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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΚΕΛ κατά Χριστοδουλίδη για το δημογραφικό: «Ανακύκλωση εξαγγελιών» τα μέτρα στήριξης των οικογενειών

 02.11.2026 - 15:32
ΑΚΕΛ κατά Χριστοδουλίδη για το δημογραφικό: «Ανακύκλωση εξαγγελιών» τα μέτρα στήριξης των οικογενειών

Στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται η κυβερνητική πολιτική για τη στήριξη της οικογένειας και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, μετά το κυριακάτικο βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Με ανακοίνωσή του, το ΑΚΕΛ ασκεί έντονη κριτική στην Κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα που παρουσίασε ο Πρόεδρος δεν αποτελούν νέες παρεμβάσεις, αλλά επανάληψη εξαγγελιών και αποφάσεων που είχαν ήδη δημοσιοποιηθεί.

«Οικογενειακή Πολιτική δεν γίνεται με ανακύκλωση εξαγγελιών και επικοινωνιακές παρουσιάσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά το κόμμα, αμφισβητώντας την παρουσίαση των κυβερνητικών μέτρων ως νέας απάντησης στο δημογραφικό.

«Δεν ανακοινώθηκε κανένα νέο μέτρο»

Σύμφωνα με το ΑΚΕΛ, το μήνυμα του Προέδρου παρουσιάστηκε ως νέα πρωτοβουλία για την ενίσχυση των οικογενειών, ενώ στην πραγματικότητα, όπως υποστηρίζει, περιλάμβανε αποφάσεις που έχουν ήδη εξαγγελθεί, βρίσκονται σε νομοσχέδια που δεν έχουν ψηφιστεί ή εφαρμόζονται σταδιακά και πιλοτικά.

Το κόμμα επικαλείται συγκεκριμένα παραδείγματα, σημειώνοντας ότι η άδεια μητρότητας των 22 εβδομάδων ισχύει από την 1η Μαρτίου 2024, ενώ η αύξηση του βοηθήματος τοκετού και η επέκταση της γονικής άδειας είχαν ανακοινωθεί από τον ίδιο τον Πρόεδρο τον Νοέμβριο του 2024.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι το σχέδιο επιδότησης διδάκτρων και σίτισης είχε παρουσιαστεί ήδη από το 2022, πριν από την ανάληψη της Προεδρίας από τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Στην ίδια κατηγορία εντάσσει και την άρση των εισοδηματικών κριτηρίων για τις πολύτεκνες οικογένειες.

«Η επανεμφάνισή τους ως δέσμη μέτρων δεν είναι πολιτική, είναι επικοινωνιακό ανακάτεμα», υποστηρίζει το ΑΚΕΛ.

Αιχμές για τις δαπάνες στήριξης της οικογένειας

Η αντιπολίτευση θέτει παράλληλα ζήτημα επάρκειας της κρατικής στήριξης, υποστηρίζοντας ότι τα ουσιαστικά προβλήματα των νέων οικογενειών παραμένουν χωρίς ολοκληρωμένη αντιμετώπιση.

Το ΑΚΕΛ αναφέρει ότι η Κύπρος διαθέτει λιγότερο από το 1% του ΑΕΠ για την οικογένεια και το παιδί, ποσοστό το οποίο, σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, βρίσκεται κάτω από το μισό του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Με αυτή την αναφορά, το κόμμα επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση από την παρουσίαση των κυβερνητικών εξαγγελιών στο εύρος της κοινωνικής πολιτικής και στην αποτελεσματικότητά της.

Οι επτά προτάσεις που καταθέτει το ΑΚΕΛ

Πέρα από την κριτική, το ΑΚΕΛ ζητά την υιοθέτηση ολοκληρωμένης οικογενειακής πολιτικής, παρουσιάζοντας επτά συγκεκριμένες διεκδικήσεις:

  1. Μεγαλύτερη ενίσχυση των οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα.

  2. Αναθεώρηση των εισοδηματικών κριτηρίων, ώστε να μην αποκλείονται οικογένειες που βρίσκονται κοντά στα καθορισμένα όρια.

  3. Εφάπαξ βοήθημα γέννησης παιδιού, ως μέρος μιας συνολικότερης πολιτικής.

  4. Αναγνώριση των τρίτεκνων οικογενειών ως πολύτεκνων, με τις αντίστοιχες πρόνοιες.

  5. Μη συνυπολογισμό της κρατικής στήριξης για παιδιά ως εισοδήματος κατά την εξέταση δικαιώματος σε άλλες παροχές.

  6. Αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή των επιδομάτων, προκειμένου να προστατεύεται η αγοραστική τους αξία.

  7. Ουσιαστική ενίσχυση των δημόσιων, οικονομικά προσιτών δομών παιδικής φροντίδας.

Οι προτάσεις αυτές αποτελούν το πλαίσιο που προβάλλει το ΑΚΕΛ ως εναλλακτική προσέγγιση στην κυβερνητική πολιτική για την οικογένεια.

Στο επίκεντρο η αποτελεσματικότητα της κυβερνητικής πολιτικής

Η παρέμβαση του ΑΚΕΛ προσθέτει ένα ακόμη πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ Κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, με επίκεντρο όχι μόνο το περιεχόμενο των μέτρων, αλλά και το κατά πόσον αυτά συνιστούν νέες αποφάσεις ή ήδη δρομολογημένες παρεμβάσεις.

Από την πλευρά του, το ΑΚΕΛ επιμένει ότι η δημογραφική πολιτική δεν μπορεί να περιορίζεται σε ανακοινώσεις, αλλά απαιτεί συγκεκριμένα μέτρα με αντίκρισμα στην καθημερινότητα των πολιτών.

«Οι οικογένειες δεν έχουν ανάγκη από επαναλαμβανόμενες εξαγγελίες. Έχουν ανάγκη από ολοκληρωμένη πολιτική, ουσιαστική στήριξη και αποτελέσματα στην καθημερινότητά τους», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η πολιτική συζήτηση στρέφεται πλέον στο περιεχόμενο και στην εφαρμογή των μέτρων στήριξης, καθώς και στις πρόσθετες παρεμβάσεις που προτείνει η αντιπολίτευση για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.

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Τη θέση ότι η Κυβέρνηση δεν πρόκειται να εμπλακεί σε προεκλογική εκστρατεία, παρά την κριτική που δέχεται από κόμματα για παροχολογία και για τα κυριακάτικα βίντεο του Προέδρου της Δημοκρατίας, διατύπωσε τη Δευτέρα ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Υπογράμμισε πως υπάρχουν σοβαρά ζητήματα που απαιτούν κυβερνητική προσοχή, με πρώτο το Κυπριακό, καθώς και θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης και μεταρρυθμίσεων.

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