Στη φυλακή η σύντροφος του Φιρινίδη, δεσμεύτηκε η περιουσία τους - Την Πέμπτη η απολογία του ιδρυτή της «Παιδικής Χαράς» για τις απάτες με τις δωρεές

Οι χθεσινές εξελίξεις ήταν καταιγιστικές, καθώς η 35χρονη σύντροφός του, Βασιλική Μανησιώτη, κρίθηκε προφυλακιστέα μετά την απολογία της, ενώ η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των βασικών κατηγορουμένων.

Έριξε την υπεξαίρεση στον Φιρινίδη

Κατά την απολογία της στον 1ο Τακτικό Ανακριτή Θεσσαλονίκης, η Βασιλική Μανησιώτη αρνήθηκε τις κατηγορίες όπως της αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι το ποσό που δεν κατέληξε στις οικογένειες των παιδιών δεν υπερβαίνει τις 900.000 ευρώ, αντί των 2,9 εκατομμυρίων που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 35χρονη υποστήριξε ότι τα χρήματα αυτά τα ξόδεψε ο Φιρινίδης στον τζόγο, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα εθισμού.

Παραδέχθηκε ότι γνώριζε και αντιλαμβανόταν τι συνέβαινε, ζητώντας συγγνώμη, ενώ αρνήθηκε ότι το ζευγάρι ζούσε πολυτελώς.

Η ίδια ανέφερε ότι διέμεναν σε μισθωμένο διαμέρισμα 68 τετραγωνικών μέτρων στην Τούμπα, με ενοίκιο 500 ευρώ, ενώ αναγνώρισε την αγορά μιας τσάντας Louis Vuitton και τη διαμονή της δύο φορές σε σουίτες ξενοδοχείων.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 37χρονος είχε αναπτύξει έντονη στοιχηματική δραστηριότητα, έχοντας τοποθετήσει περίπου 2,6 εκατομμύρια ευρώ σε διαδικτυακές στοιχηματικές εταιρείες, με εισπράξεις που ξεπερνούσαν τα δύο εκατομμύρια ευρώ.

Ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τόσο τη Μανησιώτη όσο και τον Φιρινίδη, Κωνσταντίνος Τσάκος, ανέφερε ότι ο 37χρονος πρόκειται να αναλάβει το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί, επισημαίνοντας ωστόσο ότι υπάρχει διαφωνία ως προς το πραγματικό ύψος των χρημάτων που δεν αποδόθηκαν στις οικογένειες.

Δέσμευση περιουσίας και 300.000 ευρώ στο Λουξεμβούργο

Όπως προαναφέρθηκε, παράλληλα με τις δικαστικές εξελίξεις, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπό τον Χαράλαμπο Βουρλιώτη, διέταξε την προσωρινή δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, χρηματοπιστωτικών προϊόντων, θυρίδων και ακινήτων που συνδέονται με τον Κωνσταντίνο Φιρινίδη, τη Βασιλική Μανησιώτη και τον αδελφό της.

Στο πλαίσιο της έρευνας για τη διαδρομή των χρημάτων, εντοπίστηκαν μέσω συναλλαγών που σχετίζονται με λογαριασμούς PayPal κεφάλαια ύψους περίπου 300.000 ευρώ στο Λουξεμβούργο.

Όπως έγραψε χθες το protothema.gr, μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύτηκαν περιλαμβάνεται διαμέρισμα στην Καλαμαριά, το οποίο αγοράστηκε τον Αύγουστο του 2025 έναντι 90.000 ευρώ από τον αδελφό της Μανησιώτη και τη σύζυγό του.

Η διάταξη επεκτείνεται και σε δύο εταιρείες που ιδρύθηκαν τον Απρίλιο του 2026, στις οποίες η 35χρονη κατέχει ποσοστό 99%, ενώ ο αδελφός της συμμετέχει με 1%. Πρόκειται για τις «ELPIS HEALTH CARE MEDICAL COORDINATION Ε.Ε.» και «MVP MEDIA GROUP Ε.Ε.».

Οι ελεγκτικές αρχές αναζητούν επίσης στοιχεία από στοιχηματικές εταιρείες και καζίνο, ζητώντας αναλυτική καταγραφή συναλλαγών, επισκέψεων και ενδεχόμενων κερδών για την τελευταία πενταετία.

Την Πέμπτη η απολογία του Φιρινίδη

Μετά την προφυλάκιση της συντρόφου του, ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης αναμένεται να βρεθεί την Πέμπτη ενώπιον της ανακριτικής αρχής, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τη διαχείριση των εκατομμυρίων ευρώ που συγκεντρώθηκαν μέσω της ΜΚΟ για την ενίσχυση παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί στους ισχυρισμούς για τη στοιχηματική του δραστηριότητα, στις αναλήψεις χρημάτων από τους λογαριασμούς της οργάνωσης και στο ποσό που τελικά δεν αποδόθηκε στους δικαιούχους.

Σήμερα (4/11) οι απολογίες συνεχίζονται με τον 43χρονο επικεφαλής της Επιτροπής Διαιτησίας της Πιερίας, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο σκέλος της υπόθεσης που αφορά τον παράνομο στοιχηματισμό και τη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.

Υπενθυμίζεται ότι ο 32χρονος αδελφός της Μανησιώτη και δύο παράγοντες διαιτησίας που απολογήθηκαν χθες για την υπόθεση αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Η απολογία του Φιρινίδη αναμένεται να αποτελέσει καθοριστικό στάδιο της ανακριτικής διαδικασίας, καθώς θα ακολουθήσει η απόφαση για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.

Πηγή: protothema.gr