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ΕΛΛΑΔΑ

Ελλάδα: Στο εδώλιο αύριο η Ειρήνη Μουρτζούκου για τον θάνατο τριών βρεφών

 03.11.2026 - 09:27
Ελλάδα: Στο εδώλιο αύριο η Ειρήνη Μουρτζούκου για τον θάνατο τριών βρεφών

Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Πατρών θα καθίσει αύριο (4/11) η 26χρονη Ειρήνη Μουρτζούκου που κατηγορείται για τον θάνατο τριών βρεφών.

Σύμφωνα με το tempo24 η παραπομπή της 25χρονης σε δίκη γίνεται για τους τρεις θανάτους βρεφών που έχει ήδη ομολογήσει, με την Εισαγγελική πρόταση να χαρακτηρίζει ιδιαίτερα σοβαρή τη στάση και τη συμπεριφορά της.

Στο εισαγγελικό κείμενο-καταπέλτης αναφέρεται πως η κατηγορούμενη «απολάμβανε χωρίς ενοχή να σκοτώνει πρόσωπα του περιβάλλοντός της», ενώ επισημαίνεται ότι δεν φαίνεται να αναπτύσσει συναισθηματικούς δεσμούς με ανθρώπους γύρω της.

Παράλληλα τόνιζε στην πρόταση της ότι η κατηγορούμενη ότι είχε πλήρη διαύγεια και συνείδηση για τα όσα κατηγορείται ότι έχει διαπράξει.

Απολογήθηκε και για τέταρτο φόνο παιδιού


Η 26χρονη τον περασμένο Απρίλιο απολογήθηκε και για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη, το καλοκαίρι του 2024.

Υπενθυμίζεται ότι για τον θάνατο του Παναγιώτη, από τον περασμένο Φεβρουάριο, σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη.

Η 26χρονη που κρατείτο στις φυλακές Κορυδαλλού τότε, μέσω του δικηγόρου της επανέλαβε την αθωότητά της, αρνούμενη όλες τις κατηγορίες.

Το ιατροδικαστικό πόρισμα έδειξε ότι ο θάνατος του μικρού παιδιού προήλθε από ασφυξία και έτσι ακολούθησε η ποινική δίωξη.

Πηγή: cnn.gr

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