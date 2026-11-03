«Tριτοκοσμική κατάσταση»- Αναμονή έως και τρεις ημέρες για μια ταφή στη Θεσσαλονίκη

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται τριτοκοσμική για μια ευρωπαϊκή πόλη όπως είναι η Θεσσαλονίκη ειδικά εάν ληφθεί υπόψη ότι οι σοροί θα πρέπει να παραμείνουν σε ψυγεία για κάποιες ημέρες με ότι αυτό συνεπάγεται για τους συγγενείς αυτών που θέλουν να τους τιμήσουν και να τους αποχαιρετίσουν.

Στα Κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου όπως ανέφερε στο protothema.gr ο εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Κίρλας όπου ανήκουν τα εν λόγω κοιμητήρια, υπάρχει μια αναμονή δύο ημερών για τις ταφές ενώ επίσης δεν πραγματοποιούνται ταφές τα Σαββατοκύριακα.

«Δεν υπάρχουν μεγάλες αναμονές, μέσο όρο η αναμονή είναι δυο ημέρες» είπε ο κ. Κίρλας εξηγώντας ότι η αναμονή συντελείται κυρίως επειδή «δεν ανήκουν στο Δήμο Θεσσσαλονίκης και θέλουν οι συγγενείς να ταφούν εδώ κατ΄ εξαίρεση. Εμείς από την πλευρά μας προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε».

Τα κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου μπαίνουν όμως σε μια νέα καθημερινότητα αφού μετά από διαγωνισμό όπως ανέφερε ο κ. Κίρλας οι ταφές/εκταφές έχουν δοθεί πλέον σε εργολάβο που θα τις πραγματοποιεί ενώ μέσα στο 2027 θα πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός για την τοποθέτηση καμερών και σεκιούριτι προκειμένου να εξαλειφθούν οι κλοπές που σημειώνονται εντός του νεκροταφείου. Το αποτρόπαιο φαινόμενο είχε λάβει το προηγούμενο διάστημα ανεξέλεγκτες διαστάσεις με καθημερινά κρούσματα κλοπών με τους δράστες να αρπάζουν καντηλάκια κι άλλα αντικείμενα από τους τάφους. Η κατάσταση πλέον έχει εξομαλυνθεί όπως είπε ο εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου Θεσσαλονίκης ωστόσο οι κάμερες και οι σεκιούριτι θα συμβάλουν αποφασιστικά στην πλήρη εξάλειψη των κλοπών.

Αναμονή για τις ταφές όμως υπάρχει και στα κοιμητήρια του Δήμου Καλαμαριάς όπως ανέφερε στο protothema.gr ο πρόεδρος του Σωματείου Λειτουργών Γραφείων Κηδειών και Ταριχευτών Μακεδονίας, κ. Νέστορας Νικολόπουλος λέγοντας ότι η αναμονή για ταφή είναι δυο τρεις ημέρες.

«Αυτήν την περίοδο η αναμονή στα κοιμητήρια Καλαμαριάς και Αναστάσεως του Κυρίου είναι δυο τρεις ημέρες. Υπάρχουν όμως περίοδοι που η αναμονή είναι πολλές ημέρες» προσθέτοντας ότι στα δυο αυτά κοιμητήρια δεν πραγματοποιούνται ταφές τα Σαββατοκύριακα με τους συγγενείς των θανόντων να περιμένουν να αποχαιρετίσουν τους ανθρώπους τους από τη Δευτέρα και μετά.

Στα κοιμητήρια του Ευόσμου που τα διαχειρίζεται ο Σύνδεσμος Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης όπου πραγματοποιούνται ταφές έως το Σάββατο το μεσημέρι υπάρχει όριο στις ημερήσιες ταφές ενώ η αναμονή των συγγενών για να πραγματοποιήσουν την ταφή των ανθρώπων τους ξεπερνούσε τις τέσσερις ημέρες.

Όπως εξήγησε στο protothema.gr ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Κώστας Τσιαπακίδης που ανέλαβε καθήκοντα στα τέλη του περασμένου Αυγούστου «οι ταφές ήταν έξι την ημέρα ενώ υπήρχε αναμονή τεσσάρων και άνω ημερών».

«Πλέον οι ταφές ημερησίως είναι οκτώ- εννέα και η αναμονή έχει μειωθεί πάρα πολύ, δηλαδή μία με δύο ημέρες» ανέφερε.

Η αναμονή για την εύρεση τάφου στα τρία αυτά νεκροταφεία της Θεσσαλονίκης αλλά και η μη πραγματοποίηση κηδειών τα Σαββατοκύριακα θέτει εύλογα το ερώτημα αν υπάρχουν τόσοι ψυκτικοί θάλαμοι για τις σορούς.

Όπως είπε ο κ. Νικολόπουλος οι σοροί τοποθετούνται στους ψυκτικούς θαλάμους των κοιμητηρίων, των νοσοκομείων και « υπάρχουν και ιδιωτικοί χώροι που ανήκουν σε κάποιους συναδέλφους (σ.σ. εννοεί γραφεία τελετών) άτυπα βέβαια γιατί δυστυχώς δεν υπάρχουν αδειοδοτήσεις, είμαστε το μοναδικό κράτος στην Ευρώπη που δεν μας αδειοδοτούν για ψυκτικούς θαλάμους».

Πηγή: protothema.gr