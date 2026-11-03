Αννίτα Δημητρίου: «Αισχρότητες» οι αναφορές για εκβιασμούς - Η πικρία για Αβέρωφ, το «ναρκοπέδιο» στον ΔΗΣΥ και το μήνυμα σε Χριστοδουλίδη

Μιλώντας στην πρεμιέρα της εκπομπής «Bras De Fer» του Alpha Κύπρου, με την Αιμιλία Κενεβέζου, η Αννίτα Δημητρίου δεν απέφυγε τα δύσκολα ερωτήματα.

Αντίθετα, αναφέρθηκε ευθέως στις εντάσεις που επικρατούν στον ΔΗΣΥ, παραδεχόμενη ότι η διαχείριση του κόμματος θυμίζει πολλές φορές «ναρκοπέδιο», με διαφωνίες, συγκρούσεις και «μαχαιρώματα».

Την ίδια ώρα, υπεραμύνθηκε των χειρισμών της, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προτίθεται να εγκαταλείψει την ηγεσία του κόμματος.

«Αίσχη» τα περί προσωπικών εκβιασμών

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η αντίδραση της Προέδρου του ΔΗΣΥ στις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν περί προσωπικών εκβιασμών, οι οποίοι φέρονται να συνδέονται με την απόφασή της να αποσύρει την υποψηφιότητά της από τη διαδικασία για το προεδρικό χρίσμα του κόμματος.

Η Αννίτα Δημητρίου χαρακτήρισε τις συγκεκριμένες αναφορές αισχρές και παντελώς ανυπόστατες, εκτιμώντας ότι πίσω από τη διακίνησή τους βρίσκεται προσπάθεια πολιτικής της εξόντωσης.

Δήλωσε πως δεν γνωρίζει την προέλευση αυτών των ισχυρισμών, εκφράζοντας παράλληλα την έντονη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι αναπαράγονται δημόσια.

Κάλεσε όσους συμμετέχουν στην πολιτική ζωή να αντιπαρατίθενται στη βάση θέσεων και επιχειρημάτων, αντί να καταφεύγουν σε προσωπικές επιθέσεις και υπαινιγμούς.

Στο ίδιο πλαίσιο, έθεσε και τη διάσταση του φύλου, σημειώνοντας ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πρόσθετες δυσκολίες στην πολιτική, καθώς κάποιοι δυσκολεύονται να αποδεχθούν την παρουσία μιας γυναίκας σε ηγετική θέση.

Γιατί απέσυρε την υποψηφιότητά της

Αναφερόμενη στην απόφαση που προκάλεσε έντονες συζητήσεις στο εσωτερικό του ΔΗΣΥ, η Αννίτα Δημητρίου απέρριψε την κριτική περί πολιτικής ανωριμότητας.

Όπως εξήγησε, η επιλογή της προέκυψε έπειτα από αξιολόγηση των πολιτικών δεδομένων και των κινδύνων που διαμορφώνονταν, ιδιαίτερα υπό το ενδεχόμενο ο Αβέρωφ Νεοφύτου να διεκδικούσε την Προεδρία της Δημοκρατίας εκτός της εσωκομματικής διαδικασίας.

Επισήμανε ότι οι πολιτικές ισορροπίες μπορούν να ανατραπούν μέσα σε ελάχιστο χρόνο και πως, ως Πρόεδρος του κόμματος, είχε αυξημένη ευθύνη απέναντι στις εξελίξεις.

Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι η δική της θέση δεν μπορεί να εξισώνεται με εκείνη ενός απλού κομματικού στελέχους, όπως χαρακτήρισε τον Αβέρωφ Νεοφύτου.

Η απόφαση, σύμφωνα με την ίδια, λήφθηκε συνειδητά και χωρίς εξωτερικές πιέσεις, ενώ εκτίμησε ότι υπήρξαν πρόσωπα που ένιωσαν ανακούφιση μετά την ανακοίνωσή της.

Απέρριψε επίσης τα σενάρια που συνέδεαν την απόσυρσή της με δυσμενή δημοσκοπικά ευρήματα, υποστηρίζοντας ότι οι μετρήσεις, τόσο μακριά από τις Προεδρικές Εκλογές, δεν μπορούν να αποτελούν καθοριστικό κριτήριο.

Η πικρία για τον Αβέρωφ Νεοφύτου

Παρά τις εσωκομματικές διαφωνίες, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ περιέγραψε τη σχέση της με τον Αβέρωφ Νεοφύτου ως άψογη.

Μάλιστα, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι, εάν ο πρώην Πρόεδρος του κόμματος εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η συνεργασία τους θα είναι «πανεύκολη».

Δεν έκρυψε, ωστόσο, ότι όσα προηγήθηκαν της προκάλεσαν πικρία.

Αναφέρθηκε σε πληροφορίες που μεταφέρονταν μεταξύ των δύο πλευρών, αφήνοντας να διαφανεί ότι θα προτιμούσε να είχε προηγηθεί απευθείας επικοινωνία και συζήτηση.

Παρά τα όσα συνέβησαν, επέμεινε ότι οι διαφωνίες δεν πρέπει να οδηγούν σε οριστικές ρήξεις, παραλληλίζοντας τις εσωκομματικές σχέσεις με εκείνες μιας οικογένειας, όπου υπάρχουν δύσκολες στιγμές αλλά και περιθώρια συνεννόησης.

Χάρης Γεωργιάδης: Η παραίτηση και η προσπάθεια εκτόνωσης

Η Αννίτα Δημητρίου αναφέρθηκε και στην παραίτηση του Χάρη Γεωργιάδη από την ηγεσία του Ινστιτούτου «Γλαύκος Κληρίδης».

Αποκάλυψε ότι η πρώτη της σκέψη ήταν να αποδεχθεί την παραίτηση, ωστόσο, έπειτα από διαβουλεύσεις με την κομματική ηγεσία, αποφάσισε να επιδιώξει την αποκλιμάκωση της έντασης.

Όπως ανέφερε, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Χάρη Γεωργιάδη, ενώ προγραμματίζεται και προσωπική τους συνάντηση τις επόμενες ημέρες.

Επανέλαβε ότι η διαδικασία ανάδειξης του υποψηφίου του ΔΗΣΥ για τις Προεδρικές Εκλογές δεν έχει ολοκληρωθεί, επισημαίνοντας ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες για γεφύρωση των διαφορών.

«Δεν είμαστε κόμμα αστυνομικό, είμαστε κόμμα μη φυλακισμένων εγκεφάλων», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπερασπιζόμενη το δικαίωμα των στελεχών να εκφράζουν διαφορετικές απόψεις.

Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι η ενότητα δεν μπορεί να εξαντλείται σε διακηρύξεις, αλλά χρειάζεται έμπρακτη προσπάθεια από όλους, καθώς ένας αποδυναμωμένος ΔΗΣΥ θα επηρεάσει ευρύτερα την πολιτική πορεία του τόπου.

«Γιατί να παραιτηθώ;» – Η απάντηση για την ηγεσία

Κατηγορηματική ήταν η Αννίτα Δημητρίου όταν κλήθηκε να σχολιάσει τα σενάρια αποχώρησής της από την προεδρία του ΔΗΣΥ.

Διερωτήθηκε γιατί θα έπρεπε να παραιτηθεί επειδή προχώρησε σε μια απόφαση την οποία θεωρεί ότι εξυπηρετεί την ενότητα της παράταξης.

Ξεκαθάρισε ότι δεν αισθάνεται πως η ηγεσία της βρίσκεται υπό αμφισβήτηση και πως δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει την προσπάθεια, όσο εξακολουθεί να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Υπενθύμισε ότι ο ΔΗΣΥ έχει περάσει δύσκολες περιόδους, διαψεύδοντας, όπως υποστήριξε, όσους προέβλεπαν ότι δεν θα μπορούσε να ανακάμψει ή ότι θα κατέγραφε απογοητευτικές επιδόσεις στις Βουλευτικές Εκλογές του 2026.

Παράλληλα, ανέφερε ότι επιδιώκει να ακούει τόσο τα κομματικά στελέχη όσο και πολίτες εκτός ΔΗΣΥ, διατηρώντας ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι η ευθύνη για τις τελικές αποφάσεις ανήκει στην ίδια.

Δεν δίστασε να περιγράψει την καθημερινότητα της κομματικής ηγεσίας ως ένα «ναρκοπέδιο», όπου οι αντιπαραθέσεις και τα πολιτικά «μαχαιρώματα» αποτελούν συχνό φαινόμενο.

Το μήνυμα στον Χριστοδουλίδη και οι εκλογές του 2028

Σαφείς αποστάσεις από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, κράτησε η Αννίτα Δημητρίου σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση της κεντροδεξιάς.

Υποστήριξε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι η πολιτική δύναμη που εκφράζει και καθορίζει τις πολιτικές της κεντροδεξιάς στην Κύπρο και όχι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Αναγνώρισε ότι υπάρχουν διαφορές σε συγκεκριμένα ζητήματα πολιτικής, τονίζοντας πως ο ΔΗΣΥ θα εξακολουθήσει να παρεμβαίνει με υπευθυνότητα και τεκμηριωμένες θέσεις. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα έφερε τη φορολογική μεταρρύθμιση.

Σε σχέση με την προεδρική αναμέτρηση του 2028, εμφανίστηκε αισιόδοξη ότι ο υποψήφιος του ΔΗΣΥ μπορεί να εξασφαλίσει παρουσία στον δεύτερο γύρο.

Όπως εξήγησε, η υποψηφιότητα θα πρέπει να στηρίζεται σε συγκεκριμένο πολιτικό όραμα και πρόγραμμα που θα αντανακλά τις θέσεις της παράταξης.

