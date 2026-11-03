Koufo Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΕΛΑΜ: Επανεξελέξη χωρίς ανθυποψήφιο ο Χρίστος Χρίστου - Πότε θα γίνει η εκλογή των τριών αντιπροέδρων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΜ: Επανεξελέξη χωρίς ανθυποψήφιο ο Χρίστος Χρίστου - Πότε θα γίνει η εκλογή των τριών αντιπροέδρων

 03.11.2026 - 15:01
ΕΛΑΜ: Επανεξελέξη χωρίς ανθυποψήφιο ο Χρίστος Χρίστου - Πότε θα γίνει η εκλογή των τριών αντιπροέδρων

Ο Χρίστος Χρίστου εκλέγεται πρόεδρος και ο Πέτρος Κουντουρέσιης αναπληρωτής πρόεδρος. Η ψηφοφορία για τις τρεις θέσεις αντιπροέδρων θα γίνει στις 28 Νοεμβρίου.

Ο Χρίστος Χρίστου εκλέγεται πρόεδρος του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) και ο Πέτρος Κουντουρέσιης αναπληρωτής πρόεδρος, μετά την ολοκλήρωση της υποβολής υποψηφιοτήτων για τις θέσεις της ηγεσίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος.

Για τις τρεις θέσεις αντιπροέδρων υποψηφιότητα υπέβαλαν οι Γρηγορίου Χαράλαμπος, Διονυσίου Άντρη, Κούρτη Νεφέλη, Νεάρχου Στυλιανός, Όσκης Ιωάννης, Παπαγιάννης Λίνος και Χατζησυμεού Παναγιώτης.

Η εκλογική διαδικασία για τις θέσεις των αντιπροέδρων θα διεξαχθεί στις 28 Νοεμβρίου, από τις 9:00 έως τις 18:00, με διάλειμμα μίας ώρας στις 13:00. Εκλογικά κέντρα θα λειτουργήσουν σε όλες τις επαρχίες, σε τοποθεσίες που θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

Κάθε μέλος που έχει δικαίωμα ψήφου, βάσει του καταστατικού, θα μπορεί να ψηφίσει από δύο έως τρεις υποψηφίους για τις θέσεις των αντιπροέδρων.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παράδοξο αλλά Κυπριακό: Μέχρι 4 χρόνια για πρόκληση θανάτου... αλλά 14 για εμπρησμό άχυρου - Τι προβλέπει ο νόμος
Στους δρόμους η Αστυνομία: Έπεσαν «βαριά» πρόστιμα – Πόσοι κατέληξαν με χειροπέδες και γιατί
Να βλέπεις τον άνθρωπό σου να «χάνεται», ενώ είναι ακόμη δίπλα σου - Το αθέατο πένθος της άνοιας
Οικογενειακό ταξίδι κατέληξε σε τραγωδία – «Έσβησαν» μέσα σε μια στιγμή γονείς με τα δύο τους παιδιά στη Φλόριντα
Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Η μάχη για το Κογκρέσο, τα σχέδια Τραμπ και η αντεπίθεση που ετοιμάζουν οι Δημοκρατικοί
«Μυρίζει» Χειμώνας: Ετοιμαστείτε για βροχές και καταιγίδες – Έρχονται κρύες μέρες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πόσα χρήματα θα κερδίσει ο Κίμι Αντονέλι ως παγκόσμιος πρωταθλητής της F1;

 03.11.2026 - 14:44
Επόμενο άρθρο

Το εντυπωσιακό μανιτάρι που εντοπίστηκε σε χωριό της Κύπρου - Το έχεις ξαναδεί;

 03.11.2026 - 15:03
Κυπριακό: Η τελευταία ζαριά της Ολγκίν-Αγώνας δρόμου για επανέναρξη συνομιλιών πριν από την αποχώρηση Γκουτέρες

Κυπριακό: Η τελευταία ζαριά της Ολγκίν-Αγώνας δρόμου για επανέναρξη συνομιλιών πριν από την αποχώρηση Γκουτέρες

Σε διπλωματικό αγώνα δρόμου βρίσκεται το Κυπριακό, με τη Μαρία Άνχελα Ολγκίν, να επιχειρεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, για μια νέα διευρυμένη συνάντηση πριν από τη λήξη της θητείας του Αντόνιο Γκουτέρες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Η τελευταία ζαριά της Ολγκίν-Αγώνας δρόμου για επανέναρξη συνομιλιών πριν από την αποχώρηση Γκουτέρες

Κυπριακό: Η τελευταία ζαριά της Ολγκίν-Αγώνας δρόμου για επανέναρξη συνομιλιών πριν από την αποχώρηση Γκουτέρες

  •  03.11.2026 - 05:52
Αννίτα Δημητρίου: «Αισχρότητες» οι αναφορές για εκβιασμούς - Η πικρία για Αβέρωφ, το «ναρκοπέδιο» στον ΔΗΣΥ και το μήνυμα σε Χριστοδουλίδη

Αννίτα Δημητρίου: «Αισχρότητες» οι αναφορές για εκβιασμούς - Η πικρία για Αβέρωφ, το «ναρκοπέδιο» στον ΔΗΣΥ και το μήνυμα σε Χριστοδουλίδη

  •  03.11.2026 - 09:07
Παμπορίδης: Ζητά τη στήριξη των Συναγερμικών, αλλά δεν λέει ποιον στήριξε το 2023

Παμπορίδης: Ζητά τη στήριξη των Συναγερμικών, αλλά δεν λέει ποιον στήριξε το 2023

  •  03.11.2026 - 12:40
Φόνος 61χρονης: Στο Νοσοκομείο μετά από επίθεση συγκρατούμενου ο 43χρονος - Ανοίγει ο δρόμος για Κακουργιοδικείο

Φόνος 61χρονης: Στο Νοσοκομείο μετά από επίθεση συγκρατούμενου ο 43χρονος - Ανοίγει ο δρόμος για Κακουργιοδικείο

  •  03.11.2026 - 14:18
Απίστευτη κομπίνα στη Λάρνακα: Γυναίκες εξαπάτησαν άνδρα με νοητική αναπηρία - Του ζήτησαν €5 και του πήραν €800

Απίστευτη κομπίνα στη Λάρνακα: Γυναίκες εξαπάτησαν άνδρα με νοητική αναπηρία - Του ζήτησαν €5 και του πήραν €800

  •  03.11.2026 - 14:04
Λεγεωνέλα σε νεογνό: «Δεν υπάρχει τελικό πόρισμα» - Απαντά το Υπουργείο Υγείας στην Πολυκλινική

Λεγεωνέλα σε νεογνό: «Δεν υπάρχει τελικό πόρισμα» - Απαντά το Υπουργείο Υγείας στην Πολυκλινική

  •  03.11.2026 - 12:04
Εφιαλτικές στιγμές για γυναίκα στη Λάρνακα - Δέχθηκε επίθεση από άγνωστο άνδρα μέρα μεσημέρι

Εφιαλτικές στιγμές για γυναίκα στη Λάρνακα - Δέχθηκε επίθεση από άγνωστο άνδρα μέρα μεσημέρι

  •  03.11.2026 - 13:33
Politico: Γιατί η Ευρώπη δεν πρέπει να πανηγυρίζει νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές

Politico: Γιατί η Ευρώπη δεν πρέπει να πανηγυρίζει νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές

  •  03.11.2026 - 11:24

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα