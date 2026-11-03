Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΚρίστα Πάικ: Eσπευσμένα στο νοσοκομείο εβδομάδες μετά τις αποτυχημένες απόπειρες εκτέλεσης
ΔΙΕΘΝΗ

Κρίστα Πάικ: Eσπευσμένα στο νοσοκομείο εβδομάδες μετά τις αποτυχημένες απόπειρες εκτέλεσης

 03.11.2026 - 09:30
Κρίστα Πάικ: Eσπευσμένα στο νοσοκομείο εβδομάδες μετά τις αποτυχημένες απόπειρες εκτέλεσης

Η Κρίστα Πάικ μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο τουλάχιστον μία φορά αφότου επέστρεψε στη φυλακή, μετά την αποτυχημένη προσπάθεια εκτέλεσή της.

Το γεγονός το αποκάλυψε η ίδια με δήλωσή της.

Τον Οκτώβριο, η 50χρονη Πάικ επέζησε από δύο τεράστιες δόσεις πεντοβαρβιτάλης, αφότου η αμερικανική πολιτεία του Τενεσί επιχείρησε να την εκτελέσει για τη βάναυση δολοφονία της συμμαθήτριάς της, Κολίν Σλέμερ, το 1995.

Τα θανατηφόρα φάρμακα απέτυχαν να τη σκοτώσουν, αφήνοντας αντ' αυτού τα χέρια της με εγκαύματα και φουσκάλες. Σύμφωνα με τις καταγραφές των κλήσεων στο 911, χρειάστηκαν 31 λεπτά για να επιβεβαιώσουν οι υπεύθυνοι των φυλακών ότι το αίτημα για επείγουσα ιατρική βοήθεια ήταν βάσιμο, καθώς η σύγχυση μεταξύ του προσωπικού των φυλακών και των ομάδων άμεσης επέμβασης καθυστέρησε την ανταπόκριση.

Μετά την αποτυχημένη εκτέλεση, η Πάικ πέρασε μέρες αναίσθητη, υποστηριζόμενη από αναπνευστήρα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Οι γιατροί φοβούνταν ότι είχε υποστεί εγκεφαλικό θάνατο. Ωστόσο, σε μια εξέλιξη που σόκαρε το ιατρικό προσωπικό, εκείνη διέψευσε κάθε πρόβλεψη, ξύπνησε, άρχισε να μιλάει και πήρε εξιτήριο από νοσοκομείο του Νάσβιλ στις 9 Οκτωβρίου.

Τώρα, σε μια προσωπική δήλωση που περιήλθε στην κατοχή του περιοδικού PEOPLE, η Πάικ αποκαλύπτει ότι έχει ήδη «επιστρέψει μία φορά στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «δεν χρειάστηκε να εισαχθεί εκ νέου για νοσηλεία».

Η ίδια δηλώνει ότι δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στη ζωή στη φυλακή και ότι η μεγαλύτερη ανησυχία της αφορά την υγεία και την ευημερία της. Ισχυρίζεται ότι εξαναγκάζεται να εκτελεί εργασίες που την εκθέτουν σε «υψηλό κίνδυνο μόλυνσης και περαιτέρω τραυματισμού», όπως ο καθαρισμός ενός «χώρου ντους γεμάτου κατσαρίδες».

Στη δήλωσή της, η Πάικ αναφέρει ότι, μολονότι επιθυμεί να επανενταχθεί στο σύνολο των κρατουμένων, δεν μπορεί να επιστρέψει στην πτέρυγα όπου κρατούνταν πριν από την αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσής της.

«Αυτή η πτέρυγα στεγάζει κρατούμενους με βεβαρημένο ιστορικό επιθέσεων και πειθαρχικών προβλημάτων. Στα δύο χρόνια που διαμένω σε αυτή την πτέρυγα, μετά την επίτευξη του συμβιβασμού, έχω γίνει μάρτυρας πολλαπλών επιθέσεων - από κρατούμενους αυστηρής φύλαξης εναντίον άλλων κρατουμένων και φρουρών - περιστατικών όπου άτομα υφίσταντο οξείες ψυχολογικές καταρρεύσεις, καθώς και συνθηκών που ενέχουν σοβαρό κίνδυνο», εξηγεί η Πάικ.

Όπως τονίζει, δεδομένης της «τρέχουσας κατάστασης της», θα ήταν επικίνδυνο να τοποθετηθεί στον συγκεκριμένο θάλαμο.

«Δεν θα μπορούσα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου ούτε να διαφύγω, αν μου επιτιθέταν κάποια άλλη κρατούμενη», γράφει η Πάικ. «Φοβάμαι ότι θα τραυματιστώ σοβαρά αν μεταφερθώ σε εκείνον τον θάλαμο, όντας σε τόσο εξασθενημένη κατάσταση», προσθέτει.

