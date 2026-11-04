«Καταπέλτης» η Ελεγκτική για την ΚΕΔΙΠΕΣ - Σωρεία παρατηρήσεων για προσλήψεις, προαγωγές και ακίνητα

Μεταξύ άλλων, η έκθεση αναδεικνύει την καταβολή €9 εκατ. σε προμήθειες κτηματομεσιτών μέσα σε μία πενταετία, αδυναμίες στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού, αλλά και περιπτώσεις προαγωγών που δεν συνοδεύτηκαν από αντίστοιχη αναβάθμιση καθηκόντων.

Προμήθειες €9 εκατ. και ερωτήματα για τις πωλήσεις ακινήτων

Στο κεφάλαιο των πωλήσεων ακινήτων, η έκθεση καταγράφει ότι κατά την περίοδο 2018-2023 καταβλήθηκαν συνολικά €9 εκατ. ως αμοιβή κτηματομεσίτη.

Μάλιστα, από τις περιπτώσεις που εξετάστηκαν, διαπιστώθηκε ότι η προμήθεια καταβλήθηκε σε όλες στο ανώτατο προβλεπόμενο ποσοστό του 5% επί της τιμής πώλησης, χωρίς να συνδέεται με μετρήσιμα κριτήρια απόδοσης.

Ένα ακόμη ζήτημα αφορά τον τρόπο αξιολόγησης των προσφορών. Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, κατά την εξέτασή τους δεν συνυπολογίζονται τα συναφή έξοδα πώλησης, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας του κτηματομεσίτη. Αυτό ενδέχεται να οδηγεί στην επιλογή της υψηλότερης ονομαστικής προσφοράς, η οποία δεν είναι απαραίτητα και η οικονομικά συμφερότερη για την ΚΕΔΙΠΕΣ.

Παράλληλα, εκφράζονται επιφυλάξεις για το πλαίσιο εγκρίσεων των πωλήσεων. Από το δεύτερο εξάμηνο του 2021 καθορίστηκε ότι οι πωλήσεις ακινήτων αξίας άνω των €5 εκατ. θα χρειάζονται και την έγκριση της ΚΕΔΙΠΕΣ. Ωστόσο, το υψηλό αυτό όριο έχει ως αποτέλεσμα η συντριπτική πλειονότητα των πωλήσεων να μην υπόκειται σε δική της έγκριση.

Προβληματισμό προκαλεί επίσης η πρακτική που ακολουθείται όταν προκύπτει νέα εκτίμηση για ένα ακίνητο αφού έχουν ήδη υποβληθεί προσφορές. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι προσφορές αξιολογούνται με βάση τις αναθεωρημένες τιμές, χωρίς να ακυρώνεται ο διαγωνισμός και να προκηρύσσεται εκ νέου.

Κατά την Ελεγκτική Υπηρεσία, η πρακτική αυτή ενδέχεται να περιορίζει τον ανταγωνισμό, να επηρεάζει τη διαφάνεια και την ίση μεταχείριση των ενδιαφερομένων, αλλά και να μην εξασφαλίζει το καλύτερο δυνατό τίμημα για την ΚΕΔΙΠΕΣ και κατ' επέκταση τη Δημοκρατία.

Στην έκθεση καταγράφεται ακόμη περίπτωση ακινήτου που πωλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2023 έναντι €450.000 πλέον ΦΠΑ, με το υπόλοιπο ποσό των €315.000 να εξοφλείται μόλις τον Οκτώβριο του 2024, ενώ η συμφωνία προέβλεπε εξόφληση εντός τριών μηνών. Παρά την καθυστέρηση, δεν επιβλήθηκε ο προβλεπόμενος τόκος 8%, ενώ είχε αποσταλεί μόνο μία επιστολή προς τον αγοραστή.

Αυξήθηκε το κόστος προσωπικού παρά τη μείωση των εργαζομένων

Σημαντικά ευρήματα προκύπτουν και από την εξέταση της στελέχωσης και του κόστους προσωπικού της ΚΕΔΙΠΕΣ.

Κατά την περίοδο 2018-2024, ο αριθμός των εργαζομένων αυξήθηκε αρχικά μέχρι το 2020 και στη συνέχεια ακολούθησε σταδιακή μείωση. Αντίθετα, τόσο το κόστος μισθοδοσίας όσο και το συνολικό κόστος προσωπικού παρουσίασαν αυξητική πορεία, με εξαίρεση μια μικρή υποχώρηση το 2022.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία εντόπισε, επίσης, αδυναμίες στις διαδικασίες προσλήψεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις επιλέχθηκαν υποψήφιοι που δεν πληρούσαν όλες τις απαιτήσεις των σχεδίων υπηρεσίας, ενώ σε άλλες τα κριτήρια ήταν ασαφή ή υπερβολικά περιοριστικά, μειώνοντας τον αριθμό των δυνητικών υποψηφίων.

