Koufo Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΣτη φυλακή η σύντροφος του Φιρινίδη για την ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: «Λείπουν μόνο 900.000 ευρώ από τους εράνους, πήρα μία τσάντα Louis Vuitton»
ΕΛΛΑΔΑ

Στη φυλακή η σύντροφος του Φιρινίδη για την ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: «Λείπουν μόνο 900.000 ευρώ από τους εράνους, πήρα μία τσάντα Louis Vuitton»

 03.11.2026 - 15:12
Στη φυλακή η σύντροφος του Φιρινίδη για την ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: «Λείπουν μόνο 900.000 ευρώ από τους εράνους, πήρα μία τσάντα Louis Vuitton»

Προφυλακιστέα κρίθηκε η Βασιλική Μανησιώτη μετά την απολογία της για την υπεξαίρεση των 2,9 εκατ. ευρώ από εράνους που δόθηκαν στην ΜΚΟ «Παιδική Χαρά». Κατά την απολογία η 35χρονη απέδωσε την υπεξαίρεση στον σύντροφό της και ιδρυτή της ΜΚΟ, Κωνσταντίνο Φιρινίδη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατηγορούμενη, η οποία παρέμεινε για λιγότερο από δύο ώρες στο γραφείο του 1ου Τακτικού Ανακριτή Θεσσαλονίκης, αρνήθηκε τις κατηγορίες και τις απέδωσε στον σύντροφό της. Η γυναίκα υποστήριξε ότι το ποσό της υπεξαίρεσης δεν ξεπερνά τις 900.000 ευρώ και φέρεται να είπε πως τα χρήματα αυτά τα ξόδεψε ο 37χρονος, ο οποίος είναι εθισμένος στον τζόγο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 35χρονη είπε ενώπιον του ανακριτή ότι «δεν είναι τόσα τα χρήματα που λένε ότι λείπουν από τους εράνους. Είναι περίπου 900.000 ευρώ, τόσα τα μέτρησα εγώ. Και αυτά τα πήρε ο πρώην σύζυγος μου και τα έπαιξε στον τζόγο. Είναι εθισμένος. Ήξερα και καταλάβαινα τι γινόταν και γι΄αυτό τον λόγο ζητώ συγγνώμη. Δεν κάναμε ζωή πολυτελή και δυστυχώς επιδεικνύονται αποσπασματικά στιγμές που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και στην καθημερινότητα μας. Εμείς ζούμε σε ένα σπίτι στην περιοχή της Τούμπας, 68 τ.μ. και με μίσθωμα 500 ευρώ. Ζούσαμε συμβατικά λόγω των παιδιών».

Σε άλλο σημείο φέρεται να ανέφερε πως «πράγματι αγόρασα μια τσάντα Louis Vuitton. Έχω πάει δυο φορές σε σουίτες ξενοδοχείων αλλά δεκάδες φορές έχω μείνει σε σπίτια οικογενειών που με έχουν φιλοξενήσει όταν πήγαινα στην Αθήνα. Εχω βαφτίσει τρία παιδάκια», φέρεται να είπε.

Η γυναίκα υποστήριξε ότι «δεν υπήρξε καμία καταγγελία από καμία οικογένεια. Ένα μέρος των χρημάτων χρησιμοποιήθηκε για προσωπικές ανάγκες και ανάγκες διαβίωσης, αλλά όχι για να κάνουμε πολυτελή βίο».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 37χρονος είχε έντονη στοιχηματική δραστηριότητα, καθώς είχε τοποθετήσει το ποσό των 2,6 εκατομμυρίων ευρώ σε διαδικτυακές εταιρείες, με τις εισπράξεις του να ξεπερνούν τα δύο εκατομμύρια ευρώ.

Ο 32χρονος αδερφός της συντρόφου του Φιρινίδη και οι δύο παράγοντες διαιτησίας που απολογήθηκαν αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Ο Κώστας Παπαδόπουλος, δικηγόρος του διαιτητή που αφέθηκε ελεύθερος δήλωσε πως ο περιοριστικός όρος που επιβλήθηκε στον πελάτη του είναι για απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. «Από την πρώτη στιγμή η θέση που κράτησε είναι ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την ΜΚΟ και δεν συμμετείχε ποτέ σε προσυνεννοημένο αποτέλεσμα ή σε αγώνα χάρη στοιχήματος. Αρνήθηκε την κατηγορία και υποστήριξε ότι έκανε αυτό που ξέρει να κάνει, ένας τίμιος και εξελίξιμος διαιτητής. Δεν είχε καμία συνομιλία (σ.σ. 37χρονο Κωνσταντίνο Φιρινίδη), καμία συνάντηση, δεν ζήτησε χρήματα, δεν έλαβε χρήματα, δεν έδωσε υποσχέσεις και δεν έλαβε υποσχέσεις», είπε ο κ. Παπαδόπουλος.

«Ο δικός μου εντολέας ο οποίος φέρεται ότι μεσολάβησε σε δωροδοκία και σε χειραγώγηση αγώνα, από την πρώτη στιγμή υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με την υπόθεση. Όποια τηλεφωνήματα υπήρξαν ήταν καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα, χωρίς κανένα ποινικό ενδιαφέρον. Ποτέ δωροδόκησε, ποτέ δεν πίεσε, καμία επαφή με τον διαιτητή, καμία επαφή με κανέναν άνθρωπο της δικογραφίας όσον αφορά τον στοιχηματισμό. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή σε οποιαδήποτε συνομιλία για χειραγώγηση αγώνα, δεν υπάρχει καμία ρητή εντολή, καμία ρητή δέσμευση, καμία πίεση του εντολέα μου προς οποιονδήποτε», δήλωσε ο δικηγόρος παράγοντα που απολογήθηκε, Αθανάσιος Ελευθεριάδης.

