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Ξεσπά πολίτης: «Το ΓεΣΥ έγινε καταφύγιο της μετριότητας»

 04.11.2026 - 08:10
Ξεσπά πολίτης: «Το ΓεΣΥ έγινε καταφύγιο της μετριότητας»

Την απογοήτευση του για το ΓεΣΥ εξέφρασε πολίτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε ανάρτηση του πολίτης αναφέρει «είστε ικανοποιημένοι από τους ειδικούς που σας εξυπηρετούν στο Γεσυ; Ή δική μου εμπειρία είναι απογοητευτική».

Ο πολίτης διευκρινίζει «εξαιρώ την προσωπική μου γιατρό που την εκτιμώ σαν επαγγελματία».

«Παρόλα αυτά, έφτασα στο σημείο να προτιμώ να πληρώνω ιδιωτικούς γιατρούς που δεν μπήκαν στο ΓεΣΥ γιατί τους βρίσκω πολύ πιο καταρτισμένους και αποτελεσματικούς. Σαν να και έγινε το ΓεΣΥ το καταφύγιο της μετριότητας ή της ανεπάρκειας πολλών ειδικών», τονίζεται στην ανάρτηση.

Δείτε την ανάρτηση

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