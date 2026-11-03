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ΔΙΕΘΝΗ

Μπαράζ απειλών για βόμβες σε τέσσερα αεροπλάνα στην Ευρώπη μέσα σε λίγες ώρες - Έκτακτες προσγειώσεις σε τρεις χώρες

 03.11.2026 - 15:51
Μπαράζ απειλών για βόμβες σε τέσσερα αεροπλάνα στην Ευρώπη μέσα σε λίγες ώρες - Έκτακτες προσγειώσεις σε τρεις χώρες

Τέσσερις απειλές για βόμβες σε επιβατικά αεροσκάφη καταγράφηκαν την Τρίτη (3/11) σε διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης, προκαλώντας κινητοποίηση των Αρχών και αλλαγές στον προγραμματισμό πτήσεων. Τα περιστατικά σημειώθηκαν σε Πολωνία, Ισπανία και Βουλγαρία, με αεροπλάνα που είχαν αναχωρήσει από το Λονδίνο, την Κοπεγχάγη, το Μάντσεστερ και το Ισραήλ.

Σύμφωνα με το BBC, οι δύο από τις τέσσερις απειλές αφορούσαν πτήσεις με προορισμό τη Βαρσοβία.

Στην πρώτη περίπτωση, αεροσκάφος με 181 επιβαίνοντες, το οποίο είχε απογειωθεί από το Χίθροου του Λονδίνου με προορισμό το αεροδρόμιο «Σοπέν», πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση στο Βαρσοβία-Μόντλιν, όπου ακολούθησε έλεγχος από ειδικούς.

Η δεύτερη πτήση είχε αναχωρήσει από την Κοπεγχάγη και κατευθυνόταν επίσης προς το αεροδρόμιο «Σοπέν». Σύμφωνα με δανικά μέσα ενημέρωσης, παρά την απειλή για βόμβα, το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά.

Στην Ισπανία, αεροπλάνο της Ryanair από το Μάντσεστερ αναγκάστηκε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Μούρθια, έπειτα από ανάλογη απειλή.

Όπως γνωστοποίησε ο Φρανθίσκο Λούκας, εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης στην περιφέρεια της Μούρθια, στο αεροσκάφος βρίσκονταν συνολικά 121 άτομα, μαζί με το πλήρωμα.

Το τέταρτο περιστατικό καταγράφηκε στη Βουλγαρία, όπου αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Ισραήλ προσγειώθηκε στη Σόφια, μετά από απειλή για βόμβα που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η συγκεκριμένη απειλή αποδείχθηκε τελικά φάρσα.


Τα τέσσερα περιστατικά σημειώθηκαν μόλις μία ημέρα μετά την αναγκαστική προσγείωση πτήσης της Wizz Air από το Λούτον του Λονδίνου στη Βουδαπέστη, επίσης λόγω απειλής για βόμβα. Το αεροσκάφος είχε οδηγηθεί στην ουγγρική πρωτεύουσα με τη συνοδεία μαχητικού αεροσκάφους της Ουγγαρίας.

Πηγή: protothema.gr

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