Πηγή: cnn.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παράδοξο αλλά Κυπριακό: Μέχρι 4 χρόνια για πρόκληση θανάτου... αλλά 14 για εμπρησμό άχυρου - Τι προβλέπει ο νόμος
Στους δρόμους η Αστυνομία: Έπεσαν «βαριά» πρόστιμα – Πόσοι κατέληξαν με χειροπέδες και γιατί
Να βλέπεις τον άνθρωπό σου να «χάνεται», ενώ είναι ακόμη δίπλα σου - Το αθέατο πένθος της άνοιας
Οικογενειακό ταξίδι κατέληξε σε τραγωδία – «Έσβησαν» μέσα σε μια στιγμή γονείς με τα δύο τους παιδιά στη Φλόριντα
Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Η μάχη για το Κογκρέσο, τα σχέδια Τραμπ και η αντεπίθεση που ετοιμάζουν οι Δημοκρατικοί
«Μυρίζει» Χειμώνας: Ετοιμαστείτε για βροχές και καταιγίδες – Έρχονται κρύες μέρες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ζώδια: Ποιοι θα δουν τη μέρα τους να εξελίσσεται διαφορετικά; Οι προβλέψεις για σήμερα

 03.11.2026 - 09:29
Επόμενο άρθρο

Εθνική Ανδρών Κύπρου: Νοέμβριος, ο μήνας των καθοριστικών αγώνων στο Nations League!

 03.11.2026 - 09:31
Κυπριακό: Η τελευταία ζαριά της Ολγκίν-Αγώνας δρόμου για επανέναρξη συνομιλιών πριν από την αποχώρηση Γκουτέρες

Κυπριακό: Η τελευταία ζαριά της Ολγκίν-Αγώνας δρόμου για επανέναρξη συνομιλιών πριν από την αποχώρηση Γκουτέρες

Σε διπλωματικό αγώνα δρόμου βρίσκεται το Κυπριακό, με τη Μαρία Άνχελα Ολγκίν, να επιχειρεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, για μια νέα διευρυμένη συνάντηση πριν από τη λήξη της θητείας του Αντόνιο Γκουτέρες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Η τελευταία ζαριά της Ολγκίν-Αγώνας δρόμου για επανέναρξη συνομιλιών πριν από την αποχώρηση Γκουτέρες

Κυπριακό: Η τελευταία ζαριά της Ολγκίν-Αγώνας δρόμου για επανέναρξη συνομιλιών πριν από την αποχώρηση Γκουτέρες

  •  03.11.2026 - 05:52
Αννίτα Δημητρίου: «Αισχρότητες» οι αναφορές για εκβιασμούς - Η πικρία για Αβέρωφ, το «ναρκοπέδιο» στον ΔΗΣΥ και το μήνυμα σε Χριστοδουλίδη

Αννίτα Δημητρίου: «Αισχρότητες» οι αναφορές για εκβιασμούς - Η πικρία για Αβέρωφ, το «ναρκοπέδιο» στον ΔΗΣΥ και το μήνυμα σε Χριστοδουλίδη

  •  03.11.2026 - 09:07
VIDEO: Από τα στέφανα στις... χειροπέδες - Γαμπρός και κουμπάρος στο επίκεντρο της υπόθεσης του γαμήλιου drift

VIDEO: Από τα στέφανα στις... χειροπέδες - Γαμπρός και κουμπάρος στο επίκεντρο της υπόθεσης του γαμήλιου drift

  •  03.11.2026 - 08:40
Παράδοξο αλλά Κυπριακό: Μέχρι 4 χρόνια για πρόκληση θανάτου... αλλά 14 για εμπρησμό άχυρου - Τι προβλέπει ο νόμος

Παράδοξο αλλά Κυπριακό: Μέχρι 4 χρόνια για πρόκληση θανάτου... αλλά 14 για εμπρησμό άχυρου - Τι προβλέπει ο νόμος

  •  03.11.2026 - 05:58
Το KOUFO είναι στον αέρα! Το νέο μεγάλο εγχείρημα του Themaonline που έρχεται να αλλάξει όσα ξέραμε

Το KOUFO είναι στον αέρα! Το νέο μεγάλο εγχείρημα του Themaonline που έρχεται να αλλάξει όσα ξέραμε

  •  01.11.2026 - 17:35
Να βλέπεις τον άνθρωπό σου να «χάνεται», ενώ είναι ακόμη δίπλα σου - Το αθέατο πένθος της άνοιας

Να βλέπεις τον άνθρωπό σου να «χάνεται», ενώ είναι ακόμη δίπλα σου - Το αθέατο πένθος της άνοιας

  •  03.11.2026 - 06:00
Καύσιμα: Σοκ με τις τιμές στην Κύπρο - «Θα περάσουμε την οικονομία μας στα κατεχόμενα» – «Καμπανάκι» από πρατηριούχους

Καύσιμα: Σοκ με τις τιμές στην Κύπρο - «Θα περάσουμε την οικονομία μας στα κατεχόμενα» – «Καμπανάκι» από πρατηριούχους

  •  03.11.2026 - 08:46
Σοβαρή καταγγελία: Αναστάτωση με προσωπικό γιατρό - Ασθενείς βρέθηκαν εγγεγραμμένοι αλλού χωρίς τη συγκατάθεσή τους

Σοβαρή καταγγελία: Αναστάτωση με προσωπικό γιατρό - Ασθενείς βρέθηκαν εγγεγραμμένοι αλλού χωρίς τη συγκατάθεσή τους

  •  03.11.2026 - 09:10

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα