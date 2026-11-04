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LIFESTYLE

Αλ Πατσίνο: Βραδινή έξοδος με την κατά 54 χρόνια νεότερη πρώην σύντροφο του

 04.11.2026 - 09:30
Αλ Πατσίνο: Βραδινή έξοδος με την κατά 54 χρόνια νεότερη πρώην σύντροφο του

Μια κοινή βραδινή έξοδο πραγματοποίησαν ο Αλ Πατσίνο και η πρώην σύντροφός του Νουρ Αλφαλάχ.

 

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Στο ΕΛΑΜ, η υπόθεση της προεδρίας έκλεισε πριν καν αρχίσει η εκλογική διαδικασία. Ο Χρίστος Χρίστου, παραμένει στην ηγεσία του κόμματος, χωρίς να έχει απέναντί του ανθυποψήφιο, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά τη συνέχιση της παρουσίας του στην κορυφή της κομματικής πυραμίδας για την επόμενη πενταετία. Το ίδιο ισχύει και για τον Πέτρο Κουντουρέσιη, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου, επίσης χωρίς αντίπαλο.

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