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ΔΙΕΘΝΗ

Ανείπωτη θλίψη: Παιδί πέθανε από ιλαρά στη Νέα Υόρκη - Tο πρώτο θανατηφόρο κρούσμα στην πολιτεία εδώ και 30 χρόνια

 03.11.2026 - 09:56
Ανείπωτη θλίψη: Παιδί πέθανε από ιλαρά στη Νέα Υόρκη - Tο πρώτο θανατηφόρο κρούσμα στην πολιτεία εδώ και 30 χρόνια

Ένα παιδί πέθανε από ιλαρά στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, το πρώτο θανατηφόρο κρούσμα που καταγράφεται σε αυτή την περιοχή των ΗΠΑ εδώ και 30 χρόνια, ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα οι αρχές.

«Μου ράγισε η καρδιά όταν έμαθα ότι ένα παιδί στην κομητεία Λιούις πέθανε αφού προσβλήθηκε από ιλαρά», δήλωσε η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκαλ. Η κομητεία Λιούις, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τον Καναδά, απέχει πολλές ώρες οδικώς από την πόλη της Νέας Υόρκης.

Ο θάνατος ενός παιδιού είναι «μια συγκλονιστική υπενθύμιση του τι διακυβεύεται όταν η Ουάσινγκτον υπονομεύει δεκαετίες προόδου στην προστασία των Αμερικανών έναντι ασθενειών που μπορούν να προληφθούν», πρόσθεσε η Χόκαλ.

Το 2000 οι αρχές των ΗΠΑ είχαν ανακοινώσει την εξάλειψη της ιλαράς στη χώρα χάρη στον εμβολιασμό. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια η ασθένεια έχει επανεμφανιστεί στη χώρα, μια τάση που ενισχύεται από τα μειωμένα ποσοστά εμβολιασμού και την αυξανόμενη δυσπιστία έναντι των υγειονομικών αρχών, ένα φαινόμενο στο οποίο, όπως καταγγέλλεται, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ.

Από την αρχή του έτους έχουν επιβεβαιωθεί στις ΗΠΑ 4.834 κρούσματα της ιλαράς, μια σοβαρή και ιδιαίτερα μεταδοτική ασθένεια.

Τον Οκτώβριο κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην πολιτεία της Νέας Υόρκης εξαιτίας της αύξησης των κρουσμάτων ιλαράς.

Η ιλαρά προκαλεί πυρετό, αναπνευστικά προβλήματα και δερματικά εξανθήματα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζονται σοβαρότερες επιπλοκές, όπως πνευμονία και φλεγμονή του εγκεφάλου, οι οποίες μπορούν να έχουν σοβαρές μακροχρόνιες συνέπειες ή ακόμα και στον θάνατο.

Πριν την ανακάλυψη του εμβολίου, στις αρχές της δεκαετίας του 1960, η ιλαρά σκότωνε εκατοντάδες παιδιά κάθε χρόνο στις ΗΠΑ. Συνεχίζει να προκαλεί δεκάδες χιλιάδες θανάτους σε όλο τον κόσμο.

Πηγή: protothema.gr

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