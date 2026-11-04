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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σοβαρή καταγγελία για στημένα τροχαία: Μπαίνουν μπροστά σε αυτοκίνητα για να τους χτυπήσουν - Λεπτομέρειες

 04.11.2026 - 10:29
Σοβαρή καταγγελία για στημένα τροχαία: Μπαίνουν μπροστά σε αυτοκίνητα για να τους χτυπήσουν - Λεπτομέρειες

Σοβαρούς ισχυρισμούς για ενδεχόμενη οργανωμένη απάτη με τροχαία ατυχήματα και ασφαλιστικές αποζημιώσεις θέτει στο επίκεντρο ανάρτηση χρήστη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα, χρήστης δημοσίευσε στη σελίδα "Που πήγαμε" ένα ερώτημα σχετικά με την πιθανή ύπαρξη κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκει διανομείς και πρόσωπα που σχετίζονται με ασφάλειες οχημάτων.

Σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται, διανομείς ενδέχεται να τοποθετούνται σκόπιμα μπροστά από διερχόμενα αυτοκίνητα, με στόχο την πρόκληση τροχαίων συγκρούσεων και την αποκόμιση οικονομικού οφέλους.

Ο πολίτης, μέσα από την ανάρτηση του, καλεί όποιον θεωρεί ότι έχει πέσει θύμα ανάλογου περιστατικού να επικοινωνήσει μαζί του και να περιγράψει την εμπειρία του.

Το βασικό ερώτημα είναι κατά πόσο η Αστυνομία έχει δεχθεί παρόμοιες καταγγελίες και εάν διερευνά υποθέσεις σκηνοθετημένων τροχαίων ατυχημάτων με σκοπό την είσπραξη ασφαλιστικών αποζημιώσεων.

 

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