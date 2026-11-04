«Φόβος και τρόμος» στη Λακατάμια: Κόντρες, drift και ολονύχτια φασαρία- Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι, ζητούν παρέμβαση της Αστυνομίας - Βίντεο

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, οδηγοί πραγματοποιούν κόντρες και επικίνδυνες πλαγιολισθήσεις (drift) σε δημόσιους δρόμους, ενώ οι περίοικοι καταγγέλλουν πως η φασαρία και οι συγκεντρώσεις συνεχίζονται εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Οι άνθρωποι δεν μπορούν να ησυχάσουν στα σπίτια τους», ανέφερε η παρουσιάστρια, τονίζοντας πως οικογένειες με μικρά παιδιά αλλά και ηλικιωμένοι βιώνουν μια ιδιαίτερα δύσκολη καθημερινότητα.

Η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής πραγματοποίησε επιτόπια επίσκεψη στην περιοχή, παρουσιάζοντας πλάνα από το οδόστρωμα, όπου διακρίνονταν σημάδια ελαστικών από πλαγιολισθήσεις, καθώς και σκουπίδια που είχαν αφεθεί στον χώρο.

«Η κατάσταση έχει ξεφύγει», ήταν η χαρακτηριστική αναφορά της παρουσιάστριας, η οποία μετέφερε την αγανάκτηση των κατοίκων.

Όπως αναφέρθηκε, οι περίοικοι έχουν προχωρήσει επανειλημμένα σε παράπονα, επιστολές και εισηγήσεις, ζητώντας να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

«Ο αστυνομικός της γειτονιάς τελειώνει στις 11»

Στην εκπομπή παρενέβη η Δήμαρχος Λακατάμιας, Φωτούλα Χατζηπάπα, η οποία αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Δήμος και στην ανάγκη αποτελεσματικότερης αστυνόμευσης.

Όπως υποστήριξε, ο Αστυνομικός Σταθμός Λακατάμιας είναι υποστελεχωμένος, ενώ ο αστυνομικός της γειτονιάς ολοκληρώνει τη βάρδιά του στις 23:00, αφήνοντας ένα σημαντικό κενό κατά τις νυχτερινές ώρες.

Η ίδια ανέφερε ότι έχουν γίνει πολλά διαβήματα προς την Αστυνομία, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει δοθεί οριστική λύση.

Παράλληλα, σημείωσε ότι αντίστοιχα φαινόμενα δεν παρατηρούνται αποκλειστικά στη Λακατάμια, αλλά και σε άλλες περιοχές.

«Πρέπει να επέμβουν οι αρχές. Πρέπει να επέμβει η αστυνομία», τόνισε, ζητώντας ουσιαστική αντιμετώπιση της κατάστασης.

Από την πλευρά της, η Φωτούλα Χατζηπάπα υπογράμμισε την ανάγκη για στοχευμένες αστυνομικές εκστρατείες, σημειώνοντας ότι οι περιστασιακές περιπολίες δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

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