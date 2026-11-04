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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σοκαριστική υπόθεση στην Πάφο: Διευθυντής ξενοδοχείου κακοποίησε σεξουαλικά δύο ανήλικα κορίτσια

 04.11.2026 - 08:36
Σοκαριστική υπόθεση στην Πάφο: Διευθυντής ξενοδοχείου κακοποίησε σεξουαλικά δύο ανήλικα κορίτσια

Ένοχο έκρινε το Κακουργιοδικείο Πάφου, διευθυντή ξενοδοχειακής μονάδας για σεξουαλική κακοποίηση δύο ανήλικων κοριτσιών το 2023.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο δημοσιογράφος Κώστας Νάνος στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα, μετά από χρόνια δικαστικών διαδικασιών χθες Τρίτη (3/11) το Κακουργιοδικείου συνεδρίασε κεκλεισμένων των θυρών και έκρινε ένοχο τον 53χρονο διευθυντή.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, τα κορίτσια ήρθαν στην Κύπρο για διακοπές και έμεναν με τους γονείς τους στο ξενοδοχείο, όταν δέχθηκαν σεξουαλική κακοποίηση από τον διευθυντή.

Τα κορίτσια εκμυστηρευτήκαν στους γονείς τους όσα συνέβησαν με τον διευθυντή και στη συνέχεια η υπόθεση καταγγέλθηκε στην Αστυνομία.

Η δικαστική διαδικασία για την υπόθεση συνεχίζεται στις 18 Νοεμβρίου όπου θα γίνουν οι αγορεύσεις των συνήγορων υπεράσπισης για μετριασμό της ποινής, ενώ αναμένεται να ανακοινωθεί η ποινή που θα επιβληθεί στον 53χρονο.

Δείτε το βίντεο

 

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