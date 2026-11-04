Θύμα απάτης ο Βασίλης Μπισμπίκης - Τι συνέβη

Θύμα διαδικτυακής απάτης, στην οποία χρησιμοποιείται το όνομά του χωρίς τη συγκατάθεσή του, έπεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις