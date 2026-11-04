Αντωνίου για Ολγκίν: Σοβαρό διπλωματικό και πολιτικό ολίσθημα η συνάντηση με τον τούρκο «πρέσβη»

Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση ο κ. Αντωνίου υπογράμμισε ότι ως απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, η Μαρία Άνχελα Ολγκίν είναι εξ ορισμού υποχρεωμένη να επιδεικνύει στοιχειώδη σεβασμό προς τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Σημείωσε ότι ειδικά για το συγκεκριμένο ζήτημα υπάρχει το ψήφισμα 5-50, με το οποίο δεν αναγνωρίζεται οποιαδήποτε υπόσταση στα κατεχόμενα - και ως εκ τούτου η λεγόμενη πρεσβεία της Τουρκίας είναι άκυρη και παράνομη.

Επισήμανε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει μεταφέρει στην κυρία Ολγκίν την δυσφορία της για την συγκεκριμένη ενέργεια, τονίζοντας την ίδια στιγμή, ότι αυτό το οποίο έχει σημασία είναι το πώς προχωρεί η διαδικασία για την επίτευξη του μείζονος στόχου που είναι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Ερωτηθείς για ενδεχόμενη επίσκεψη του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών στα κατεχόμενα τις επόμενες ημέρες, ο κύριος Αντωνίου ανέφερε ότι υπάρχουν μόνο δημοσιογραφικές πληροφορίες, για παράνομη επίσκεψη του Χακάν Φιντάν στην κατεχόμενη Κύπρο την προσεχή Παρασκευή.

Επανέλαβε την ίδια στιγμή, ότι η Ελληνοκυπριακή πλευρά επιδιώκει ενεργότερη εμπλοκή της ίδιας της Τουρκίας - ειδικά στις διεθνείς πτυχές του Κυπριακού - καθότι σε αυτήν εναπόκειται να λάβει αποφάσεις για τα συγκεκριμένα ζητήματα.

Ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σημείωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις, οι οποίες δημιουργούν αισιοδοξία πως το επόμενο διάστημα θα προκύψουν εξελίξεις σε ότι αφορά τα ΜΟΕ αλλά και τον καθορισμό της μεθοδολογίας, που συνδυαστικά αγγίζουν και την ουσία του Κυπριακού.

Πηγή: ΡΙΚ