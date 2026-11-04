Συναγερμός στη Ορμήδεια: Καταγγελία για ρίψη πυροβολισμών εναντίον πατέρα ισοβίτη

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για την οικία πατέρα ισοβίτη ο οποίος είχε καταδικαστεί για τετραπλό φονικό.

Ο χρόνος κατά τον οποίο ρίφθηκαν οι πυροβολισμοί δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται για τη διακρίβωση των συνθηκών του περιστατικού.