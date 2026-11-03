VIDEO: Από τα στέφανα στις... χειροπέδες - Γαμπρός και κουμπάρος στο επίκεντρο της υπόθεσης του γαμήλιου drift

Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», ο Υπεύθυνος Τροχαίας Λεμεσού, Μάριος Χαραλάμπους, επιβεβαίωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί δύο συλλήψεις. Πρόκειται για τον γαμπρό και τον κουμπάρο του γάμου, οι οποίοι φέρονται να είχαν εμπλοκή στο περιστατικό.

Όπως ανέφερε, οι δύο συλληφθέντες βρίσκονται υπό κράτηση και αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον δικαστηρίου, ενώ οι εξετάσεις των Αρχών συνεχίζονται και δεν αποκλείεται να προκύψουν και άλλες συλλήψεις.

Ο κ. Χαραλάμπους εξήγησε ότι η διερεύνηση δεν περιορίζεται μόνο στα πρόσωπα που φέρονται να συμμετείχαν στις επικίνδυνες οδηγικές επιδείξεις, αλλά επεκτείνεται και σε όσους ενδεχομένως συνέβαλαν στην οργάνωση του περιστατικού. Συγκεκριμένα, εξετάζεται ποιοι μετέφεραν και στάθμευσαν τα ρυμουλκά οχήματα, ποιοι προμήθευσαν τα πυροτεχνήματα, αλλά και ποιοι προχώρησαν στον αποκλεισμό του δρόμου.

Παράλληλα, διερευνάται κατά πόσο τα πρόσωπα που εμφανίζονται σε βίντεο να βρίσκονται σταματημένα στη μία λωρίδα κυκλοφορίας ήταν καλεσμένοι του γάμου και συμμετείχαν στη γαμήλια πομπή ή επρόκειτο για άλλους οδηγούς που βρέθηκαν στο σημείο.

Σε ό,τι αφορά τους ισχυρισμούς των εμπλεκομένων, σύμφωνα με τον Υπεύθυνο Τροχαίας Λεμεσού, η ενέργεια φαίνεται να έγινε ως μια αυθόρμητη σκέψη για διασκέδαση, χωρίς, όπως φέρονται να ανέφεραν, να αντιληφθούν αρχικά τη σοβαρότητα της πράξης τους. Ωστόσο, όπως προκύπτει από την εξέλιξη της υπόθεσης, η Αστυνομία εξετάζει το σύνολο των ενεργειών και τις ενδεχόμενες ευθύνες κάθε εμπλεκομένου.

Ο κ. Χαραλάμπους ανέφερε ακόμη ότι, σε σχέση με το συγκεκριμένο περιστατικό, δεν υπήρξε μαζική ενημέρωση ή αριθμός καταγγελιών προς την Αστυνομία. Συγκεκριμένα, καταγράφηκε ένα παράπονο, με μέλος της ομάδας Ζήτα να μεταβαίνει άμεσα στον κυκλικό κόμβο της Λινόπετρας. Κατά την άφιξή του, ωστόσο, τα πρόσωπα είχαν ήδη αποχωρήσει, με τον αστυνομικό να εντοπίζει ίχνη από τις ενέργειες που είχαν προηγηθεί, καθώς και τα οχήματα που βρίσκονταν συγκεντρωμένα στο σημείο.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές έχουν ενώπιόν τους πληροφορίες ότι παρόμοιες ενέργειες ενδέχεται να σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές της Λεμεσού, πριν από το περιστατικό στη Λινόπετρα. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχουν χειροπιαστά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τις συγκεκριμένες πληροφορίες.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης, η Αστυνομία βρίσκεται επίσης σε επικοινωνία με την Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προκειμένου να παραλάβει και να αξιολογήσει οπτικό υλικό που ενδέχεται να συμβάλει στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με την Αστυνομία να επιχειρεί να ξεκαθαρίσει πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες στήθηκε το επικίνδυνο σκηνικό και να διαπιστώσει τον ρόλο κάθε προσώπου που συμμετείχε ή συνέβαλε στην οργάνωσή του.