Από τον Σεπτέμβριο του 2018 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024 πραγματοποιήθηκαν 48 εξωτερικές προσλήψεις, εκ των οποίων οι 15 κατέληξαν σε παραίτηση μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, δύο συμβάσεις τερματίστηκαν κατά τη δοκιμαστική περίοδο λόγω χαμηλής απόδοσης και ανεπαρκών γνώσεων των εργαζομένων.

Η έκθεση αναδεικνύει ακόμη ελλείψεις στην τεκμηρίωση της προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας των υποψηφίων, αλλά και ασυνέπειες στις απαιτήσεις για γλωσσικές και ψηφιακές δεξιότητες.

Προαγωγές χωρίς αναβαθμισμένα καθήκοντα και εκκρεμείς ενστάσεις

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο σύστημα προαγωγών και αποδοχών. Σύμφωνα με την έκθεση, η ΚΕΔΙΠΕΣ παραχωρεί προαγωγές χωρίς αυτές να συνοδεύονται απαραίτητα από ανάληψη αναβαθμισμένων καθηκόντων.

Παράλληλα, το 2024 υποβλήθηκαν 22 ενστάσεις κατά προαγωγών, οι οποίες δεν εξετάστηκαν εντός της προβλεπόμενης δίμηνης προθεσμίας, ούτε μέχρι τον Απρίλιο του 2025, όταν ολοκληρώθηκε ο επιτόπιος έλεγχος.

Η καθυστέρηση συνδεόταν με εκκρεμότητα σχετικά με αίτημα της Συντεχνίας για συμμετοχή εκπροσώπου της στην Επιτροπή Ενστάσεων. Η Ελεγκτική Υπηρεσία εκφράζει τη θέση ότι μια τέτοια συμμετοχή δεν είναι ενδεδειγμένη, καθώς η Συντεχνία δεν αποτελεί μέρος της Διοίκησης και δεν θα πρέπει να αξιολογεί την απόδοση των υπαλλήλων.

Ερωτήματα εγείρονται και για την οργανωτική δομή της εταιρείας, καθώς στις 31 Δεκεμβρίου 2024 εννέα Υπηρεσίες και Τμήματα διέθεταν μόνο Διευθυντές ή Προϊσταμένους, χωρίς υφισταμένους, ενώ τέσσερα Τμήματα στελεχώνονταν μόνο με λειτουργούς, χωρίς Διευθυντή ή Προϊστάμενο.

Την ίδια ώρα, τα τρία Σχέδια Εθελούσιας Αφυπηρέτησης που εφαρμόστηκαν μέχρι το 2024 κόστισαν συνολικά €13,3 εκατ. Ωστόσο, τα σχέδια του 2021 και του 2022 δεν πέτυχαν τους στόχους που είχαν τεθεί για μείωση του προσωπικού στο επιθυμητό επίπεδο, ενώ στο σχέδιο του 2023 δεν καθορίστηκε συγκεκριμένος αριθμητικός στόχος.

Καταγγελία για δάνειο €540.000 στην Αστυνομία

Στα υπόλοιπα ευρήματα της έκθεσης περιλαμβάνεται και καταγγελία που έφθασε στην Ελεγκτική Υπηρεσία σχετικά με την άρση εμπράγματων βαρών σε ακίνητα τα οποία είχαν δοθεί ως εξασφάλιση δανείου αρχικού ύψους €540.000.

Τα βάρη φέρεται να άρθηκαν το 2017 υπό συνθήκες που ενδέχεται να συνδέονται με τη διάπραξη ποινικών αδικημάτων, με αποτέλεσμα το δάνειο, το οποίο δεν εξυπηρετείται, να παραμείνει πλέον χωρίς εξασφάλιση. Μετά τη λήψη των θέσεων της ΚΕΔΙΠΕΣ, η υπόθεση προωθήθηκε στην Αστυνομία για διερεύνηση.

Τέλος, εντοπίστηκε ότι δεν είχαν εξασφαλιστεί πιστοποιητικά τελικής έγκρισης για αριθμό ακινήτων στα οποία στεγάζεται η ΚΕΔΙΠΕΣ, καθώς και για ορισμένα ακίνητα που προγραμματίζεται να μεταφερθούν στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η Ελεγκτική Υπηρεσία υπενθυμίζει ότι η χρήση κτηρίου χωρίς πιστοποιητικό τελικής έγκρισης συνιστά, βάσει της σχετικής νομοθεσίας, ποινικό αδίκημα.