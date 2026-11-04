Μήπως έχουμε μπερδέψει την ηρεμία με τη βαρεμάρα στις σχέσεις;

Ο Χρίστος Χρίστου κλείδωσε την καρέκλα, ο Χριστοδουλίδης κοιτάζει προς ΕΛΑΜ και το ΔΗΚΟ βρίσκεται μπροστά σε ένα δύσκολο σταυροδρόμι
Στο ΕΛΑΜ, η υπόθεση της προεδρίας έκλεισε πριν καν αρχίσει η εκλογική διαδικασία. Ο Χρίστος Χρίστου, παραμένει στην ηγεσία του κόμματος, χωρίς να έχει απέναντί του ανθυποψήφιο, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά τη συνέχιση της παρουσίας του στην κορυφή της κομματικής πυραμίδας για την επόμενη πενταετία. Το ίδιο ισχύει και για τον Πέτρο Κουντουρέσιη, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου, επίσης χωρίς αντίπαλο.