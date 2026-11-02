ΠτΔ: Νέο νομοσχέδιο για την προστασία των παιδιών υπό φροντίδα - Εκσυγχρονίζονται τα επιδόματα των ανάδοχων οικογενειών

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξήρε την ανιδιοτελή προσφορά των ανάδοχων γονέων, υπογραμμίζοντας ότι η συμβολή τους στη ζωή των παιδιών που χρειάζονται προστασία και φροντίδα υπερβαίνει κάθε θεσμική πολιτική ή κρατική παρέμβαση.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η κοινωνική πολιτική δεν μπορεί να περιορίζεται σε αριθμούς και επιδόματα, αλλά πρέπει να αξιολογείται μέσα από το πραγματικό αποτύπωμά της στη ζωή των πολιτών και, πρωτίστως, των παιδιών.

Νέο νομοσχέδιο για την προστασία των παιδιών υπό φροντίδα

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι κεντρική προτεραιότητα της διακυβέρνησής του αποτελεί ο ριζικός εκσυγχρονισμός και η ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου προστασίας των παιδιών, με στόχο κάθε παιδί να έχει το δικαίωμα να μεγαλώνει σε ένα ασφαλές, υποστηρικτικό και στοργικό οικογενειακό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε ότι η Κυβέρνηση έχει ήδη καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων εξειδικευμένο νομοσχέδιο για την αναβάθμιση της μεταχείρισης και της προστασίας των παιδιών που τελούν υπό τη φροντίδα της Διευθύντριας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

Παράλληλα, όπως σημείωσε, επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός και η επικαιροποίηση των χορηγημάτων συντήρησης των παιδιών υπό φροντίδα, ώστε η κρατική στήριξη να ανταποκρίνεται στις πραγματικές και σύγχρονες ανάγκες τους.

Στο επίκεντρο η Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τα Παιδιά

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε επίσης στην ένταξη των δράσεων για την αναδοχή στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά και στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης.

Όπως εξήγησε, βασικός στόχος είναι η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης κάθε παιδιού που αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού σε ποιοτική φροντίδα, εκπαίδευση, υγεία και στέγαση.

«Η καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων ξεκινά από την παιδική ηλικία», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση του θεσμού της αναδοχής αποτελεί ουσιαστική εγγύηση για την προστασία και την ευημερία των παιδιών.

«Μετατρέπετε τις πολιτικές μας σε πράξεις ανθρωπιάς»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην ανθρώπινη διάσταση της αναδοχής, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της Πολιτείας προς τις οικογένειες που ανοίγουν το σπίτι και την αγκαλιά τους σε παιδιά που έχουν ανάγκη από ασφάλεια, αποδοχή και αγάπη.

«Εσείς, οι ανάδοχοι γονείς, μετατρέπετε τις πολιτικές μας σε πράξεις ανθρωπιάς. Γίνεστε το καταφύγιο και η ελπίδα για παιδιά που χρειάζονται μια δεύτερη ευκαιρία στη ζεστασιά μιας οικογενειακής εστίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αναγνώρισε τη συναισθηματική δύναμη που απαιτεί η αναδοχή, σημειώνοντας ότι οι ανάδοχοι γονείς αναπτύσσουν ισχυρούς δεσμούς με τα παιδιά, χωρίς πάντοτε να γνωρίζουν πόσο θα διαρκέσει η κοινή τους πορεία.

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η αξία αυτής της προσφοράς δεν περιορίζεται στον χρόνο παραμονής ενός παιδιού στην ανάδοχη οικογένεια, καθώς οι εμπειρίες, η αγάπη και η στήριξη που λαμβάνει το συνοδεύουν σε όλη του τη ζωή.

Έκκληση για σεβασμό στην προσωπική ιστορία κάθε παιδιού

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε και στην ανάγκη ευαισθητοποίησης της κοινωνίας γύρω από τον θεσμό της αναδοχής, τονίζοντας ότι ο σεβασμός και η διακριτικότητα απέναντι στην προσωπική ιστορία κάθε παιδιού πρέπει να αποτελούν βασικές αρχές συμπεριφοράς, τόσο στο σχολείο όσο και στη γειτονιά.

Επεσήμανε ότι η εμπειρία των ίδιων των ανάδοχων οικογενειών μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση του θεσμού και να εμπνεύσει περισσότερους πολίτες να αναλάβουν αντίστοιχη πρωτοβουλία.

Κλείνοντας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης εξέφρασε, εκ μέρους της Πολιτείας, τις θερμές ευχαριστίες του προς όλους τους ανάδοχους γονείς, χαρακτηρίζοντας την προσφορά τους παράδειγμα προς μίμηση και αναπόσπαστο κομμάτι μιας κοινωνίας συνοχής, αλληλεγγύης και προοπτικής.

«Σας διαβεβαιώνω σήμερα ότι ως Πολιτεία θα βρισκόμαστε σταθερά, έμπρακτα και συνεχώς στο πλευρό σας», κατέληξε.