Πηγή: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παράδοξο αλλά Κυπριακό: Μέχρι 4 χρόνια για πρόκληση θανάτου... αλλά 14 για εμπρησμό άχυρου - Τι προβλέπει ο νόμος
Στους δρόμους η Αστυνομία: Έπεσαν «βαριά» πρόστιμα – Πόσοι κατέληξαν με χειροπέδες και γιατί
Να βλέπεις τον άνθρωπό σου να «χάνεται», ενώ είναι ακόμη δίπλα σου - Το αθέατο πένθος της άνοιας
Οικογενειακό ταξίδι κατέληξε σε τραγωδία – «Έσβησαν» μέσα σε μια στιγμή γονείς με τα δύο τους παιδιά στη Φλόριντα
Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Η μάχη για το Κογκρέσο, τα σχέδια Τραμπ και η αντεπίθεση που ετοιμάζουν οι Δημοκρατικοί
«Μυρίζει» Χειμώνας: Ετοιμαστείτε για βροχές και καταιγίδες – Έρχονται κρύες μέρες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Το εντυπωσιακό μανιτάρι που εντοπίστηκε σε χωριό της Κύπρου - Το έχεις ξαναδεί;

 03.11.2026 - 15:03
Κυπριακό: Η τελευταία ζαριά της Ολγκίν-Αγώνας δρόμου για επανέναρξη συνομιλιών πριν από την αποχώρηση Γκουτέρες

Κυπριακό: Η τελευταία ζαριά της Ολγκίν-Αγώνας δρόμου για επανέναρξη συνομιλιών πριν από την αποχώρηση Γκουτέρες

Σε διπλωματικό αγώνα δρόμου βρίσκεται το Κυπριακό, με τη Μαρία Άνχελα Ολγκίν, να επιχειρεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, για μια νέα διευρυμένη συνάντηση πριν από τη λήξη της θητείας του Αντόνιο Γκουτέρες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Η τελευταία ζαριά της Ολγκίν-Αγώνας δρόμου για επανέναρξη συνομιλιών πριν από την αποχώρηση Γκουτέρες

Κυπριακό: Η τελευταία ζαριά της Ολγκίν-Αγώνας δρόμου για επανέναρξη συνομιλιών πριν από την αποχώρηση Γκουτέρες

  •  03.11.2026 - 05:52
Αννίτα Δημητρίου: «Αισχρότητες» οι αναφορές για εκβιασμούς - Η πικρία για Αβέρωφ, το «ναρκοπέδιο» στον ΔΗΣΥ και το μήνυμα σε Χριστοδουλίδη

Αννίτα Δημητρίου: «Αισχρότητες» οι αναφορές για εκβιασμούς - Η πικρία για Αβέρωφ, το «ναρκοπέδιο» στον ΔΗΣΥ και το μήνυμα σε Χριστοδουλίδη

  •  03.11.2026 - 09:07
Παμπορίδης: Ζητά τη στήριξη των Συναγερμικών, αλλά δεν λέει ποιον στήριξε το 2023

Παμπορίδης: Ζητά τη στήριξη των Συναγερμικών, αλλά δεν λέει ποιον στήριξε το 2023

  •  03.11.2026 - 12:40
Φόνος 61χρονης: Στο Νοσοκομείο μετά από επίθεση συγκρατούμενου ο 43χρονος - Ανοίγει ο δρόμος για Κακουργιοδικείο

Φόνος 61χρονης: Στο Νοσοκομείο μετά από επίθεση συγκρατούμενου ο 43χρονος - Ανοίγει ο δρόμος για Κακουργιοδικείο

  •  03.11.2026 - 14:18
Απίστευτη κομπίνα στη Λάρνακα: Γυναίκες εξαπάτησαν άνδρα με νοητική αναπηρία - Του ζήτησαν €5 και του πήραν €800

Απίστευτη κομπίνα στη Λάρνακα: Γυναίκες εξαπάτησαν άνδρα με νοητική αναπηρία - Του ζήτησαν €5 και του πήραν €800

  •  03.11.2026 - 14:04
Λεγεωνέλα σε νεογνό: «Δεν υπάρχει τελικό πόρισμα» - Απαντά το Υπουργείο Υγείας στην Πολυκλινική

Λεγεωνέλα σε νεογνό: «Δεν υπάρχει τελικό πόρισμα» - Απαντά το Υπουργείο Υγείας στην Πολυκλινική

  •  03.11.2026 - 12:04
Εφιαλτικές στιγμές για γυναίκα στη Λάρνακα - Δέχθηκε επίθεση από άγνωστο άνδρα μέρα μεσημέρι

Εφιαλτικές στιγμές για γυναίκα στη Λάρνακα - Δέχθηκε επίθεση από άγνωστο άνδρα μέρα μεσημέρι

  •  03.11.2026 - 13:33
Politico: Γιατί η Ευρώπη δεν πρέπει να πανηγυρίζει νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές

Politico: Γιατί η Ευρώπη δεν πρέπει να πανηγυρίζει νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές

  •  03.11.2026 - 11:24

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα