Συγκλονιστική μαρτυρία: «Απλά επιβιώνουμε, τρώμε ότι έχουμε»

«Υπάρχουμε και εμείς που απλά επιβιώνουμε. Όχι δεν πεινάσαμε. Απλά τρώμε ότι έχουμε όχι ότι θέλουμε. Καφέ δεν πίνουμε. Περίπτερο δεν σταματάμε. Ρούχα και παπούτσια ότι έχουμε. Κουβέρτες για θέρμανση».

«Ζεστό νερό για μπάνιο όταν έχει ήλιο...ευχαριστώ την μάμα που φρόντισε για ότι χρειάστηκε ο εγγονός για το σχολείο. Ευχαριστώ μια άλλη μαμά που πρόσφερε ότι χρειάζεται το παιδί για το αγαπημένο του σπορ (εγγραφή.. στολή..κλπ) ευχαριστώ και τους φίλους του παιδιού που δεν το περιθωριοποίησαν», αναφέρεται στην ανάρτηση.

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