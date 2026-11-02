Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζVIDEO: Αποκαλύψεις-σοκ για τη δολοφονία της Όλγας - Τι είχε εκμυστηρευτεί στον γιο της για τον 43χρονο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

VIDEO: Αποκαλύψεις-σοκ για τη δολοφονία της Όλγας - Τι είχε εκμυστηρευτεί στον γιο της για τον 43χρονο

 02.11.2026 - 20:44
VIDEO: Αποκαλύψεις-σοκ για τη δολοφονία της Όλγας - Τι είχε εκμυστηρευτεί στον γιο της για τον 43χρονο

Νέα στοιχεία γύρω από την υπόθεση δολοφονίας της 61χρονης Όλγας Βασιλείου στη Λεμεσό έρχονται στο φως, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται πλέον και η κατάθεση του γιου της άτυχης γυναίκας, ο οποίος ταξίδεψε από τη Ρωσία στην Κύπρο και παρουσιάστηκε το πρωί στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού, όπου έδωσε κατάθεση στους ανακριτές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Alpha, ο νεαρός αναφέρθηκε στη σχέση που είχε αναπτύξει η μητέρα του, περίπου πέντε μήνες πριν από τη δολοφονία της, με τον 43χρονο άνδρα συριακής καταγωγής, ο οποίος έχει ομολογήσει τη διάπραξη του εγκλήματος. Οι δύο τους είχαν γνωριστεί σε καφετέρια, ενώ η 61χρονη είχε ενημερώσει τον γιο της για τη σχέση που διατηρούσε, παρά το γεγονός ότι δεν είχαν καθημερινή επικοινωνία.

Μάλιστα, φαίνεται πως η γυναίκα είχε αποστείλει στον γιο της φωτογραφία του 43χρονου, στην οποία απεικονιζόταν μαζί με τον σκύλο της. Τη συγκεκριμένη φωτογραφία ο νεαρός είχε προωθήσει στον δικηγόρο του, όταν ενημερώθηκε ότι είχαν χαθεί τα ίχνη της μητέρας του.

Όπως μετέδωσε ο Alpha, ο γιος της 61χρονης είχε αναφέρει από την πρώτη στιγμή ότι ο 43χρονος φέρεται να ζητούσε από τη μητέρα του το ποσό των 70 χιλιάδων ευρώ, ως αποζημίωση για τροχαίο ατύχημα στο οποίο είχε εμπλακεί, με την ευθύνη να αποδίδεται στον οδηγό του δεύτερου οχήματος.

Ο ίδιος είχε εκφράσει στη μητέρα του την ανησυχία ότι ενδεχομένως ο άνδρας να επιχειρούσε να την εκμεταλλευτεί οικονομικά. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 61χρονη φέρεται μάλιστα να είχε προσφερθεί να του επιστρέψει το δαχτυλίδι που της είχε χαρίσει, με σκοπό να τον βοηθήσει οικονομικά.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι ανακριτές προχώρησαν σε εξετάσεις στο όχημα της 61χρονης, στην παρουσία του γιου της, από όπου παραλήφθηκαν τεκμήρια για επιστημονικές εξετάσεις. Παράλληλα, οι Αρχές διερευνούν την ανάληψη χρηματικού ποσού από την άτυχη γυναίκα λίγο πριν από τη δολοφονία της, επιχειρώντας να διαπιστώσουν κατά πόσο τα χρήματα κατέληξαν στα χέρια του 43χρονου.

Την αγριότητα του εγκλήματος καταδεικνύουν και τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, την οποία διενήργησε ο ιατροδικαστής Νικόλας Χαραλάμπους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η γυναίκα έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο πρόσωπο από σφυρί, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί ο ακριβής αριθμός τους.

Την ίδια ώρα, από το σημείο όπου ο δράστης φέρεται να πέταξε τη σορό της 61χρονης σε λάκκο αποχέτευσης, οι ανακριτές συνέλεξαν πρόσθετα τεκμήρια. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alpha, ο 43χρονος φέρεται να περιέλουσε τη σορό με χλωρίνη, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει τον εντοπισμό της μέσω της οσμής.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, με στόχο να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες του εγκλήματος, αλλά και να διαπιστωθεί εάν υπήρξε οικονομικό κίνητρο πίσω από τη δολοφονία της 61χρονης Όλγας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σε επ’ αόριστον απεργία από σήμερα εκατοντάδες εκπαιδευτικοί στην Κύπρο: Καταγγελίες για πέντε μήνες χωρίς μισθό - Επηρεάζεται το παιδί σου;
Απίστευτο περιστατικό στη Λεμεσό:  Έκλεισαν κυκλικό κόμβο, έκαναν drift και άναψαν πυροτεχνήματα για να γιορτάσουν γάμο – Δείτε βίντεο
Θλίψη στην Κύπρο: Πέθανε πασίγνωστος επιχειρηματίας - Η συγκινητική ανακοίνωση της εταιρείας του
Συγκλονιστικό βίντεο: «Είχα αίματα παντού» - Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε περιγράφει ο 22χρονος διανομέας στη Λεμεσό
Ξεσπά πολίτης στη Λάρνακα: «Δεν πληρώνουμε για φωτογραφίες και εντυπώσεις» - Τι συνέβη
Ζώδια: Η στιγμή να διεκδικήσετε όσα αξίζετε - Ποιοι ξεχωρίζουν και ποιοι κινδυνεύουν να παρασυρθούν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Δεύτερη σύλληψη για το drift σε κυκλικό κόμβο στη Λεμεσό - Χειροπέδες σε 36χρονο

 02.11.2026 - 20:17
Κρίσιμη συνάντηση αύριο στο Προεδρικό - Χριστοδουλίδης και Ολγκίν συζητούν την επόμενη μέρα στο Κυπριακό

Κρίσιμη συνάντηση αύριο στο Προεδρικό - Χριστοδουλίδης και Ολγκίν συζητούν την επόμενη μέρα στο Κυπριακό

Νέα συνάντηση με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν θα έχει την Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Όπως ανακοίνωσε η Προεδρία, η συνάντηση είναι προγραμματισμένη για τις τρεις και τέταρτο το απόγευμα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κρίσιμη συνάντηση αύριο στο Προεδρικό - Χριστοδουλίδης και Ολγκίν συζητούν την επόμενη μέρα στο Κυπριακό

Κρίσιμη συνάντηση αύριο στο Προεδρικό - Χριστοδουλίδης και Ολγκίν συζητούν την επόμενη μέρα στο Κυπριακό

  •  02.11.2026 - 19:34
ΠτΔ: Νέο νομοσχέδιο για την προστασία των παιδιών υπό φροντίδα - Εκσυγχρονίζονται τα επιδόματα των ανάδοχων οικογενειών

ΠτΔ: Νέο νομοσχέδιο για την προστασία των παιδιών υπό φροντίδα - Εκσυγχρονίζονται τα επιδόματα των ανάδοχων οικογενειών

  •  02.11.2026 - 19:24
VIDEO: Αποκαλύψεις-σοκ για τη δολοφονία της Όλγας - Τι είχε εκμυστηρευτεί στον γιο της για τον 43χρονο

VIDEO: Αποκαλύψεις-σοκ για τη δολοφονία της Όλγας - Τι είχε εκμυστηρευτεί στον γιο της για τον 43χρονο

  •  02.11.2026 - 20:44
Βουλή: Αντιπαράθεση για τις αλλαγές στο Πόθεν Έσχες - Βουλευτές κάνουν λόγο για «παιχνίδι εντυπώσεων»

Βουλή: Αντιπαράθεση για τις αλλαγές στο Πόθεν Έσχες - Βουλευτές κάνουν λόγο για «παιχνίδι εντυπώσεων»

  •  02.11.2026 - 18:27
Το KOUFO είναι στον αέρα! Το νέο μεγάλο εγχείρημα του Themaonline που έρχεται να αλλάξει όσα ξέραμε

Το KOUFO είναι στον αέρα! Το νέο μεγάλο εγχείρημα του Themaonline που έρχεται να αλλάξει όσα ξέραμε

  •  01.11.2026 - 17:35
Νέες αποκαλύψεις για το Halloween party: Στο Μακάρειο 16χρονος - Τραυματίστηκε από πτώση

Νέες αποκαλύψεις για το Halloween party: Στο Μακάρειο 16χρονος - Τραυματίστηκε από πτώση

  •  02.11.2026 - 19:54
Δίκη Φαίδωνος: Νέος μάρτυρας στο εδώλιο των καταθέσεων - Όλες οι εξελίξεις

Δίκη Φαίδωνος: Νέος μάρτυρας στο εδώλιο των καταθέσεων - Όλες οι εξελίξεις

  •  02.11.2026 - 16:56
Δεύτερη σύλληψη για το drift σε κυκλικό κόμβο στη Λεμεσό - Χειροπέδες σε 36χρονο

Δεύτερη σύλληψη για το drift σε κυκλικό κόμβο στη Λεμεσό - Χειροπέδες σε 36χρονο

  •  02.11.2026 - 20:17

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα