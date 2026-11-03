Τραγωδία στον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης: Νεκρή από εξάντληση έπεσε 24χρονη δρομέας λίγα χιλιόμετρα πριν τερματίσει

Όπως αναφέρει η New York Post, η Άπα, με καταγωγή από την Πενσιλβάνια, συμμετείχε την Κυριακή (1/11) στον πρώτο μαραθώνιο της ζωής της, έχοντας, σύμφωνα με την οικογένειά της, άριστη υγεία. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διαδρομής άρχισε να αισθάνεται πόνους, για τους οποίους ενημέρωνε με γραπτά μηνύματα τον πατέρα της, Στιβ Άπα, ο οποίος παρακολουθούσε την πορεία της από το σπίτι του.

Η 24χρονη κατέρρευσε στο Σέντραλ Παρκ, έχοντας διανύσει περίπου 38,6 από τα συνολικά 42,2 χιλιόμετρα της διαδρομής, δηλαδή μόλις 3,5 χιλιόμετρα πριν από τον τερματισμό.

Ο θάνατός της διαπιστώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής, ενώ, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πατέρας της στους New York Times, η νεαρή γυναίκα πέθανε από ραβδομυόλυση, μια σοβαρή πάθηση που προκαλεί ταχεία καταστροφή του μυϊκού ιστού.



«Πονάω», «Πονάω, πονάω»: Τα τελευταία μηνύματα στον πατέρα της

Ο Στιβ Άπα βρισκόταν στο σπίτι της οικογένειας στην Πενσιλβάνια και παρακολουθούσε την εξέλιξη του αγώνα της κόρης του μέσω της επίσημης εφαρμογής του μαραθωνίου.



Όταν η Ρέιτσελ είχε συμπληρώσει 18 μίλια, περίπου 29 χιλιόμετρα, έστειλε στον πατέρα της ένα σύντομο μήνυμα.

«Πονάω», του έγραψε.



Ένα μίλι αργότερα, έχοντας πλέον διανύσει περίπου 30,6 χιλιόμετρα, ακολούθησε δεύτερο μήνυμα.



«Πονάω, πονάω», ανέφερε η 24χρονη, δείχνοντας ότι εξακολουθούσε να αντιμετωπίζει ενοχλήσεις.





Ο πατέρας της προσπάθησε να την ενθαρρύνει να συνεχίσει, καθώς πλησίαζε προς το τέλος της απαιτητικής διαδρομής.



Όταν η εφαρμογή έδειξε ότι η Ρέιτσελ είχε φτάσει στο 23ο μίλι, περίπου 37 χιλιόμετρα, της έστειλε το μήνυμα:



«Τελική ευθεία».



Η κόρη του δεν απάντησε ποτέ.



Λίγο αργότερα, έχοντας φτάσει στο 24ο μίλι, κατέρρευσε ενώ έτρεχε μέσα στο Σέντραλ Παρκ.



Η 24χρονη δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τον αγώνα, με την οικογένειά της να πληροφορείται στη συνέχεια τον θάνατό της.



«Είναι αδιανόητο», δήλωσε συντετριμμένος ο πατέρας της στους New York Times.



Τι είναι η ραβδομυόλυση από την οποία πέθανε η 24χρονη

Σύμφωνα με τον πατέρα της, ο θάνατος της Ρέιτσελ οφείλεται σε ραβδομυόλυση, μια πάθηση που χαρακτηρίζεται από την ταχεία διάσπαση των μυϊκών κυττάρων.



Όπως εξηγεί η Cleveland Clinic, όταν καταστρέφεται ο μυϊκός ιστός, απελευθερώνονται στην κυκλοφορία του αίματος ουσίες που φυσιολογικά βρίσκονται μέσα στα μυϊκά κύτταρα, μεταξύ των οποίων και η μυοσφαιρίνη.



Η μεγάλη συγκέντρωση αυτών των ουσιών μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στους νεφρούς και, σε ιδιαίτερα βαριές περιπτώσεις, να οδηγήσει σε οργανική ανεπάρκεια.



Η ραβδομυόλυση μπορεί να εμφανιστεί έπειτα από έντονη σωματική καταπόνηση, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχουν παράγοντες όπως η αφυδάτωση ή η υπερβολική αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος. Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί ποιοι παράγοντες οδήγησαν στην εκδήλωση της πάθησης στη συγκεκριμένη περίπτωση.



Η οικογένεια ανέφερε ότι η Ρέιτσελ βρισκόταν σε εξαιρετική φυσική κατάσταση πριν από τον αγώνα.



Άλλωστε, η 24χρονη είχε σημαντικό αθλητικό παρελθόν, καθώς υπήρξε αθλήτρια χόκεϊ επί χόρτου στο Πανεπιστήμιο Μπάκνελ της Πενσιλβάνια, συμμετέχοντας στο υψηλότερο επίπεδο του αμερικανικού πανεπιστημιακού αθλητισμού, την Division I.



Έτρεχε στη μνήμη του παππού της που πέθανε από Πάρκινσον

Η συμμετοχή της Ρέιτσελ στον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης είχε ιδιαίτερη προσωπική σημασία.



Τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε ανακοινώσει μέσω του LinkedIn ότι θα συμμετείχε στον αγώνα για φιλανθρωπικό σκοπό, συγκεντρώνοντας χρήματα για το Ίδρυμα Πάρκινσον (Parkinson's Foundation).



Η απόφασή της ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του παππού της, ο οποίος είχε πεθάνει το 2022, έπειτα από μάχη με τη νόσο.



Στη σελίδα που είχε δημιουργήσει για τη συγκέντρωση δωρεών, η 24χρονη είχε αναφερθεί στη στενή σχέση που διατηρούσε μαζί του και στην επιρροή που είχε ασκήσει στη ζωή της.



«Ο παππούς μου ήταν το πρότυπό μου όσο μεγάλωνα», είχε γράψει.



«Με δίδαξε να παραμένω δραστήρια, να ξεπερνώ τα όριά μου και να αγκαλιάζω τις προκλήσεις, διαμορφώνοντας την αγάπη μου για τον αθλητισμό και την κίνηση», ανέφερε.



Μέσα από τη συμμετοχή της στον μαραθώνιο, η νεαρή γυναίκα ήθελε να τιμήσει τη μνήμη του και παράλληλα να συμβάλει στην υποστήριξη των ανθρώπων που ζουν με τη νόσο Πάρκινσον.



Ο αρχικός στόχος που είχε θέσει ήταν να συγκεντρώσει 4.000 δολάρια, ποσό το οποίο είχε ήδη ξεπεραστεί.



Η ανακοίνωση των διοργανωτών του μαραθωνίου

Ο οργανισμός New York Road Runners, που διοργανώνει τον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο της 24χρονης αθλήτριας.



«Είμαστε βαθύτατα λυπημένοι για την είδηση του θανάτου της Ρέιτσελ Άπα», ανέφερε ο οργανισμός σε ανακοίνωσή του.



«Οι σκέψεις μας και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια βρίσκονται με την οικογένεια της δρομέα, τους φίλους της και ολόκληρη τη δρομική κοινότητα», πρόσθεσε.



Η Ρέιτσελ Άπα συμμετείχε για πρώτη φορά στον ιστορικό αγώνα της Νέας Υόρκης, έχοντας ως κίνητρο τόσο την προσωπική αθλητική πρόκληση όσο και τη συγκέντρωση χρημάτων για έναν σκοπό που συνδεόταν με την ιστορία της οικογένειάς της.



Ο αγώνας της διακόπηκε λίγα χιλιόμετρα πριν από τον τερματισμό, ενώ τα τελευταία μηνύματα που έστειλε στον πατέρα της αποτελούν πλέον μέρος της αφήγησης των τελευταίων στιγμών της.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα