’ όλα αυτά, η ίδια και ο Έλιοτ συναντήθηκαν με τους υπευθύνους του ιδρύματος για να συζητήσουν το ενδεχόμενο.

«Τον λάτρεψαν αμέσως», λέει η Μισέλ. «Αντάλλασσαν μεταξύ τους αστεία για τις επιστήμες και εγώ σκέφτηκα: ‘Αυτό είναι το νέο σπίτι του Έλιοτ. Θα πετύχει’».

Κι όντως είχε δίκιο. Ο Έλιοτ εγγράφηκε ως φοιτητής σε ηλικία μόλις 9 ετών και δεν ήταν ποτέ πιο ευτυχισμένος. Ξυπνούσε κάθε μέρα ενθουσιασμένος που θα πήγαινε στο κολέγιο.



Στα 11 του μπήκε στο πανεπιστήμιο



Μέχρι την ηλικία των 11 ετών είχε ολοκληρώσει το διετές πρόγραμμα σπουδών και στη συνέχεια φοίτησε στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα για να αποκτήσει το πρώτο του πανεπιστημιακό πτυχίο. Όταν ολοκλήρωσε και αυτές τις σπουδές, σε ηλικία; 13 ετών, το επόμενο φυσικό βήμα ήταν η μεταπτυχιακή εκπαίδευση. Έτσι, εγγράφηκε σε διδακτορικό πρόγραμμα, όπου μελετά τη θεωρητική φυσική.

«Το εκπαιδευτικό κομμάτι τού φαίνεται εξαιρετικά εύκολο και του έρχεται φυσικά», λέει η Μισέλ. «Ταιριάζει απόλυτα με όλους. Είναι αρκετά ώριμος ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται τα πράγματα μόνος του».

Όταν ολοκληρώσει το διδακτορικό του, ο Έλιοτ ελπίζει ότι κάποια στιγμή θα γίνει καθηγητής φυσικής.

Τώρα που έχει ενηλικιωθεί νομικά, η Μισέλ προσθέτει ότι ανησυχεί λιγότερο για το κατά πόσο η ηλικία του θα επηρεάσει τις πιθανότητές του να αποκτήσει πρόσβαση σε εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ευκαιρίες. «Θέλω να πω, το βιογραφικό του μιλάει από μόνο του», σχολιάζει χαριτολογώντας.

Τι απαντά σε όσους την κατηγορούν πως ο γιος της έχασε την παιδική του ηλικία

Καθώς η Μισέλ μοιράζεται την ιστορία του Έλιοτ στο διαδίκτυο, μέσω του λογαριασμού της στο Instagram, λαμβάνει τακτικά σχόλια από ανθρώπους που πιστεύουν ότι πίεσε το παιδί της να ακολουθήσει έναν επιταχυνόμενο εκπαιδευτικό δρόμο και ότι, ως αποτέλεσμα, εκείνος «έχασε την παιδική του ηλικία».



Ωστόσο, αυτού του είδους οι αντιδράσεις έχουν κάνει τη Μισέλ ακόμη πιο ένθερμη υποστηρίκτρια της παροχής επιλογών σε παιδιά όπως ο Έλιοτ — επιλογών που και ο ίδιος είχε την ευκαιρία να αξιοποιήσει.

«Η ψυχική υγεία των χαρισματικών ανθρώπων είναι ένα τεράστιο ζήτημα», λέει η Μισέλ, επισημαίνοντας ότι αν ο Έλιοτ είχε παραμείνει στο σχολείο χωρίς να προχωρά με τον ρυθμό που του ταίριαζε, αυτό θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες για τον ίδιο.

«Αν μπορούσαμε να κάνουμε τις απαραίτητες θυσίες για να τον διατηρήσουμε υγιή, ευτυχισμένο και σε καλή ψυχολογική κατάσταση, θα κάναμε ό,τι χρειαζόταν».



Η Μισέλ προσθέτει ότι ο Έλιοτ εξακολουθούσε να κάνει όλα όσα έκαναν και τα άλλα παιδιά της ηλικίας του, όπως να πηγαίνει στον κινηματογράφο ή σε πάρκα ψυχαγωγίας. Απλώς, παράλληλα, αφιέρωνε ολόκληρη την καρδιά του και στα σχολικά του βιβλία.

Πηγή: iefimerida.gr