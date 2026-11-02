VIDEO: Αποκαλύψεις-σοκ για τη δολοφονία της Όλγας - Τι είχε εκμυστηρευτεί στον γιο της για τον 43χρονο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Alpha, ο νεαρός αναφέρθηκε στη σχέση που είχε αναπτύξει η μητέρα του, περίπου πέντε μήνες πριν από τη δολοφονία της, με τον 43χρονο άνδρα συριακής καταγωγής, ο οποίος έχει ομολογήσει τη διάπραξη του εγκλήματος. Οι δύο τους είχαν γνωριστεί σε καφετέρια, ενώ η 61χρονη είχε ενημερώσει τον γιο της για τη σχέση που διατηρούσε, παρά το γεγονός ότι δεν είχαν καθημερινή επικοινωνία.

Μάλιστα, φαίνεται πως η γυναίκα είχε αποστείλει στον γιο της φωτογραφία του 43χρονου, στην οποία απεικονιζόταν μαζί με τον σκύλο της. Τη συγκεκριμένη φωτογραφία ο νεαρός είχε προωθήσει στον δικηγόρο του, όταν ενημερώθηκε ότι είχαν χαθεί τα ίχνη της μητέρας του.

Όπως μετέδωσε ο Alpha, ο γιος της 61χρονης είχε αναφέρει από την πρώτη στιγμή ότι ο 43χρονος φέρεται να ζητούσε από τη μητέρα του το ποσό των 70 χιλιάδων ευρώ, ως αποζημίωση για τροχαίο ατύχημα στο οποίο είχε εμπλακεί, με την ευθύνη να αποδίδεται στον οδηγό του δεύτερου οχήματος.

Ο ίδιος είχε εκφράσει στη μητέρα του την ανησυχία ότι ενδεχομένως ο άνδρας να επιχειρούσε να την εκμεταλλευτεί οικονομικά. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 61χρονη φέρεται μάλιστα να είχε προσφερθεί να του επιστρέψει το δαχτυλίδι που της είχε χαρίσει, με σκοπό να τον βοηθήσει οικονομικά.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι ανακριτές προχώρησαν σε εξετάσεις στο όχημα της 61χρονης, στην παρουσία του γιου της, από όπου παραλήφθηκαν τεκμήρια για επιστημονικές εξετάσεις. Παράλληλα, οι Αρχές διερευνούν την ανάληψη χρηματικού ποσού από την άτυχη γυναίκα λίγο πριν από τη δολοφονία της, επιχειρώντας να διαπιστώσουν κατά πόσο τα χρήματα κατέληξαν στα χέρια του 43χρονου.

Την αγριότητα του εγκλήματος καταδεικνύουν και τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, την οποία διενήργησε ο ιατροδικαστής Νικόλας Χαραλάμπους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η γυναίκα έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο πρόσωπο από σφυρί, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί ο ακριβής αριθμός τους.

Την ίδια ώρα, από το σημείο όπου ο δράστης φέρεται να πέταξε τη σορό της 61χρονης σε λάκκο αποχέτευσης, οι ανακριτές συνέλεξαν πρόσθετα τεκμήρια. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alpha, ο 43χρονος φέρεται να περιέλουσε τη σορό με χλωρίνη, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει τον εντοπισμό της μέσω της οσμής.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, με στόχο να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες του εγκλήματος, αλλά και να διαπιστωθεί εάν υπήρξε οικονομικό κίνητρο πίσω από τη δολοφονία της 61χρονης Όλγας.