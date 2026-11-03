Εφιαλτικές στιγμές για γυναίκα στη Λάρνακα - Δέχθηκε επίθεση από άγνωστο άνδρα μέρα μεσημέρι

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είχε μόλις σταθμεύσει το όχημά της στο υπόγειο πάρκινγκ γνωστού διαγνωστικού κέντρου της πόλης και, κατά την έξοδο της από αυτό, βρέθηκε αντιμέτωπη με άγνωστο άνδρα, ο οποίος φέρεται να της είχε στήσει καρτέρι.

Ο δράστης, ο οποίος φέρεται να φορούσε κουκούλα και να κρατούσε συσκευή taser, επιτέθηκε στη γυναίκα.

Η ίδια προσπάθησε να διαφύγει, ενώ οι φωνές της κινητοποίησαν γείτονες, οι οποίοι έσπευσαν να τη βοηθήσουν. Αντιλαμβανόμενος την κινητοποίηση, ο άγνωστος εγκατέλειψε τη σκηνή και τράπηκε σε φυγή. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν έχει εντοπιστεί.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας φορούσε μαύρα ρούχα, κουκούλα και γυαλιά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον υπόγειο χώρο στάθμευσης όπου σημειώθηκε η επίθεση δεν υπήρχαν κάμερες ασφαλείας. Ωστόσο, οι κινήσεις του φερόμενου δράστη έχουν καταγραφεί από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης γειτονικών υποστατικών.

Μέλη της Αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο και διενήργησαν εξετάσεις, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του άγνωστου άνδρα βρίσκονται σε εξέλιξη.