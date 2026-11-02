«Τουαλέτες κουνουπιών»: Πώς οι επιστήμονες εντοπίζουν ιούς από τα περιττώματά τους

Τα κουνούπια θεωρούνται τα πιο θανατηφόρα ζώα στον κόσμο, εξαιτίας των ασθενειών που μεταδίδουν. Η παρακολούθησή τους θα μπορούσε να βοηθήσει τους επιστήμονες να εντοπίζουν ιούς που κυκλοφορούν στο περιβάλλον προτού αποτελέσουν απειλή για τον άνθρωπο.

Για να αποκτήσει καλύτερη εικόνα για τους ιούς και τα βακτήρια που κυκλοφορούν στο περιβάλλον, η Dana Price, εντομολόγος στο Rutgers University στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέπτυξε ένα εργαλείο για την ανάλυση των αποβλήτων των κουνουπιών.

Η συσκευή, την οποία η Price αποκαλεί «τουαλέτα κουνουπιών», συλλέγει μικρές ποσότητες υγρού που αποβάλλουν τα κουνούπια, οι οποίες μπορούν στη συνέχεια να αναλυθούν για γενετικά ίχνη παθογόνων.

«Το ερώτημά μας είναι: βρίσκεται αυτός ο ιός στο περιβάλλον;» είπε στο Euronews η Price. «Απλώς πρέπει να τον αναζητήσεις. Αν δεν τον αναζητήσεις, δεν θα τον βρεις», είπε, προσθέτοντας ότι τα ευρήματα υποδηλώνουν πως το εύρος των ιών με τους οποίους μπορεί να μολύνονται φυσικά τα κουνούπια είναι πολύ ευρύτερο απ’ όσο πιστεύαμε μέχρι σήμερα.

Η ύπαρξη ενός τέτοιου εργαλείου θα μπορούσε να προσφέρει στους επιστήμονες ένα προβάδισμα στην αντίδραση σε νέους ιούς, εξήγησε η Price. Ο εντοπισμός ιχνών του COVID-19 προτού «περάσει» στον άνθρωπο, είπε, θα μπορούσε να έχει δώσει στους ερευνητές «ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα» στην κατανόηση του ιού και στην ανάπτυξη εμβολίων.

Η «τουαλέτα κουνουπιών» είναι ένας χωνί τρισδιάστατης εκτύπωσης, καλυμμένος με υλικό που απωθεί το νερό, ώστε το υγρό να σχηματίζει σταγόνες και να γλιστρά σε έναν σωλήνα συλλογής. Οι ερευνητές τοποθέτησαν 50 κουνούπια του γένους Culex, που είχαν συλλεχθεί από έναν κήπο στο Νιου Τζέρσεϊ, μέσα στο δοχείο, όπου έπιναν από βαμβακερό επίθεμα εμποτισμένο με νερό με ζάχαρη και κόκκινη χρωστική τροφίμων.

Τα περιττώματά τους, που περιείχαν γενετικά ίχνη ιών και άλλων οργανισμών και συλλέχθηκαν σε διάστημα 18 ωρών, αναλύθηκαν αργότερα σε εργαστήριο.

Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές μεθόδους, που περιλαμβάνουν την παγίδευση και την άλεση των κουνουπιών, η ανάλυση των αποβλήτων τους μειώνει την ποσότητα του DNA κουνουπιών στα δείγματα, καθιστώντας ευκολότερη την ανίχνευση του γενετικού υλικού των ιών.

Χρησιμοποιώντας αυτή τη φαινομενικά απλή συσκευή, η ομάδα εντόπισε τα πρώτα γνωστά ίχνη ενός ιού παρόμοιου με τον Hedwig στην αμερικανική ήπειρο και ανίχνευσε αρκετούς ιούς που ενδέχεται να είναι νέοι για την επιστήμη.

Ανασύνθεσαν επίσης ένα πλήρες γονιδίωμα του ιού του Δυτικού Νείλου, γεγονός που δείχνει ότι τα απόβλητα των κουνουπιών περιέχουν αρκετό γενετικό υλικό υψηλής ποιότητας ώστε να αναδομηθεί ολόκληρος ο γενετικός κώδικας ενός ιού και επιτρέπει στους ερευνητές να εντοπίζουν συγκεκριμένες παραλλαγές ή μεταλλάξεις του ιού.

Παρόλα αυτά, η Price είπε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για οτιδήποτε εντοπίστηκε στη μελέτη.

Η ταυτοποίηση μέχρι σήμερα άγνωστων ιών ή ο εντοπισμός τους σε περιοχές όπου δεν είχαν βρεθεί στο παρελθόν δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αποτελούν απειλή, πρόσθεσε. Αντίθετα, μπορεί απλώς να υποδηλώνει ότι κυκλοφορούσαν χωρίς να έχουν γίνει αντιληπτοί.

Τι ακολουθεί;



Παρότι το εργαλείο της Price έχει δείξει ότι μπορεί να εντοπίζει ιούς που μεταφέρουν τα κουνούπια σε μια περιορισμένη περιοχή, το επόμενο βήμα της ομάδας είναι να διευρύνει τη γεωγραφική εμβέλεια της έρευνας και να βελτιώσει τη συσκευή ώστε τα δείγματα να παραμένουν σταθερά για περισσότερο χρόνο, επιτρέποντας παρατεταμένες περιόδους συλλογής.

«Η ιδέα είναι ότι θα μπορούσες να πας, να τοποθετήσεις αυτές τις παγίδες κάπου στη μέση του πουθενά ή σε ένα μέρος που είναι πραγματικά δύσκολο να φτάσεις και μετά να επιστρέψεις σε λίγες μέρες ή ίσως και σε μια εβδομάδα», είπε η Price.

Η δυνατότητα να αφήνονται παγίδες σε απομακρυσμένες περιοχές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα θα μπορούσε να διευκολύνει την παρακολούθηση παθογόνων σε σημεία στα οποία είναι δύσκολη η τακτική πρόσβαση. Ωστόσο, απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να διαπιστωθεί πόσο αποτελεσματικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η προσέγγιση για συνεχή επιτήρηση ασθενειών.

Οι ερευνητές εργάζονται επίσης στην ανάπτυξη συσκευών που θα μπορούν να αναπτυχθούν απευθείας στο πεδίο και θα συνδυάζουν σε ένα μόνο βήμα την παγίδευση των κουνουπιών με τη συλλογή των αποβλήτων τους.

Πηγή: euronews.gr