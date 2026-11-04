Έφυγε από τη ζωή 48χρονος πατέρας: Την Πέμπτη το τελευταίο αντίο - Η συγκινητική επιθυμία

Η κηδεία του θα τελεστεί την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026, στις 2:00 το μεσημέρι, από τον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα στην Έμπα.

Η οικογένεια καλεί όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν στην εξόδιο ακολουθία.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Νέο Κοιμητήριο Έμπας.

Εισφορές για το παιδί του αντί στεφάνων

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειας, αντί στεφάνων παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να πραγματοποιούν εισφορές για το παιδί του εκλιπόντος, το οποίο έμεινε ορφανό από πατέρα.

Τον Γεώργιο Δημητρίου αποχαιρετούν με θλίψη οι γονείς του, το παιδί του, τα αδέλφια του και οι λοιποί συγγενείς.