Την ίδια ώρα, απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο στήριξης υποψηφίου του ΑΚΕΛ στον δεύτερο γύρο, εκτιμώντας ότι η ανάδειξη της Αριστεράς στην εξουσία θα είχε αρνητικές συνέπειες για τη χώρα.

Οι αιχμές για Τορναρίτη και Τίνα Παύλου

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ τοποθετήθηκε και για την ανάληψη καθηκόντων από πρόσωπα που συνδέονται με τον ευρύτερο χώρο του κόμματος.

Για τον Νίκο Τορναρίτη, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα Ειδικού Πολιτικού Εκπροσώπου για το Κυπριακό στην Ασία και την Αφρική, ανέφερε ότι επρόκειτο για προσωπική του επιλογή, με την οποία η ίδια διαφώνησε.

Αναφορικά με την Τίνα Παύλου και την ανάληψη του χαρτοφυλακίου της Υφυπουργού Πρόνοιας, της ευχήθηκε καλή επιτυχία, σημειώνοντας όμως ότι θα ανέμενε προηγούμενη ενημέρωση.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η Τίνα Παύλου δεν συγκαταλεγόταν στα πρωτοκλασάτα στελέχη της Πινδάρου.

Ανησυχία για το Κυπριακό και την ακρίβεια

Ιδιαίτερο προβληματισμό εξέφρασε η Αννίτα Δημητρίου για την πορεία του Κυπριακού, επισημαίνοντας ότι ο χρόνος περνά χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα.

Στάθηκε στα επερχόμενα ορόσημα που συνδέονται με τη θητεία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και με το ενδεχόμενο ολοκλήρωσης της αποστολής της Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Ξεκαθάρισε ότι η απουσία προόδου δεν σημαίνει πως επιρρίπτει ευθύνες στην ελληνοκυπριακή πλευρά, προειδοποιώντας ωστόσο ότι όσο περνά ο χρόνος, οι συνθήκες για επίλυση του προβλήματος γίνονται δυσκολότερες.

Στο πεδίο της οικονομίας, αναγνώρισε την έντονη πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά λόγω της ακρίβειας και του αυξημένου κόστους διαβίωσης.

Σε ό,τι αφορά τον κρατικό προϋπολογισμό, σημείωσε ότι η αντιμετώπιση των προβλημάτων δεν μπορεί να επιτευχθεί αφήνοντας το κράτος χωρίς τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους.

Τι είπε για τον Φειδία Παναγιώτου

Η Αννίτα Δημητρίου αναφέρθηκε και στον ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, υποστηρίζοντας ότι αρκετές από τις προτάσεις του συνδέονται με πολιτικές που έχει ήδη εκφράσει ο Δημοκρατικός Συναγερμός.

Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις για το βίντεο που είχαν δημιουργήσει μαζί, διερωτήθηκε κατά πόσο θα ήταν προτιμότερο μια τέτοια συζήτηση να είχε πραγματοποιηθεί μακριά από τη δημοσιότητα, πίσω από κλειστές πόρτες.

Το προσωπικό κόστος της πολιτικής

Σε μια πιο προσωπική στιγμή της συνέντευξης, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ μίλησε για τη συναισθηματική πίεση που συνοδεύει την πολιτική της διαδρομή.

Παραδέχθηκε ότι υπάρχουν στιγμές κατά τις οποίες στενοχωριέται και λυγίζει, τονίζοντας όμως ότι αντλεί δύναμη από τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα της και από τον κόσμο του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Αναγνωρίζοντας δικά της λάθη, ανέφερε ότι ορισμένες φορές ενήργησε βιαστικά, επισημαίνοντας τη σημασία της αυτοκριτικής και της παραδοχής αστοχιών.

Ως μεγαλύτερο τίμημα της πολιτικής χαρακτήρισε τον περιορισμό του προσωπικού της χρόνου και κυρίως τις στιγμές που στερείται από την οικογένειά της, κάτι που, όπως παραδέχθηκε, της δημιουργεί τύψεις.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας διεκδίκησης της προεδρίας του ΔΗΣΥ

Η Αννίτα Δημητρίου δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία του Δημοκρατικού Συναγερμού, μετά την ολοκλήρωση των τριών κοινοβουλευτικών της θητειών.

Χαρακτήρισε τον ΔΗΣΥ πολιτική της οικογένεια, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει ακόμη καταλήξει στις αποφάσεις της για το επόμενο βήμα.

«Δεν έχει ολοκληρωθεί το πλάνο μου», ανέφερε, αφήνοντας ανοιχτά τα ενδεχόμενα για το πολιτικό της μέλλον.

Προς το παρόν, όπως υπογράμμισε, προτεραιότητά της παραμένει η αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχει μπροστά της ο Δημοκρατικός Συναγερμός, η διατήρηση της ενότητας και η ενίσχυση της συμμετοχής νέων ανθρώπων και γυναικών στην πολιτική.