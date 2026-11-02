Πυροσβεστική: Βγήκαν τα αποτελέσματα των ψυχομετρικών εξετάσεων - Δείτε αν είστε στη λίστα των επιτυχόντων

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, δημοσιεύθηκε ο κατάλογος των υποψηφίων που πέτυχαν στις ψυχομετρικές εξετάσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 10 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων, βάσει της προκήρυξης με αριθμό 5769/1057.

Λόγω της αναβάθμισης της επίσημης ιστοσελίδας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο κατάλογος των επιτυχόντων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Δείτε τον κατάλογο των επιτυχόντων ΕΔΩ.

Ποιες δοκιμασίες ακολουθούν

Οι υποψήφιοι που έχουν επιτύχει στις ψυχομετρικές εξετάσεις θα κληθούν να συμμετάσχουν στα επόμενα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης, τα οποία περιλαμβάνουν αθλητικά και γυμναστικά αγωνίσματα, καθώς και δοκιμασίες κλειστοφοβίας και υψοφοβίας.

Η ημερομηνία διεξαγωγής των δοκιμασιών δεν έχει ακόμη καθοριστεί και θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Όπως διευκρινίζει η Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα ενημερωθούν σχετικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Προσλήψεων και Μελετών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στα τηλέφωνα 22802475, 22802476 και 22802437.